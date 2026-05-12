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¿Por qué los adultos mayores toman comestibles de cannabis? La encuesta revela algunas sorpresas

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MARTES, 12 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los adultos mayores están recurriendo a los comestibles de cannabis para sentirse mejor en lugar de colocarse, según un nuevo estudio.

Esperan dormir mejor o aliviar el dolor, y han oído de amigos que los comestibles podrían funcionar mejor que sus medicamentos con receta, según resultados publicados el 8 de mayo en JAMA Network Open.

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"En general, hemos visto que a esta gente no les interesa colocarse. Solo quieren sentirse mejor", dijo la investigadora principal Angela Bryan en un comunicado de prensa. Es profesora de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado Boulder.

Para el estudio, los investigadores entrevistaron a 169 adultos de 60 años o más que viven en el área de Boulder/Denver y que estaban interesados en usar comestibles.

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La mayoría (32%) prefería tomar comestibles como alternativa a la medicación.

"Me preocupan los efectos secundarios de los AINEs, el Aleve, Excedrin, la aspirina y el ibuprofeno", dijo un participante de más de 70 años a investigadores. "Todos realmente me ayudan con la artritis cuando los tomo, pero también he tenido amigos que han tenido úlceras sangrantes por tomar esos medicamentos en exceso. Así que eso me ha preocupado mucho tomármelos con demasiada frecuencia."

Otro 27% dijo que ya había probado todo lo demás.

"He probado tantas cosas para lidiar con la ansiedad que esto es como la última frontera", dijo un participante de unos 60 años. "Me gusta saber si algo realmente funciona que no te deja resaca, niebla o algo que simplemente me calme."

Y casi el 24% dijo esperar que los comestibles pudieran marcar la diferencia frente al aumento de problemas de salud relacionados con la edad.

"Especialmente en los últimos diez años más o menos me he vuelto mucho más dolorido y depresivo por las mañanas", dijo un participante de unos 60 años. "La calidad de mi sueño es peor que antes. Así que esa es la motivación."

Solo el 7% dijo estar interesado en usar marihuana para colocarse o mientras quedaba con amigos, según los investigadores.

"En general, realmente querían una mejor calidad de vida, reducir su dolor, dormir mejor y poder disfrutar un poco más del tiempo con familia y amigos", dijo la investigadora principal Rebecca Delaney, profesora asistente de ciencias de la salud poblacional en la Universidad de Utah en Salt Lake City.

El boca a boca también parece ser una influencia poderosa, con un 21% que afirma haber oído de médicos o amigos que el cannabis podría ayudarles.

"Porque he leído sobre ello y tengo amigos que toman cannabis medicinal y que están consiguiendo alivio, ayuda para dormir y algo de alivio del dolor", dijo un participante de más de 70 años.

"Aportaron muchos comentarios de otras personas para informar sus opiniones", dijo Delaney en un comunicado de prensa. "El boca a boca tiene un impacto realmente grande."

Los investigadores también preguntaron qué tipo de productos compraban las personas mayores.

Casi el 14% quería comestibles que contuvieran solo THC, el químico de la marihuana que causa la intoxicación, según el estudio.

Casi el 29% prefería los comestibles que contenían principalmente CBD, un compuesto del cannabis que no provoca subidón pero que se ha demostrado que puede tener efectos positivos para la salud.

La mayoría (casi el 58%) prefería lo que los investigadores llamaron la "opción Ricitos de Oro" de productos que combinaban THC y CBD, según el estudio.

Los investigadores señalaron que la encuesta se realizó en Colorado, donde la marihuana recreativa es legal. En los estados donde solo se permite el uso médico, las decisiones pueden ser diferentes.

Sin embargo, Delaney sospecha que, independientemente de las leyes locales, los adultos mayores en todas partes probablemente comparten las mismas motivaciones cuando valoran si probar la marihuana.

"El objetivo final es desarrollar recursos que ayuden a las personas a tomar decisiones y encontrar productos que se adapten a sus necesidades, y averiguar cómo podemos destilar la información para pacientes y médicos", afirmó.

"Nos encantaría ver más de estas conversaciones entre médicos y pacientes para asegurarnos de que la gente se sienta apoyada e informada a la hora de buscar formas alternativas de abordar su dolor", añadió.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene consejos para personas mayores que estén considerando la marihuana.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Utah Health, 8 de mayo de 2026; JAMA Network Abierto, 8 de mayo de 2026

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