Dos siglos y dos años de historia: el aniversario de la Fuerza Armada de El Salvador, contado en escenas

La Fuerza Armada de El Salvador conmemoró un nuevo año con la Copa 202 Aniversario, reuniendo a tiradores nacionales e internacionales. El polígono recibió a 385 participantes de 17 países, consolidando el carácter internacional del evento. El Ministro de la Defensa Nacional, Almirante René Francis Merino Monroy, mostró su destreza en la competencia de tiro. El equipo de la Unidad Táctica Especializada de la PNC representó a El Salvador y se ganó el reconocimiento del público. El evento contó con el respaldo de la Federación Salvadoreña de Tiro. “Esta es una competencia de nivel 3 por la cantidad de disparos”, destacó el Ministro Merino Monroy al referirse a la exigencia del torneo. La Copa 202 Aniversario se realiza los días 2 y 3 de mayo de 2026, con una agenda marcada para los amantes del tiro. Deportistas profesionales y campeones mundiales participaron en uno de los mejores polígonos del mundo, según los organizadores. El argentino Germán Romitelli consideró que la competencia ya es una cita de alto nivel internacional. La prueba puso a los competidores a medir velocidad, precisión y estrategia en un entorno técnico y exigente. Gorka Ibáñez valoró el crecimiento del evento, subrayando la excelente organización y la complejidad de las canchas. La competencia nació en 2024 y, en poco tiempo, logró posicionarse como uno de los mejores eventos de tiro. El ambiente en el polígono estuvo marcado por la adrenalina de cada ronda. La Copa 202 Aniversario se consolida como un referente para el tiro deportivo.
Fotografías: Ministerio de Justicia y Seguridad