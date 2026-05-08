Salud

8 síntomas que pueden alertar sobre un exceso de magnesio

Especialistas advierten sobre los efectos de superar las dosis recomendadas y quiénes deben tener más precaución con estos suplementos

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Ilustración de un hombre con suéter verde rascándose la cabeza, sentado en una cocina con un mostrador lleno de frascos de suplementos y alimentos
El exceso de magnesio por suplementos puede causar síntomas como diarrea, náuseas y vómitos, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso creciente de suplementos de magnesio ha encendido las alertas de especialistas por los riesgos de exceder las dosis recomendadas. Tomar cantidades superiores a las aconsejadas puede provocar desde molestias digestivas hasta complicaciones graves que requieren atención médica, según la Cleveland Clinic y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH).

Diversos informes médicos señalan que la ingesta excesiva de magnesio por vía suplementaria suele generar síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y calambres abdominales. Cleveland Clinic indica que la diarrea es la manifestación más habitual cuando se supera la cantidad adecuada, especialmente con citrato u óxido de magnesio, compuestos empleados como laxantes. Las deposiciones frecuentes o líquidas constituyen una primera señal de alerta frente al consumo excesivo.

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Verywell Health precisa que las náuseas y los vómitos pueden aparecer con mayor facilidad si la dosis es alta y se toma con el estómago vacío. Los calambres abdominales, vinculados a los efectos del magnesio sobre la movilidad intestinal, suelen acompañar a la diarrea. El NIH advierte que el abuso de suplementos también puede causar arritmias cardíacas, depresión del sistema nervioso central y, en casos extremos, paro cardíaco.

Si se ingieren dosis muy superiores a las recomendadas, pueden presentarse efectos más severos, como debilidad muscular, disminución de reflejos, presión arterial baja y alteraciones del ritmo cardíaco. La aparición de mareos, desmayos, confusión o dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que exige atención médica inmediata.

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Ocho efectos y señales del exceso de magnesio

El exceso de magnesio por suplementos puede provocar una variedad de síntomas. Según la Cleveland Clinic, Verywell Health y el NIH, estas son ocho manifestaciones principales que advierten sobre un consumo excesivo:

  1. Diarrea: Síntoma más frecuente, sobre todo con citrato u óxido de magnesio.
  2. Náuseas: Aparecen con dosis elevadas o con el estómago vacío.
  3. Vómitos: Suelen acompañar a las náuseas y refuerzan la necesidad de ajustar la dosis.
  4. Calambres abdominales: Relacionados con el impacto del magnesio en la movilidad intestinal.
  5. Debilidad muscular: Puede indicar niveles elevados en sangre y suele asociarse a hipermagnesemia.
  6. Presión arterial baja: El consumo excesivo reduce la presión, provocando mareos o desmayos.
  7. Latidos cardíacos irregulares: La alteración del ritmo cardíaco representa un riesgo adicional.
  8. Dificultad respiratoria o confusión: Señales de complicaciones graves que exigen consulta médica urgente.
Primer plano de una mujer sentada a una mesa de madera, con un manguito de tensiómetro digital gris en su brazo izquierdo y el aparato blanco al lado.
La presión arterial baja causada por un exceso de magnesio puede provocar mareos y desmayos en personas susceptibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos síntomas funcionan como alerta, especialmente si aparecen en conjunto o de manera persistente. Ignorar señales como confusión, falta de aire o desmayos puede derivar en complicaciones que requieren intervención profesional urgente.

Grupos de riesgo y recomendaciones preventivas

Ciertas personas son más vulnerables a los efectos adversos del magnesio. Pacientes con enfermedad renal crónica presentan mayor riesgo, ya que sus riñones no eliminan el magnesio eficientemente. La Cleveland Clinic y el NIH advierten que estos pacientes deben consultar a un profesional antes de iniciar suplementos.

Quienes toman diuréticos, antibióticos o medicamentos para la osteoporosis pueden experimentar interacciones que potencien los efectos adversos o reduzcan la eficacia de otros tratamientos.

Primer plano de un tarro de vidrio ámbar lleno de pastillas de magnesio, con una etiqueta blanca que dice "Magnesio" en letras negras. Fondo claro y neutro.
La interacción del magnesio con diuréticos, antibióticos o medicamentos para la osteoporosis puede potenciar complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso simultáneo de laxantes, antiácidos o multivitamínicos puede incrementar inadvertidamente la ingesta total de magnesio. Por eso, los expertos recomiendan revisar la composición de todos los productos y consultar ante cualquier síntoma persistente. Un seguimiento médico permite ajustar la suplementación y evitar complicaciones.

El NIH subraya la importancia de la atención médica para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con patologías cardíacas o digestivas, ya que estos grupos pueden desarrollar complicaciones con mayor rapidez frente a un exceso de magnesio.

Límites seguros según organismos de referencia

El magnesio presente en los alimentos rara vez genera problemas, pues el organismo regula eficazmente su eliminación. El límite superior tolerable para adultos a través de suplementos y medicamentos es de 350 mg diarios, según la Cleveland Clinic. Este valor no contempla el magnesio de la dieta habitual, obtenido de verduras, legumbres, frutos secos y semillas, alimentos que no implican riesgo de acumulación.

Un médico en bata blanca muestra un frasco de citrato de magnesio a una paciente atenta, ambos sentados en un consultorio médico.
La consulta médica se recomienda frente a cualquier síntoma compatible con hipermagnesemia, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar este umbral repetidamente aumenta el riesgo de molestias gastrointestinales y complicaciones graves, especialmente en personas con patologías previas. El NIH resalta que la intoxicación por magnesio suplementario puede derivar en alteraciones neuromusculares, depresión del sistema nervioso central, disminución respiratoria y, en casos extremos, paro cardíaco. Por eso, la supervisión médica es imprescindible para quienes deciden tomar suplementos, a fin de adaptar la dosis y evitar riesgos.

Los especialistas coinciden en que una dieta equilibrada cubre los requerimientos de magnesio, sin necesidad de suplementos salvo en casos de déficit diagnosticado. Ante cualquier síntoma compatible con hipermagnesemia o duda sobre la dosis adecuada, la consulta médica debe ser inmediata.

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