Política

Polémica en un municipio cordobés: el intendente denuncia la aprobación de dietas de $12 millones y el Concejo lo desmiente

La ordenanza que fija los sueldos en base al presupuesto municipal de la localidad de Toledo desató una fuerte disputa. Los concejales aseguran que se trata de un monto global a repartir y que modificarán la redacción para evitar confusiones

Guardar
Palacio municipal de Toledo, provincia de Córdoba
Palacio municipal de Toledo, provincia de Córdoba

La localidad cordobesa de Toledo atraviesa una fuerte controversia política e institucional tras la aprobación de una ordenanza que modifica el cálculo de las dietas de concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. La medida, votada sobre tablas en el Concejo Deliberante, generó un duro cruce entre el intendente Sergio Marín y los ediles, en medio de acusaciones cruzadas, dudas sobre la redacción del texto y la posibilidad de un veto e incluso una judicialización.

La iniciativa fue aprobada el martes por la noche con cinco votos a favor y dos en contra, sin tratamiento previo en comisión. El eje del conflicto se centra en el artículo 5 de la ordenanza, que establece que la dieta mensual será equivalente al 2% del presupuesto total del municipio, estimado en unos 7.400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

A partir de esa fórmula, el Ejecutivo municipal realizó un cálculo que encendió la polémica: cada concejal y miembro del Tribunal de Cuentas podría percibir alrededor de 12,3 millones de pesos mensuales. “Hicimos el cálculo que da la fórmula que aplicaron y el monto es ese. La verdad que no salimos del asombro”, afirmó Marín e diálogo con La Voz, quien además cuestionó el contexto económico en el que se aprobó la medida.

El intendente también criticó la forma en que se trató el proyecto. “Es un despropósito. Se trató sobre tablas, sin aviso al Ejecutivo, cuando hay obras importantes que siguen sin discutirse”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En esa línea, advirtió que avanzará con el veto de la ordenanza y no descartó recurrir a la Justicia si el Concejo insiste con su aplicación. “Si no hay marcha atrás, vamos a plantear su inconstitucionalidad”, remarcó.

Además, el jefe comunal apuntó contra los concejales que acompañaron la medida, incluidos representantes de La Libertad Avanza. “Llama la atención que hablen de anticasta y aprueben algo así en este contexto”, cuestionó.

Sergio Marín, intendente de Toledo
Sergio Marín, intendente de Toledo

La respuesta del Concejo: “Es una mala interpretación”

Desde el Concejo Deliberante rechazaron de plano la versión del intendente y aseguraron que existe una interpretación errónea —o malintencionada, según denunciaron— del texto aprobado.

El concejal Marcelo Márquez explicó al Doce TV que el monto mencionado por el Ejecutivo no corresponde a cada funcionario, sino a un total global que debe dividirse entre diez cargos: siete concejales y tres integrantes del Tribunal de Cuentas.

“Ese es el monto total a repartir. Da poco más de un millón de pesos por persona, y con descuentos queda en unos 830 mil pesos para cada concejal”, detalló. No obstante, reconoció que la redacción del artículo puede prestarse a confusión y adelantó que impulsarán una modificación para aclararlo.

“Vamos a ampliar ese punto para que quede explícito cómo se aplica el cálculo. Un municipio como Toledo no podría pagar jamás 12 millones por concejal”, afirmó.

En el mismo sentido se expresó la presidenta del cuerpo legislativo, Ivana Toledo, quien aseguró que la normativa vigente —en particular la Ley 8102— impide que los ediles perciban cifras de ese nivel.

Jamás cobraríamos ese monto porque la ley no lo permite”, sostuvo. Además, señaló que la ordenanza surgió a partir de un acuerdo previo con el Ejecutivo para regularizar las dietas, e incluso afirmó que el propio intendente había solicitado una actualización de su salario. “Debe estar cobrando cerca de 5 millones por todo concepto”, indicó.

La dirigente fue más allá y acusó al jefe comunal de generar intencionalmente la polémica. “Esto es una trampa del intendente para difamarnos y generar una mala interpretación”, lanzó.

Un conflicto abierto

La controversia no solo expuso diferencias técnicas sobre el cálculo de las dietas, sino también una fuerte tensión política en una localidad de entre 5.000 y 6.500 habitantes, con recursos limitados y un presupuesto acotado.

Mientras el intendente insiste en que la redacción actual habilita sueldos millonarios y avanza hacia el veto, desde el Concejo aseguran que se trata de un error subsanable y que corregirán el texto para evitar interpretaciones ambiguas.

En ese contexto, el conflicto sigue abierto y podría escalar en los próximos días si no se alcanza un acuerdo político.

Temas Relacionados

Municipio de ToledoMunicipalidad de ToledoCórdobamunicipios cordobesesSergio Marínconcejalesdietasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones

Los datos surgen de cruzar el informe del Jefe de Gabinete a Diputados con el sitio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el portal ComprAr. Adorni brindó una cifra menor. Un total de 35 propiedades estatales ya fueron desafectadas

En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones

Un grupo de intendentes busca esquivar la interna del PJ y poner un candidato propio para suceder a Kicillof

En su mayoría gobiernan distritos del conurbano. Hay al menos dos que empezaron a recorrer la Provincia e intentarán expandirse en otros distritos. Diálogo con Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Un grupo de intendentes busca esquivar la interna del PJ y poner un candidato propio para suceder a Kicillof

Los movimientos de Diego Santilli y una reunión clave en la sede del PRO para limar las asperezas con LLA de cara al 2027

El ministro del Interior participará el próximo martes de un encuentro en la sede del partido amarillo en San Telmo junto a Ritondo y un grupo de intendentes que acumulan críticas al oficialismo

Los movimientos de Diego Santilli y una reunión clave en la sede del PRO para limar las asperezas con LLA de cara al 2027

La Libertad Avanza ordena la oposición en Córdoba, pero la estrategia nacional choca con las necesidades locales

Gabriel Bornoroni y Luis Juez dieron muestras de unidad durante un acto por el Día del Trabajador, con indirectas para Rodrigo de Loredo. La urgencia de los intendentes y el rol de Macri

La Libertad Avanza ordena la oposición en Córdoba, pero la estrategia nacional choca con las necesidades locales

Senado: los libertarios ceden en propiedad privada, pero discapacidad y reforma electoral siguen frenadas

Aliados pidieron quitar el capítulo sobre el Renabap. Resta saber si avala la Casa Rosada. Indefinición para fijar un límite para vender tierras a extranjeros. ¿Se dejará en manos de ansiosos gobernadores, a cambio de otros apoyos?

Senado: los libertarios ceden en propiedad privada, pero discapacidad y reforma electoral siguen frenadas
DEPORTES
Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

La frase de Messi que repercutió en el vestuario del Inter Miami tras la dura derrota luego de una ventaja de tres goles

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

TELESHOW
Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Sabrina Carballo volvió a las tablas y compartió cómo es criar a su hija y actuar al mismo tiempo: “No quiero perderme nada”

Entre humor, ternura y reflexión, Betiana Blum y Antonio Grimau apuestan a la emoción con “El diario de Adán y Eva”

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, del fenómeno de Betty, la fea al teatro porteño: “En Argentina se come delicioso donde sea”

INFOBAE AMÉRICA

Una historia de detectives: el enigmático regreso del casco de oro de más de 2 mil años

Una historia de detectives: el enigmático regreso del casco de oro de más de 2 mil años

Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

De Pérez-Reverte a la movida juvenil: la Feria del Libro convocó multitudes en sus principales charlas

Dos siglos y dos años de historia: el aniversario de la Fuerza Armada de El Salvador, contado en escenas

La migración forzada de mujeres indígenas nicaragüenses limita su integración y derechos en Costa Rica