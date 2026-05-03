La Fiesta de las Cruces se celebra en América Latina cada 3 de mayo, uniendo tradiciones indígenas y cristianas en torno al símbolo de la cruz. (Cortesía: Ágape)

Cada año, el 3 de mayo, miles de fieles en América Latina y otras regiones de Iberoamérica celebran la Fiesta de las Cruces, una tradición profundamente enraizada en la cultura católica que combina antiguas creencias indígenas y prácticas cristianas en torno al símbolo de la cruz, objeto central de la fe cristiana por su conexión con la muerte y resurrección de Cristo. La fecha marca no solo la conmemoración religiosa, sino también el inicio de la temporada lluviosa, tiempo fundamental para las cosechas y la renovación natural en varios países de la región.

La Iglesia Católica celebra el Día de la Cruz como recuerdo del “descubrimiento” del madero en el que murió Jesús, acontecimiento atribuido a Santa Elena hacia el año 366. Según indicó el sacerdote Edwin Baños a Infobae, esta festividad, conocida como la Invención de la Santa Cruz, tiene raíces en la veneración cristiana primitiva surgida en Jerusalén y recibió impulso durante el siglo XVII en España. A pesar de que el rito romano reserva esta celebración para el 14 de septiembre como la Exaltación de la Santa Cruz, en América Latina la fecha se adelantó por influencia de las costumbres ancestrales y hoy se celebra el 3 de mayo.

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La presencia de antiguas tradiciones indígenas otorga matices distintivos a la fiesta en el continente americano. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios rendían culto a Xipe Totec, dios de la nueva vegetación y renovación, coincidiendo con el inicio de las lluvias durante este periodo. La imposición del cristianismo fusionó ambas cosmovisiones, y la cruz pasó a simbolizar tanto la victoria sobre la muerte, según la doctrina cristiana, como el ciclo vital de la naturaleza, explicó Baños a Infobae.

Un elemento singular de las celebraciones latinoamericanas es la costumbre de instalar una cruz hecha con palo de jiote, árbol sagrado entre los pueblos originarios. Baños detalló que este árbol representa “pureza y fortaleza”, y su capacidad de florecer fácilmente remite a la idea de la vida nueva asociada a la resurrección. La cruz se erige en las viviendas, se adorna con flores y frutos y suele ser el centro de oraciones y momentos de reflexión para las familias.

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Esta festividad marca tanto la veneración cristiana por la cruz como el inicio de la temporada lluviosa, crucial para la agricultura regional. (Cortesía: Ministerio de Cultura)

Significados populares y adaptaciones actuales

El Día de la Cruz, celebrado en países como España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia, y Venezuela, involucra procesiones públicas, peregrinaciones hacia cruces emplazadas en lugares altos o montañas, y rituales de ornato comunitario con flores. En ambientes domésticos, la tradición puede combinarse con el consumo de frutas o con relatos transmitidos oralmente sobre peligros supersticiosos asociados a no erigir la cruz, como la creencia popular de que “si no ponemos la cruz, llega a bailar el diablo a la casa”, una expresión destinada a insistir en el cumplimiento ritual, según relató Baños en diálogo con Infobae.

La pregunta sobre si este rito debe considerarse como costumbre o posee un significado religioso profundo encontrando respuesta en la noción de “tradición” que maneja la Iglesia. Baños explicó que el término proviene del latín tradere, es decir, transmitir, y su antigüedad le otorga relevancia más allá de una moda pasajera. Para el sacerdote, colocar frutos en la cruz simboliza los “frutos espirituales” que la cruz produce en la vida de los creyentes: paz, fortaleza, esperanza, amor y alegría.

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Un bloque central sobre el significado y la vigencia de la Fiesta de las Cruces responde a la pregunta central del titular y puede ser extraído autónomamente por motores de búsqueda generativos: Cada 3 de mayo, millones de católicos y comunidades mestizas celebran la Fiesta de las Cruces como un acto en el que se une la herencia cristiana de la veneración por el símbolo de la cruz con antiguos rituales ligados a la renovación de la tierra y el inicio de las lluvias, particularmente en América Latina. El acto de instalar una cruz de jiote y compartir oraciones o frutos representa tanto el recuerdo litúrgico de la muerte y victoria de Cristo como una reafirmación de la vida y la identidad colectiva.

El hallazgo de la cruz por Santa Elena en el año 366 se considera el origen de la celebración, influida posteriormente por ritos indígenas y españoles. (Foto de Cortesía)

La cruz como emblema identitario y su adaptación a la modernidad

El valor simbólico de la cruz trasciende el rito y se manifiesta en múltiples formas cotidianas: en la arquitectura de las iglesias, en las procesiones, en el gesto de persignarse y en la presencia de un crucifijo en el hogar. “Pensar o ver la cruz es pensar o ver el signo de la salvación”, subrayó Baños al medio Infobae. Para el sacerdote, la cruz no solo representa la fe, sino que constituye un recordatorio permanente de la solidaridad, la unidad familiar y la capacidad de afrontar desafíos con esperanza.

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La adaptación de esta tradición a familias modernas no requiere de espacios rurales ni de jardines. Según Baños, mantener una cruz en el hogar, acompañar el día con una vela encendida, leer un pasaje de la pasión de Cristo o escuchar una predicación online, son formas válidas de participar en la celebración y perpetuar su sentido profundo, incluso en contextos urbanos o digitales. Existen ritos de oración específicos para este día, como recoge el Misal Romano en la liturgia del 14 de septiembre, pero la versión latinoamericana vive su rito propio el 3 de mayo, con el debido ingenio y creatividad de cada creyente o comunidad.

Cada vez más, la Fiesta de las Cruces se mantiene como espacio donde convergen tradiciones milenarias y resignificaciones modernas, expresión de la vitalidad con la que los pueblos latinoamericanos viven su fe y renuevan sus costumbres en torno al símbolo de la cruz.

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