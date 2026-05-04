Cuáles son los beneficios inesperados de limitar el acceso a las redes sociales diariamente, según expertos

Especialistas recomiendan establecer límites de tiempo, eliminar aplicaciones y practicar ayunos digitales para controlar el uso de las redes sociales y proteger la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales se han integrado de forma profunda en la vida cotidiana, modificando la manera en que las personas se comunican, acceden a la información y construyen vínculos personales y profesionales. Plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y X forman parte del día a día de millones de usuarios, que destinan varias horas a interactuar, compartir contenido y mantenerse conectados con familiares, amigos y comunidades en todo el mundo. Esta presencia constante ha transformado los hábitos sociales, el consumo informativo y hasta la percepción de la realidad.

Sin embargo, la omnipresencia ha llevado a un creciente debate sobre el impacto que puede tener su uso intensivo en distintas áreas de la vida. Diversos sectores, desde gobiernos hasta expertos en salud mental, han comenzado a cuestionar las implicancias de permanecer tan expuestos a estas plataformas.

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En paralelo, se han multiplicado las iniciativas y recomendaciones que sugieren la necesidad de establecer límites o incluso de pausar su utilización de forma voluntaria. El concepto de “desintoxicación digital” gana terreno como alternativa para repensar el vínculo con el entorno virtual y evaluar el rol que cumplen estas plataformas en la rutina diaria.

Impacto de las redes sociales

El uso frecuente ha transformado la manera en que niños, adolescentes y adultos interactúan y procesan la información. La exposición constante a una corriente ininterrumpida de imágenes, videos y mensajes genera un entorno de estimulación intensa que puede dificultar la concentración y la atención en tareas fuera del entorno digital.

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Según Liat Hughes Joshi, autora y experta en desarrollo infantil y psicología clínica a The Independent, la dinámica del “deslizar” que caracteriza a las plataformas digitales acelera el ritmo de la vida cotidiana, llevando a que actividades como la lectura de un libro o la participación en una conversación presencial resulten menos atractivas en comparación con la inmediatez y la novedad permanente que ofrecen las redes.

La exposición a comparaciones constantes y contenidos extremos en redes sociales afecta la autoestima y el estado de ánimo, sobre todo en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Hannah Sugarman ha señalado que la alternancia continua entre aplicaciones, notificaciones y contenidos fragmentados afecta la capacidad de atención sostenida tanto en niños como en adultos. El hábito de cambiar rápidamente de una tarea a otra, impulsado por el diseño de las plataformas, reduce la habilidad de mantener el foco en una sola actividad durante períodos prolongados, le explicó al medio británico la profesional.

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Esta sobreexposición puede conducir a un estado de sobreestimulación, en el que el cerebro se acostumbra a recibir recompensas inmediatas y pierde la tolerancia a la espera y al esfuerzo cognitivo requerido por actividades más pausadas.

En la práctica, quienes hacen pausas intencionales del celular y las redes notan un cambio real: al reducir la sobrecarga de estímulos, el entorno se vuelve más simple y predecible, lo que ayuda a recuperar la paciencia y a pensar con mayor profundidad.

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Esta desconexión no solo baja el ruido mental, también reactiva el interés por actividades que requieren tiempo y concentración. Estudiar, leer o crear vuelve a resultar atractivo, porque el cerebro recupera su capacidad de disfrutar procesos largos y menos inmediatos, algo que suele perderse con el consumo digital constante.

Beneficios en la concentración, ansiedad y emociones

Abandonar o reducir el uso de las redes sociales puede producir cambios notables en la concentración, la atención y el bienestar emocional. Numerosos expertos sostienen que alejarse de estas plataformas digitales permite recuperar la capacidad de enfocarse y disminuye la sobreestimulación constante que caracteriza a la vida en línea.

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La integración de las redes sociales transforma la forma en que las personas se comunican y gestionan vínculos en la vida cotidiana (EFE/Sascha Steinbach)

La Universidad de Harvard refuerza esta perspectiva: hay pruebas de que limitar el uso de redes sociales mejora en poco tiempo los niveles de soledad, depresión y ansiedad. Tanto en adolescentes como en adultos, los efectos positivos pueden sentirse tras tan solo dos semanas de desconexión.

Un aspecto central es la relación entre redes sociales y ansiedad. Según Sugarman, los algoritmos están diseñados para mantener a los usuarios atrapados en ciclos de emociones intensas, lo que genera comparaciones constantes y alimenta la ansiedad.

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Asimismo, Hughes Joshi resalta que este fenómeno es particularmente notorio en niñas, quienes pueden verse afectadas por comparaciones de imagen corporal y exposición a contenidos inapropiados.

La desconexión permite recibir una información más equilibrada del entorno, impactando de manera positiva la autoestima, el estado de ánimo y los niveles de ansiedad, tanto en menores como en adultos.

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Los especialistas también advierten que la cultura de la comparación, incentivada por las redes, distorsiona la percepción de la realidad y puede provocar sentimientos de tristeza, enojo o frustración. Como explica el cirujano de Estados Unidos, Vivek H. Murthy, muchas personas se sienten bien hasta que consultan sus redes sociales y, de repente, experimentan un descenso en su estado de ánimo.

Beneficios en el sueño, la presión social y la vida familiar

Disminuir el uso de las redes sociales no solo aporta beneficios en la concentración y el control de la ansiedad; también transforma aspectos cotidianos de la vida personal y familiar. Entre las mejoras más citadas por expertos destacan el sueño de mayor calidad, la reducción de la presión por compararse con otros y el fortalecimiento de los vínculos presenciales.

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La sobreestimulación digital reduce la capacidad de concentración, dificultando el disfrute de actividades como la lectura y el estudio presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al limitar el acceso a plataformas digitales, tanto jóvenes como adultos experimentan un descanso más reparador. Según la psicóloga Hannah Sugarman, las plataformas son adictivas y mantienen el cerebro en un estado de alerta, lo que dificulta conciliar el sueño. El acceso ilimitado a dispositivos prolonga la actividad nocturna y, cuando el contenido consumido es extremo o negativo, puede agravar problemas de ánimo y alterar el descanso.

La autora Liat Hughes Joshi agrega que el cansancio derivado de pasar largas horas frente a la pantalla repercute en el aprendizaje y el desempeño diario, especialmente entre los niños.

Otro beneficio clave es la disminución de la presión social y familiar. Hughes Joshi advierte que, en familias donde se comparten aspectos íntimos en redes sociales, los menores pueden sentir que su vida es un espectáculo público.

La dinámica de “seguir el ritmo de los vecinos”, impulsada por la experta, genera una tensión poco saludable en la crianza y en la autoimagen. Al abandonar las redes, tanto padres como hijos reducen la exposición a este tipo de competencia, logrando relaciones más auténticas y menos teatrales.

Cómo limitar el uso de redes sociales

Si bien el teléfono es un dispositivo difícil de limitar durante el día, las redes sociales si pueden restringirse. Expertos han revelado cuáles son las principales estrategias y recomendaciones para limpiar el cerebro de tantos estímulos.

El uso intensivo de plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok modifica hábitos sociales y el consumo informativo global (EFE/ Sascha Steinbach)

Configurar límites de tiempo : utilizar estas funciones que ofrecen los teléfonos para restringir el acceso diario a plataformas como Instagram, Facebook o TikTok. Las configuraciones bloquean el uso de la aplicación una vez alcanzado el límite establecido, aconseja Harvard .

Eliminar temporalmente aplicaciones : sin la necesidad de eliminar cuentas, con el fin de evitar el acceso impulsivo y reducir la frecuencia de uso. Las aplicaciones pueden reinstalarse después del período de pausa, explica la casa de estudios.

Cerrar sesión y cambiar contraseñas : esta práctica, según el Washington Post , dificulta el acceso inmediato y obligando a una pausa consciente antes de volver a conectarse.

Utilizar aplicaciones de bloqueo : algunas herramientas en las app store bloquean el acceso a redes sociales durante horarios determinados o bajo reglas definidas por el usuario, similar a las configuraciones de los celulares.

Designar momentos específicos : reservar horarios concretos del día para revisar redes sociales y evitar su uso durante el resto del tiempo, permite establecer una rutina más controlada y consciente, aconseja Harvard .

Practicar ayunos digitales parciales : elegir días o franjas horarias en los que no se accede a ninguna red social. Esta estrategia ayuda a crear distancia progresiva sin renunciar por completo a las plataformas.

Pedir apoyo a familiares o amigos: si las recomendaciones previas no fueron suficientes, compartir el objetivo solicitar ayuda resulta un aspecto fundamental, explican expertos del Washington Post y Harvard.