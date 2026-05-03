Salud

Intoxicación del cerebro por redes sociales: cómo mitigar los efectos y revertir 10 años de envejecimiento

Los celulares y sus plataformas pueden causar daños a largo plazo en la salud mental e investigadores hallaron cómo desintoxicarse

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Expertos alertan sobre el riesgo de dependencia tecnológica y sus efectos negativos en la salud mental y el bienestar personal (EFE/Sascha Steinbach/Archivo)
Expertos alertan sobre el riesgo de dependencia tecnológica y sus efectos negativos en la salud mental y el bienestar personal (EFE/Sascha Steinbach/Archivo)

El uso del teléfono celular y de las redes sociales se ha convertido en una constante para millones de personas en todo el mundo. El promedio global de tiempo supera las 4 horas y 30 minutos diarias, con picos que alcanzan hasta 5 horas en algunos mercados. Este tiempo suele distribuirse entre el inicio y el final del día, ya que el dispositivo es lo primero que consultan muchas personas al despertar y lo último antes de dormir, consolidando así su presencia en la rutina cotidiana.

Este patrón de consumo revela la magnitud del dominio digital en la vida diaria. Las plataformas, en particular, ocupan un lugar central en los hábitos modernos. Más de dos tercios de la población mundial utiliza redes sociales cada mes, y el promedio diario dedicado ronda las 2 horas y 30 minutos, según un análisis de SQ Magazine. Estas cifras sostienen una interacción constante y, en muchos casos, compulsiva. La frecuencia y la intensidad de este uso han encendido las alertas de especialistas y autoridades, que observan cómo la dependencia tecnológica se instala desde edades tempranas y persiste en la adultez.

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El promedio de tiempo diario frente a la pantalla refleja un cambio cultural sostenido, donde el celular se posiciona no solo como herramienta de comunicación, sino también como principal canal de información, entretenimiento y socialización.

Investigaciones recientes subrayan que este uso intensivo puede tener consecuencias duraderas en la salud mental y el bienestar, generando un debate creciente sobre la necesidad de establecer límites o estrategias de desintoxicación digital. No obstante, especialistas e investigadores hallaron que puede revertirse la intoxicación por este ámbito, redujendo considerablemente los daños.

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Tres jóvenes de 15 años sentados en un parque, mirando sus teléfonos móviles. La luz del sol al atardecer ilumina la escena desde atrás.
Un estudio revela que una pausa de dos semanas en el acceso a internet desde el teléfono mejora el ánimo y la atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones para reducir la intoxicación por redes sociales

Nuevos estudios han evidenciado que una breve pausa en el uso de teléfonos inteligentes puede traducirse en beneficios notables para la salud mental y cognitiva. Un experimento publicado en PNAS Nexus reclutó a 467 voluntarios, quienes bloquearon el acceso a internet en sus teléfonos durante dos semanas. Aunque podían seguir haciendo llamadas y enviar mensajes, el acceso a la web solo era posible desde otros dispositivos, como tablets o computadoras.

Durante este periodo, el tiempo promedio que los participantes pasaban en línea descendió de 314 minutos a 161 minutos diarios. Al culminar las dos semanas, los informes recogieron mejoras claras en el estado de ánimo, la atención sostenida y la salud mental de los sujetos. Los autores del estudio señalaron que la magnitud del cambio en la capacidad de atención sostenida equivalía al deterioro cognitivo asociado a una década de envejecimiento, sugiriendo que la desintoxicación digital podría revertir hasta diez años de daño cerebral causado por el uso compulsivo del teléfono.

Investigaciones de Harvard identifican descensos de ansiedad, depresión e insomnio tras una semana de uso moderado del celular (EFE/ Sascha Steinbach)
Investigaciones de Harvard identifican descensos de ansiedad, depresión e insomnio tras una semana de uso moderado del celular (EFE/ Sascha Steinbach)

Incluso quienes no lograron cumplir de forma estricta con este procerdimiento, experimentaron avances. Kostadin Kushlev, profesor asociado de la Universidad de Georgetown y coautor del ensayo, subrayó que una reducción parcial en el uso del teléfono, aunque solo dure unos días, puede ofrecer mejoras tangibles.

Otro aporte relevante provino de la Universidad de Harvard. En una revisión publicada en JAMA Network Open, los investigadores observaron que una semana con uso reducido de celulares resultó en descensos de ansiedad, depresión e insomnio entre los participantes. Los científicos advierten que los efectos positivos pueden variar según el perfil, siendo especialmente vulnerables quienes se comparan negativamente con otros en línea, presentan trastornos del sueño o utilizan la tecnología como vía para enfrentar la soledad.

Cómo impactan las redes sociales en niños y adolescentes

El avance de la tecnología móvil y el alcance de las redes sociales han generado inquietudes específicas sobre su efecto en niños y adolescentes. El uso de este tipo de artefactos en menores de edad muestra cifras en aumento. Según el informe Digital 2024 elaborado por DataReportal, más del 71% de los adolescentes entre 13 y 17 años en el mundo acceden a redes sociales de manera regular, y la edad de inicio en el uso de dispositivos móviles se ubica alrededor de los 10 años en varios países. Esta tendencia ha motivado a entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF a emitir advertencias sobre los riesgos asociados a la exposición temprana y prolongada a pantallas.

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 71% de los adolescentes de 13 a 17 años accede de forma regular a redes sociales, con edad de inicio promedio a los 10 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales riesgos identificados, la OMS y la American Academy of Pediatrics han vinculado el uso excesivo de celulares y redes sociales en menores con trastornos de ansiedad, dificultades de concentración, alteraciones del sueño y mayor exposición al ciberacoso. Además, la exposición constante a comparaciones sociales y a contenido perjudicial puede amplificar la vulnerabilidad emocional, en especial en quienes ya presentan antecedentes de problemas de salud mental.

Frente a este escenario, diversas organizaciones internacionales han publicado recomendaciones. El organismo de salud internacional aconseja limitar el tiempo de pantalla a menos de dos horas diarias para niños y adolescentes, sugiriendo pausas activas y el fomento de actividades offline. UNICEF recomienda una supervisión constante del uso de dispositivos y la promoción de competencias digitales críticas. Por su parte, la American Academy of Pediatrics subraya la importancia de establecer rutinas familiares que incluyan momentos libres de pantallas, así como la necesidad de diálogo abierto entre adultos y menores sobre el uso responsable de la tecnología.

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