7 señales de falta de potasio y cómo detectarlas a tiempo, según expertos

La hipopotasemia puede alterar funciones básicas como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo una posible falta de potasio importa porque el descenso de este mineral, un electrolito, puede alterar funciones básicas del organismo: la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco. Cuando la caída es marcada, la hipopotasemia puede asociarse con complicaciones que requieren evaluación médica, sobre todo si los síntomas son persistentes o aparecen de forma súbita.

El potasio integra, junto con el magnesio, el sodio y el calcio, el grupo de electrolitos que sostienen el equilibrio de líquidos y el funcionamiento eléctrico de células y tejidos. Según UPMC Health, son minerales que transportan cargas eléctricas en la sangre y participan en procesos que se vuelven más exigentes con el calor, la sudoración intensa, el ejercicio o la pérdida de líquidos por enfermedad.

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La falta de potasio no siempre se explica por una dieta insuficiente: el centro médico académico Cleveland Clinic la vincula con pérdidas excesivas por vómitos, diarrea, laxantes o ciertos fármacos como los diuréticos, además de trastornos renales y endocrinos. La Mayo Clinic también advierte que, aunque en etapas iniciales puede haber pocos síntomas, un descenso sostenido puede afectar el músculo y el corazón, por lo que conviene no subestimar señales persistentes.

Señales de potasio bajo

Las manifestaciones dependen de cuánto bajó el nivel y de la velocidad del descenso. En términos generales, los síntomas se agrupan en tres ejes: músculo, sistema digestivo y sistema cardiovascular.

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Palpitaciones, arritmias y ritmo cardíaco irregular forman parte de los síntomas cardiovasculares de la hipopotasemia, y requieren atención urgente si se acompañan de dolor torácico o desmayos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debilidad muscular y fatiga: La Cleveland Clinic incluye la debilidad y el cansancio entre los signos posibles cuando el potasio está bajo, porque el músculo pierde capacidad de contracción y rendimiento. En la vida cotidiana puede notarse como falta de fuerza, agotamiento desproporcionado o menor tolerancia al ejercicio. Calambres o espasmos musculares: La hipopotasemia puede asociarse con calambres y espasmos. La Cleveland Clinic describe estos síntomas como parte del cuadro posible, especialmente si el cuerpo viene de pérdidas de líquidos (por ejemplo, diarrea o vómitos) o si hay uso de diuréticos. Molestias digestivas, estreñimiento o sensación de “digestión lenta”: El potasio participa en el funcionamiento de la musculatura intestinal. La Cleveland Clinic menciona el estreñimiento como un síntoma que puede aparecer con niveles bajos, y algunas personas lo perciben como distensión, tránsito más lento o incomodidad abdominal. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular: El corazón es sensible a cambios de electrolitos. La Cleveland Clinic enumera palpitaciones y arritmias como signos compatibles con potasio bajo. Si además hay dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo intenso o desmayo, se trata de un motivo de consulta urgente. Hormigueo o entumecimiento (parestesias): El compromiso neuromuscular puede manifestarse con sensaciones de hormigueo o adormecimiento en extremidades, de acuerdo con la Cleveland Clinic. Si se combina con debilidad progresiva, requiere evaluación profesional. Sed excesiva y orinar más de lo habitual: La hipopotasemia puede asociarse con alteraciones en el equilibrio de líquidos. La Cleveland Clinic incluye el aumento de la micción y la sed entre los signos posibles en algunos casos, sobre todo si el origen está en pérdidas sostenidas o en causas renales. Presión arterial elevada o más difícil de controlar: En la práctica clínica, la combinación de hipertensión e hipopotasemia obliga a revisar causas hormonales, medicamentos y pérdidas de electrolitos. Una actualización clínica publicada en NIH/PMC aborda la relación entre potasio bajo, causas endocrinas y cuadros con hipertensión.

Por qué puede bajar el potasio

Los síntomas de potasio bajo incluyen molestias digestivas, como estreñimiento, distensión abdominal y digestión lenta según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Cleveland Clinic, las causas frecuentes incluyen: diarrea o vómitos excesivos; uso de diuréticos; uso de laxantes (en especial si es excesivo); algunas enfermedades renales; trastornos de glándulas suprarrenales (por ejemplo, síndrome de Cushing); niveles bajos de magnesio; y trastornos genéticos como el síndrome de Bartter o el síndrome de Gitelman. También pueden influir enfermedades intestinales inflamatorias, consumo problemático de alcohol y ciertos fármacos, según el contexto clínico.

Además, aunque una dieta pobre en frutas, verduras y legumbres puede contribuir a una ingesta insuficiente, los cuadros clínicamente relevantes suelen explicarse por pérdidas o por condiciones médicas de base, más que por un solo día “comiendo mal”.

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Cómo se confirma y qué hacer

Los síntomas orientan, pero no confirman. El diagnóstico se establece con una medición de potasio en sangre, y la evaluación suele incluir revisar medicamentos, episodios recientes de diarrea o vómitos y otros electrolitos, en especial el magnesio, según el caso.

El diagnóstico de potasio bajo se confirma con análisis de sangre y revisión clínica agregando recomendaciones de la Cleveland Clinic sobre tratamiento y prevención con alimentos ricos en potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay sospecha, la Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional para definir la causa y el tratamiento. Dependiendo del cuadro, el manejo puede incluir corregir pérdidas digestivas, ajustar medicación (por ejemplo, diuréticos), indicar suplementos bajo supervisión y orientar cambios dietarios.

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En prevención, puede ayudar incorporar alimentos ricos en potasio, como banana, palta, legumbres, tomate y jugo de naranja. Si existe enfermedad renal o se toman fármacos que alteren el potasio, los cambios deben hacerse con indicación médica, porque el exceso de potasio también puede ser riesgoso.