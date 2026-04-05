Cuál es el error más común tras correr una maratón, según expertos

Especialistas alertan que volver a entrenar demasiado pronto después de correr una maratón lleva al cuerpo a un estado de sobrecarga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cruzar la meta, muchos atletas experimentan una sensación de bienestar y energía renovada, lo que lleva al error de creer que ya están recuperados. No obstante, la percepción del deportista puede diferir de los procesos fisiológicos internos, que requieren más tiempo para restablecerse, según especialistas en medicina deportiva y entrenamiento.

De acuerdo con la entrenadora española Jessica Bonet, entrevistada por la revista deportiva Sport Life, “después de un maratón puedes sentirte bien… Pero tu cuerpo puede no estarlo. Por dentro siguen pasando cosas que no ves”. Remarca que el organismo entra en un proceso de recuperación complejo, donde intervienen sistemas musculares, inmunológicos y metabólicos.

En ese sentido, los especialistas advierten que retomar los entrenamientos habituales demasiado pronto puede impedir la reparación de tejidos y aumentar el riesgo de lesiones.

Las investigaciones médicas y publicaciones científicas especializadas aseguran que los procesos de recuperación tras un maratón incluyen una respuesta inflamatoria y un daño muscular. Según la entrenadora, la creatina quinasa (CK) alcanza su punto máximo a las 24 horas y puede permanecer elevada varios días.

Paralelamente, la proteína C reactiva (CRP) indica que la inflamación sistémica sigue activa después del esfuerzo, aunque el corredor ya no perciba molestias físicas.

Fases de recuperación tras el esfuerzo extremo

Muchos atletas sienten energía renovada tras acabar la maratón, pero los expertos advierten que confundir esta sensación con recuperación real aumenta el riesgo de daños musculares y disminuye el rendimiento en futuras competencias deportivas (Canva)

El esfuerzo no termina al cruzar la meta: el cuerpo sigue trabajando en silencio mucho después. El restablecimiento metabólico y hormonal no es inmediato, y tras una exigencia prolongada el organismo necesita tiempo para reordenar sus funciones esenciales y adaptarse al impacto del desgaste.

Por eso, especialistas en medicina deportiva y entrenadores coinciden en una advertencia clave: no apurar la vuelta a la intensidad. Recomiendan esperar varios días antes de retomar entrenamientos exigentes, para evitar recaídas, optimizar la recuperación y permitir que el cuerpo vuelva realmente al equilibrio.

En las maratones, los corredores suelen experimentar sensaciones de fatiga y satisfacción por el logro alcanzado. Sin embargo, los expertos advierten que el peligro aparece cuando el atleta retoma su rutina de entrenamiento impulsado por una falsa sensación de recuperación.

Para Bonet, el problema no es la maratón en sí, sino la falta de respeto por los tiempos de recuperación. La sobrecarga muscular y la exposición a lesiones aumentan si no se concede al organismo el período necesario para regenerarse. La planificación adecuada del descanso posterior es clave para evitar complicaciones y preservar la salud a largo plazo.

Indicadores fisiológicos y riesgos asociados

Especialistas y entrenadores insisten en que los cambios fisiológicos, incluido el aumento de creatina quinasa y la inflamación, exigen respetar varios días de descanso para garantizar una recuperación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los datos aportados por la entrenadora, el daño muscular estructural se refleja en el aumento de creatina quinasa, cuya concentración puede mantenerse alta varios días tras la prueba.

La proteína C reactiva, otro marcador importante, señala que la inflamación persiste más allá de las sensaciones subjetivas. Esta respuesta biológica forma parte del proceso natural de reparación y requiere tiempo y descanso para completarse sin riesgos.

El esfuerzo de correr decenas de kilómetros somete a los sistemas musculoesquelético y metabólico a una exigencia máxima. Especialistas recomiendan prestar atención a las señales internas del cuerpo y evitar el regreso prematuro a la actividad intensa.

Los corredores experimentados suelen planificar una fase de descanso activo, que puede incluir caminatas suaves, estiramientos y ejercicios de bajo impacto, antes de reanudar el entrenamiento habitual.

Durante las declaraciones recogidas por la publicación, Bonet expresó: “El problema no es el maratón; el problema es que no respetes la recuperación”.

El consejo principal de los expertos apunta a prevenir lesiones, disminuir la fatiga acumulada y mejorar el rendimiento en competencias futuras.

Consecuencias de una recuperación incompleta

El desconocimiento de los procesos fisiológicos puede derivar en lesiones musculares, sobreentrenamiento y una disminución del rendimiento general. La recuperación incompleta incrementa la probabilidad de contracturas, calambres y problemas articulares. Además, la fatiga crónica y la afectación del sistema inmunológico pueden aparecer como consecuencia de la reincorporación prematura a la actividad, debido a que el organismo aún no ha restaurado por completo sus funciones defensivas.

Las maratones, que reúnen a miles de corredores de diferentes edades y niveles de experiencia, ponen en evidencia la necesidad de adaptar la recuperación a cada caso individual. Los entrenadores sugieren mantener un seguimiento médico y ajustar los planes de descanso en función de la respuesta fisiológica de cada atleta. Respetar los tiempos biológicos resulta fundamental para preservar la salud y asegurar un rendimiento adecuado en futuros desafíos deportivos.