Cuáles son las verduras de hoja verde que ayudan a reducir la presión arterial y proteger el corazón

Las verduras de hoja verde ayudan a reducir la presión arterial y ofrecen beneficios cardiovasculares destacados, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde ayudan a reducir la presión arterial y a mejorar la salud cardiovascular, según investigaciones reseñadas por el portal de salud estadounidense Verywell Health y la revista médica británica BMJ Open Heart. Estas hortalizas aportan componentes esenciales como nitrato, potasio, magnesio y fibra, que favorecen la circulación sanguínea y el control de líquidos en el organismo, elementos fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular.

Consumir una taza diaria de variedades como espinaca, repollo, acelga china, rúcula, lechuga romana o brócoli puede disminuir el riesgo de hipertensión y contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

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El beneficio principal se atribuye a la presencia de nitrato, que el cuerpo transforma en óxido nítrico, una molécula que facilita la dilatación de los vasos sanguíneos y reduce la resistencia al flujo sanguíneo, permitiendo mantener niveles más bajos y estables de presión arterial. Esta acción favorece la protección directa del sistema cardiovascular.

Diversos estudios confirman que la ingesta regular de verduras de hoja verde impacta positivamente en la presión arterial. Un análisis publicado en BMJ Open Heart señala que el consumo habitual de estos alimentos se asocia con una menor probabilidad de desarrollar hipertensión.

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Añadir cinco gramos diarios de fibra de verduras de hoja verde contribuye a bajar la presión sistólica y diastólica, beneficiando la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, un estudio de cohorte de tres años mostró que quienes incorporan aproximadamente 427 gramos diarios de estas verduras presentan una reducción significativa de la presión arterial.

Beneficios de los minerales y la fibra

El potasio presente en las verduras de hoja verde facilita la eliminación de sodio en la orina y regula el equilibrio de líquidos, factores esenciales para el control de la presión arterial, según detalla Verywell Health. Por ejemplo, una taza de brócoli cocido aporta 229 miligramos de potasio, mientras que la col rizada contiene 170 miligramos.

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El magnesio también juega un papel clave, ya que contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos y a la regulación de la frecuencia cardíaca. Un mayor consumo de magnesio se asocia con hasta un 34 % menos de riesgo de desarrollar hipertensión, según datos recogidos por Verywell Health.

El consumo regular de verduras de hoja verde se relaciona con menor incidencia de hipertensión y reducción de eventos cardiovasculares, según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra dietética de estas verduras contribuye tanto a la salud digestiva como al control de la presión arterial. Añadir 5 gramos adicionales de fibra por día puede reducir la presión sistólica en 2,8 mmHg y la diastólica en 2,1 mmHg. Esta cantidad puede ser alcanzada fácilmente con una sola porción de verduras de hoja verde. Además, la fibra ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol, lo que refuerza la protección cardiovascular y el funcionamiento metabólico general.

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La relación entre el consumo de verduras de hoja verde y la prevención de enfermedades cardiovasculares está ampliamente respaldada por la literatura médica internacional. El metaanálisis publicado en BMJ Open Heart consolidó los hallazgos de varios estudios, concluyendo que la ingesta regular de estos vegetales se asocia a una menor incidencia de hipertensión y a una reducción de eventos cardiovasculares adversos.

La investigación danesa mencionada, que incluyó a más de 50.000 adultos, evidenció que quienes consumen una taza diaria de verduras ricas en nitrato presentan una disminución estadísticamente significativa en el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

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Recomendaciones y precauciones en el consumo

Personas bajo tratamiento con anticoagulantes deben consultar al médico antes de aumentar el consumo de verduras de hoja verde por su alto contenido en vitamina K (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan incluir cada día espinaca, repollo, acelga china, rúcula, lechuga romana o brócoli en la dieta para aprovechar sus aportes nutricionales. Tanto Verywell Health como BMJ Open Heart coinciden en que una porción diaria de cualquiera de estas verduras es suficiente para obtener beneficios medibles sobre la presión arterial y la salud cardiovascular.

No obstante, BMJ Open Heart advierte que las personas con alergias específicas a estas verduras o que se encuentren bajo tratamiento con anticoagulantes deben consultar con su médico antes de incrementar su consumo. El motivo es el alto contenido de vitamina K en varias de estas hojas, lo que puede interferir con la efectividad de medicamentos que afectan la coagulación sanguínea.

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Para la población general, sumar regularmente verduras de hoja verde a la alimentación diaria no solo contribuye al control de la presión arterial, sino que también puede facilitar el manejo del peso corporal, mejorar la salud digestiva, reducir el riesgo de enfermedades crónicas, optimizar el perfil lipídico y favorecer el metabolismo energético, según fuentes médicas citadas por Verywell Health y BMJ Open Heart.

Mantener una dieta variada y equilibrada, que incluya estos vegetales, es una estrategia respaldada por la ciencia para la prevención cardiovascular.

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