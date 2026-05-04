Cuál es el precio máximo al que puede llegar el dólar en mayo sin que intervenga el BCRA, según la banda cambiaria

El techo de la banda cambiaria llegará a $1.761 en mayo de 2026, en línea con el último dato de inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que implicó una suba frente al registro del mes anterior, y determinó el nuevo techo de las bandas cambiarias para mayo. A partir del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se define el valor máximo que puede alcanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado para contener su precio.

El sistema de bandas de flotación, puesto en marcha por el equipo económico a comienzos de 2026, establece que el tope del tipo de cambio se ajusta mensualmente de forma automática. El ajuste toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Como el mecanismo utiliza información oficial con un retraso de dos meses, el dato de inflación de marzo es el que determina la actualización de las franjas cambiarias en mayo.

PUBLICIDAD

Cuál es el techo de la banda cambiaria en mayo

Según la dinámica del programa monetario y los valores de cierre de las últimas jornadas, el techo de la banda cambiaria para fines de mayo se ubicará cerca de los 1.761 pesos. Ese valor marca el nivel máximo que puede alcanzar el dólar en el mercado mayorista sin que el BCRA deba vender reservas.

“El techo de la banda cambiaria para mayo será de $1.761. El dólar podría subir 29% hasta ese momento y el BCRA no estaría obligado a intervenir”, precisó el analista financiero Christian Buteler al evaluar el impacto del último dato de precios sobre el corredor cambiario.

PUBLICIDAD

Si se considera la cotización actual del dólar mayorista, la divisa todavía cuenta con margen de suba antes de alcanzar el límite de intervención. Ese espacio de fluctuación permite que el mercado procese tensiones sin que la autoridad monetaria deba desprenderse de reservas.

Si el precio del dólar supera los $1.761 al cierre de mayo, el Banco Central tiene la obligación de intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver la cotización a los valores preestablecidos. El propósito central de este mecanismo es reducir la volatilidad, aportar previsibilidad a los agentes económicos y evitar saltos abruptos que se trasladen de inmediato a los precios internos.

PUBLICIDAD

De todos modos, el Ministerio de Economía y el Central conservan la opción de intervenir antes de que el dólar llegue al tope, si consideran que una suba acelerada puede complicar las metas de desinflación. El Gobierno busca sostener una política monetaria y fiscal restrictiva para moderar la suba de precios, con la meta de que el IPC se mantenga por debajo del 2% hacia la segunda mitad del año, en un contexto marcado por la persistencia de la inercia inflacionaria.

Con el tipo de cambio estable, el organismo encabezado por Santiago Bausili logró avanzar con la compra de divisas a fin de acumular reservas. En los últimos días, la entidad registró saldos positivos en sus intervenciones diarias, reforzando la posición de sus arcas.

PUBLICIDAD

El BCRA acelera las compras

El BCRA completó 78 jornadas consecutivas sumando divisas tanto dentro como fuera del mercado cambiario. El jueves, último día hábil por el feriado del Día del Trabajador con un dólar mayorista estable, la entidad compró USD 207 millones y en lo que va de 2026 ya superan los 7.000 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA concretó compras por USD 7.155 millones, lo que representa más del 71% de la meta fijada para este año. Solo en abril, el monto adquirido fue de 2.769 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Bausili señaló que la meta de compra para este año oscila entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. No obstante, el cumplimiento de ese objetivo depende de la evolución de la demanda de dinero del sector privado y del flujo de divisas por exportaciones, especialmente en los meses de mayor actividad estacional.

Por ahora, con el nuevo techo de $1.761 definido, la cotización mayorista ($1.391) permanece por debajo del límite de intervención, lo que deja un margen superior a 300 pesos o 26,59% respecto al tope previsto para mayo.

PUBLICIDAD