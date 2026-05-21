Salud

7 señales de falta de potasio y cómo detectarlas a tiempo, según expertos

Una disminución de este mineral esencial puede alterar funciones claves del organismo y generar indicios que conviene identificar de manera temprana

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Ilustración de un hombre demacrado con pijama de rayas, sentado en un sillón individual, levantando su brazo para examinar una hebra. Un sofá está al fondo
La hipopotasemia puede alterar funciones básicas como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo una posible falta de potasio importa porque el descenso de este mineral, un electrolito, puede alterar funciones básicas del organismo: la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco. Cuando la caída es marcada, la hipopotasemia puede asociarse con complicaciones que requieren evaluación médica, sobre todo si los síntomas son persistentes o aparecen de forma súbita.

El potasio integra, junto con el magnesio, el sodio y el calcio, el grupo de electrolitos que sostienen el equilibrio de líquidos y el funcionamiento eléctrico de células y tejidos. Según UPMC Health, son minerales que transportan cargas eléctricas en la sangre y participan en procesos que se vuelven más exigentes con el calor, la sudoración intensa, el ejercicio o la pérdida de líquidos por enfermedad.

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La falta de potasio no siempre se explica por una dieta insuficiente: el centro médico académico Cleveland Clinic la vincula con pérdidas excesivas por vómitos, diarrea, laxantes o ciertos fármacos como los diuréticos, además de trastornos renales y endocrinos. La Mayo Clinic también advierte que, aunque en etapas iniciales puede haber pocos síntomas, un descenso sostenido puede afectar el músculo y el corazón, por lo que conviene no subestimar señales persistentes.

Señales de potasio bajo

Las manifestaciones dependen de cuánto bajó el nivel y de la velocidad del descenso. En términos generales, los síntomas se agrupan en tres ejes: músculo, sistema digestivo y sistema cardiovascular.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Palpitaciones, arritmias y ritmo cardíaco irregular forman parte de los síntomas cardiovasculares de la hipopotasemia, y requieren atención urgente si se acompañan de dolor torácico o desmayos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Debilidad muscular y fatiga: La Cleveland Clinic incluye la debilidad y el cansancio entre los signos posibles cuando el potasio está bajo, porque el músculo pierde capacidad de contracción y rendimiento. En la vida cotidiana puede notarse como falta de fuerza, agotamiento desproporcionado o menor tolerancia al ejercicio.
  2. Calambres o espasmos musculares: La hipopotasemia puede asociarse con calambres y espasmos. La Cleveland Clinic describe estos síntomas como parte del cuadro posible, especialmente si el cuerpo viene de pérdidas de líquidos (por ejemplo, diarrea o vómitos) o si hay uso de diuréticos.
  3. Molestias digestivas, estreñimiento o sensación de “digestión lenta”: El potasio participa en el funcionamiento de la musculatura intestinal. La Cleveland Clinic menciona el estreñimiento como un síntoma que puede aparecer con niveles bajos, y algunas personas lo perciben como distensión, tránsito más lento o incomodidad abdominal.
  4. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular: El corazón es sensible a cambios de electrolitos. La Cleveland Clinic enumera palpitaciones y arritmias como signos compatibles con potasio bajo. Si además hay dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo intenso o desmayo, se trata de un motivo de consulta urgente.
  5. Hormigueo o entumecimiento (parestesias): El compromiso neuromuscular puede manifestarse con sensaciones de hormigueo o adormecimiento en extremidades, de acuerdo con la Cleveland Clinic. Si se combina con debilidad progresiva, requiere evaluación profesional.
  6. Sed excesiva y orinar más de lo habitual: La hipopotasemia puede asociarse con alteraciones en el equilibrio de líquidos. La Cleveland Clinic incluye el aumento de la micción y la sed entre los signos posibles en algunos casos, sobre todo si el origen está en pérdidas sostenidas o en causas renales.
  7. Presión arterial elevada o más difícil de controlar: En la práctica clínica, la combinación de hipertensión e hipopotasemia obliga a revisar causas hormonales, medicamentos y pérdidas de electrolitos. Una actualización clínica publicada en NIH/PMC aborda la relación entre potasio bajo, causas endocrinas y cuadros con hipertensión.

Por qué puede bajar el potasio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los síntomas de potasio bajo incluyen molestias digestivas, como estreñimiento, distensión abdominal y digestión lenta según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Cleveland Clinic, las causas frecuentes incluyen: diarrea o vómitos excesivos; uso de diuréticos; uso de laxantes (en especial si es excesivo); algunas enfermedades renales; trastornos de glándulas suprarrenales (por ejemplo, síndrome de Cushing); niveles bajos de magnesio; y trastornos genéticos como el síndrome de Bartter o el síndrome de Gitelman. También pueden influir enfermedades intestinales inflamatorias, consumo problemático de alcohol y ciertos fármacos, según el contexto clínico.

Además, aunque una dieta pobre en frutas, verduras y legumbres puede contribuir a una ingesta insuficiente, los cuadros clínicamente relevantes suelen explicarse por pérdidas o por condiciones médicas de base, más que por un solo día “comiendo mal”.

Cómo se confirma y qué hacer

Los síntomas orientan, pero no confirman. El diagnóstico se establece con una medición de potasio en sangre, y la evaluación suele incluir revisar medicamentos, episodios recientes de diarrea o vómitos y otros electrolitos, en especial el magnesio, según el caso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diagnóstico de potasio bajo se confirma con análisis de sangre y revisión clínica agregando recomendaciones de la Cleveland Clinic sobre tratamiento y prevención con alimentos ricos en potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay sospecha, la Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional para definir la causa y el tratamiento. Dependiendo del cuadro, el manejo puede incluir corregir pérdidas digestivas, ajustar medicación (por ejemplo, diuréticos), indicar suplementos bajo supervisión y orientar cambios dietarios.

En prevención, puede ayudar incorporar alimentos ricos en potasio, como banana, palta, legumbres, tomate y jugo de naranja. Si existe enfermedad renal o se toman fármacos que alteren el potasio, los cambios deben hacerse con indicación médica, porque el exceso de potasio también puede ser riesgoso.

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