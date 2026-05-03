Dos siglos y dos años de historia: el aniversario de la Fuerza Armada de El Salvador, contado en escenas

Últimas Noticias

Extorsión, abuso sexual y homicidio en grado de tentativa: la Policía Nacional Civil despliega capturas clave en comunidades de Guatemala Varias detenciones marcan una semana intensa para las fuerzas de seguridad. Nuevas órdenes de aprehensión y procesos judiciales abiertos forman parte de un esfuerzo sostenido. Las localidades rurales también se ven afectadas por estos crímenes

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica lideran la construcción del mayor cohete de propulsión sólida nacional Un equipo multidisciplinario participa en este desarrollo, cuyo diseño y pruebas prometen sentar precedentes en la investigación local y motivar la colaboración interinstitucional

El Salvador: Sector agricultura, ganadería y pesca cayeron en sus exportaciones en marzo, según datos del BCR El informe del Banco Central de Reserva muestra una disminución de las ventas externas en agricultura, pesca y ganadería, mientras productores advierten sobre los efectos de menores cosechas y falta de incentivos

Honduras activa protocolo tras cierre de Spirit Airlines y garantiza reembolsos La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil activó un protocolo de contingencia para garantizar reembolsos y proteger a los pasajeros afectados tras el cierre de Spirit Airlines, que suspendió operaciones por su crisis financiera.