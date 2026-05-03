Escribir antes de dormir mejora el sueño profundo, según un especialista

Expertos en salud del sueño destacan que escribir pensamientos en papel ayuda a liberar la mente, reducir la activación cerebral y mejorar la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del sueño preocupa cada vez más a personas de todas las edades, en especial en contextos de alta exigencia laboral o académica. Diversos especialistas en descanso recomendaron incorporar hábitos sencillos antes de dormir, como la escritura o el ejercicio mental. Las estrategias se enfocan en reducir el insomnio y mejorar la salud general, con métodos que no requieren tecnología avanzada.

El especialista español en salud integral Rodrigo Arteaga recomendó escribir antes de dormir como estrategia para mejorar el sueño profundo y combatir el insomnio. El consejo responde a una creciente preocupación por los problemas de sueño, especialmente durante los periodos de mayor estrés.

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Escribir para dormir mejor

Según la revista española especializada en salud SportLife, la práctica de la escritura nocturna ayuda a reducir la actividad mental y favorece la entrada en fases más profundas del sueño. El especialista indicó que “escribir en papel todo lo que tienes en la cabeza antes de dormir” contribuye a aliviar la carga de pensamientos.

“Cuando te quedas con esas ideas, tu cerebro sigue procesando en segundo plano. Eso mantiene tu nivel de alerta, aunque no te des cuenta, pero cuando lo escribes, reduces la carga”, afirmó Arteaga.

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Actividades como crucigramas, sudokus y técnicas de focalización atencional resultan útiles para calmar la mente antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el profesional, la reducción del nivel de alerta facilita el acceso al sueño profundo, un aspecto fundamental para lograr un descanso reparador. Arteaga señaló que este tipo de rutinas puede implementarse de forma sencilla y no requiere dispositivos tecnológicos. El hábito de la escritura se posiciona así como una herramienta para enfrentar el insomnio.

El papel del ejercicio mental en el descanso

La idea de que el descanso depende solo del cansancio físico es limitada, según Arteaga. El experto sostiene que estimular el cerebro puede ser tan importante —o incluso más— que el ejercicio corporal a la hora de dormir mejor.

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En esa línea, recomienda incorporar juegos mentales suaves, como sudokus, crucigramas o sopas de letras, ya que ayudan a relajar la mente antes de acostarse y favorecen un sueño más reparador.

Además, recomendó ejercicios de atención, como focalizarse en la respiración u observar sonidos, así como la lectura ligera y la visualización guiada de lugares tranquilos.

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La repetición de ejercicios mentales, como contar hacia atrás o repasar listas simples, ayuda a reducir la activación mental y facilita la conciliación del sueño.

El especialista destacó que hacer un cierre del día mental, repasando logros y tareas pendientes, puede ser útil, aunque en algunos casos podría provocar ansiedad si la persona es muy autoexigente.

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Regulación de la temperatura y ambiente

Regular la temperatura corporal y del entorno constituye otro factor para mejorar el sueño, según Arteaga. El especialista aconsejó enfriar el cuerpo antes de acostarse y mantener la habitación entre 18 y 20 °C (64 a 68 °F).

“Tu cuerpo necesita bajar un poco su temperatura para entrar en sueño profundo. Cuando tu temperatura baja, también baja la actividad de ciertas neuronas en tu cerebro que te mantienen alerta. Eso permite que tu cerebro se relaje y entre en un estado más profundo de descanso”, explicó.

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El profesional sugirió tomar un baño tibio de cinco minutos antes de dormir como una estrategia para reducir la temperatura corporal. Según sus recomendaciones, descansar en ambientes calurosos dificulta alcanzar un sueño profundo y favorece despertares frecuentes durante la noche.

Actividad física y hábitos complementarios

Especialistas en salud integral recomiendan movilización corporal suave, horarios estables para dormir y evitar pantallas antes de acostarse como partes de una estrategia efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el ejercicio mental ocupa un lugar central en las recomendaciones de Arteaga, la actividad física ligera también forma parte de las sugerencias para quienes buscan mejorar el descanso.

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El especialista mencionó la movilización del cuerpo y la relajación del sistema nervioso como rutinas recomendadas para la noche. Mantener una rutina regular de sueño, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y cenar liviano completan el abanico de hábitos sugeridos.

Según datos recogidos por una revista española, el interés por mejorar la calidad del sueño creció de forma sostenida en los últimos años, impulsado por contextos laborales exigentes y escenarios de incertidumbre social.

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Esta tendencia no se limita a las búsquedas online: también se traduce en un aumento de consultas a especialistas en sueño y salud mental, lo que refleja una preocupación cada vez mayor por el descanso como pilar del bienestar.

Las pruebas recogidas por diversos especialistas, coinciden en la utilidad de la escritura y los ejercicios de atención como herramientas para abordar el insomnio. Estos hábitos permiten reducir la ansiedad, mejorar el manejo del estrés y favorecer la conciliación del sueño.

Los expertos señalan que los cambios en la rutina deben aplicarse de forma sostenida para observar mejoras significativas. Según datos de la asociación científica Sociedad Española de Sueño, implementar estos métodos puede reducir hasta en un 30% los episodios de insomnio en personas adultas.