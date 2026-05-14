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Cancelada la escala en Ferrol del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

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Ferrol, 14 may (EFE).- El crucero 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis y que permanece atracado en la ciudad francesa de Burdeos, ha cancelado finalmente su escala en el puerto de Ferrol, prevista para este próximo sábado, según han confirmado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria ferrolana.

Las mismas fuentes habían indicado en la mañana de este jueves que seguía vigente "de momento" la entrada de la embarcación, en la que falleció un pasajero, y que carecían de "noticias en otro sentido de momento", pero al mediodía han desvelado que la unidad no atracará este fin de semana en la rada, sin que conste una nueva fecha para su llegada.

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La alerta sanitaria provocó el confinamiento de 1.700 personas en la embarcación, pero la confirmación del brote ha posibilitado que los pasajeros sin síntomas ya la puedan abandonar.

Autoridades sanitarias de la región gala de Nueva Aquitania comunicaron un "episodio de gastroenteritis de origen viral", por lo que se procedió al "levantamiento de la prohibición de desembarco" para personas sin síntomas y el "mantenimiento del aislamiento" para las contagiadas.

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El 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años de edad por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco. EFE

rs/maf/lml

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EFE

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