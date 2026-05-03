Los beneficios comprobados de la risa: qué dice la ciencia sobre su impacto en la salud

La risa ayuda a reducir la tensión, la angustia y las preocupaciones que impactan en el cuerpo, según especialistas en psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La risa, remedio infalible” es una icónica sección de humor y chistes de una revista estadounidense. Y son diversos estudios científicos los que han confirmado que la risa desempeña un papel fundamental en el bienestar emocional y en la salud física, según investigaciones revisadas por la Asociación Estadounidense de Psicología.

El Día Mundial de la Risa, celebrado cada primer domingo de mayo, es una buena oportunidad para promover una mayor conciencia sobre los beneficios emocionales y físicos de reír. Según los especialistas, sus efectos van más allá del alivio inmediato del estrés y se consolidan como claves para fortalecer la inmunidad y la longevidad.

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Una revisión sistemática de estrategias basadas en el humor para abordar temas de salud publicada en la revista Australian and New Zealand Journal of Public Health concluyó que la risa podría ser la mejor medicina para llevar una vida saludable.

Según el doctor Diego López de Gomara, psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), la risa tiene algo de “pequeño milagro”.

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“Por un instante, la risa relaja la rigidez con la que solemos percibirnos a nosotros mismos y al mundo. Es como si desactivara el peso que acompaña a nuestras preocupaciones y generara una sensación de alivio tangible, casi física”, describió.

La risa fortalece el sistema inmunológico y contribuye a un envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La risa desestabiliza e interrumpe. Allí donde predominan ideas fijas, problemas persistentes o preocupaciones recurrentes, puede irrumpir un quiebre repentino que afloja la tensión. No es casual que, en ocasiones, la risa surja cuando algo pierde el peso que tenía instantes antes: funciona como una descarga. También es irreverente, porque derriba del pedestal aquello que parecía intocable y nos recuerda que no todo es tan solemne como creemos”, explicó López de Gomara.

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El médico psiquiatra resaltó que la risa introduce una distancia. “Nos separa del problema y nos permite ver lo que nos pasa desde otro ángulo. No elimina los problemas, pero los vuelve más llevables y más humanos. Les quita el carácter absoluto que a veces los vuelve insoportables", plantea.

Según su mirada, la risa no se piensa ni se programa: ocurre. “Aparece sin pedir permiso y por eso tiene ese efecto tan particular. Es una gracia, nos llega. Nos saca, por un instante, del control constante en el que solemos vivir. No es poca cosa. Por un momento el mundo y nosotros podemos ser un poco absurdos", expresó el doctor.

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Investigaciones muestran que la risa favorece funciones cardiovasculares, inmunitarias y emocionales, promoviendo bienestar físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Martín Barrera Oro, licenciado con honores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), psicólogo clínico en la Fundación Aiglé y docente en la UBA, señaló que es importante aclarar que la risa no es medicina en sentido estricto.

“No cura enfermedades por sí sola, no reemplaza tratamientos médicos ni psicoterapéuticos. Sin embargo, desde hace ya más de 70 años, la gelotología -del griego gelos, risa- estudia las repercusiones de la risa en el cuerpo humano, y está claro que produce efectos fisiológicos y clínicos muy valiosos, especialmente como intervención complementaria para modular el estrés, el dolor, la ansiedad, la respuesta cardiovascular, algunos marcadores inmunológicos, la calidad de vida y la tolerancia al tratamiento en situaciones de enfermedad", señaló el licenciado.

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Y destacó el rol de la risa terapéutica en entornos hospitalarios, que comenzó en Suiza, país donde residió. “La Fondation Théodora de Suiza fue pionera en introducir formalmente los Doctores de la Risa (Giggle Doctors), paralelamente se incluyó la práctica del yoga de la risa, y desde hace ya varias décadas se contratan artistas que han recibido una formación especializada y trabajan como profesionales remunerados".

La risa compartida crea lazos sociales, produce sentimientos de pertenencia y reduce el aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, comentó que Argentina también es pionero en la institucionalización del humor. “La figura del payaso hospitalario se plasma en experiencias como Payamédicos y Alegría Intensiva. En psicoterapia, particularmente en lo que a mi práctica concierne, utilizamos el humor, la risa y una técnica llamada media sonrisa, que consiste en elevar las comisuras de los labios, lo cual, mediante mecanismos de retroalimentación facial, puede favorecer la tolerancia al malestar", describió el experto.

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Y añadió que en adultos mayores la risa se ha relacionado con un mayor bienestar a través de la interacción social y una mejora en el estado de ánimo, y la calidad de sueño. “Pero es en el caso de la pediatría hospitalaria la evidencia es significativa".

“Las intervenciones con clowns terapéuticos se han utilizado para reducir ansiedad prequirúrgica, miedo ante los procedimientos, dolor percibido, resistencia a prácticas médicas y malestar asociado a la internación, promoviendo un proceso más humanizado y facilitando una mayor cooperación de los niños en los procedimientos médicos", destacó Barrera Oro.

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Beneficios inmediatos: sistemas cardiovascular, muscular y cerebral

Reír introduce un quiebre en la rutina emocional, permitiendo un respiro frente a preocupaciones persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa genera una serie de cambios fisiológicos positivos que se observan desde sus primeras manifestaciones. Según la Clínica Mayo, produce los siguientes efectos:

Beneficios a corto plazo:

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Estimula muchos órganos y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro.

Activa y reduce la respuesta al estrés. “Puede aumentar y luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿El resultado? Una sensación agradable y relajada", afirma la clínica.

Calma la tensión. La risa ayuda a relajar los músculos, lo cual puede ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del estrés. “Se han estudiado efectos sobre la respiración y la relajación muscular. Reír implica una serie de exhalaciones rítmicas, contracciones diafragmáticas y movimientos corporales que, luego del episodio de risa, pueden dejar una sensación de distensión, lo cual puede favorecer una respuesta cardiovascular más flexible", explicó el psicólogo.

La risa no se programa ni se piensa, aparece espontáneamente y genera alivio inmediato según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios a largo plazo:

Mejora el sistema inmunitario. “La risa se asocia con modificaciones favorables en ciertos componentes de la respuesta inmunológica, así como con la liberación de endorfinas, que participan en la modulación natural del dolor y en la sensación de alivio corporal, aumentando el umbral de tolerancia y modificando su vivencia subjetiva“, dijo Barrera Oro.

Alivia el dolor. Favorece que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales.

Aumenta la satisfacción personal y ayuda a conectarse con otras personas.

Mejora el estado de ánimo. "La risa puede ayudar a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad, y puede hacerlo sentir más feliz. También puede mejorar la autoestima", señaló la clínica.

Cómo influye la risa en la salud mental

La risa estimula órganos y aumenta endorfinas en el cerebro, generando una sensación de relajación y bienestar inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el doctor López de Gomara, la salud mental no es un estado perfecto, sino la capacidad de movernos con lo que nos toca vivir. En ese punto, la risa cumple un papel muy valioso: flexibiliza.

“Cuando alguien puede reír muestra que no está completamente atrapado en su malestar. Hay una grieta por donde entra aire. La risa rompe la repetición, corta el circuito de pensamientos obsesivos, y nos abre una salida inesperada", señaló el experto.

También tiene un efecto social, agregó: “Reír con otros crea lazo, cercanía, y eso es fundamental. Nadie se sostiene solo mucho tiempo. La risa compartida es una forma simple y profunda de sentirse acompañado. Por supuesto cuando alguien se ríe de todo, todo el tiempo, también puede estar evitando tocar lo que duele. La risa, como todo lo valioso, tiene su medida".

El humor puede favorecer la activación conductual, reducir el estancamiento y mitigar la sensación de desesperanza en la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Barrera Oro explicó que la risa tiene la capacidad de darnos una tregua cuando estamos sobrecargados de tensión, angustia, obsesiones o cuando padecemos preocupaciones desbordantes que se depositan en el cuerpo. “La ansiedad, la tristeza, la vergüenza, la irritabilidad o la desesperanza suelen ir acompañadas de rigidez, una respiración entrecortada, expresiones faciales duras, hipervigilancia, rumiaciones y una sensación constante de amenaza", indicó.

Y completó que para salir de ese estado es útil centrarse en el cuerpo: “Intentar cambiar la forma de pensar de arriba hacia abajo (top down), lo cual muchas veces redunda en más rumiaciones e incrementa el malestar".

En cambio -resaltó- la risa modifica ese estado corporal desde abajo (bottom up), modificando la forma de respirar, movilizando la musculatura facial y diafragmática, y alterando el tono muscular. Así, se abre el paso a una experiencia psicoafectiva diferente. Dependiendo de la situación, muchas veces necesitamos trabajar primero desde nuestro cuerpo.

El humor en la psicoterapia ayuda a abrir nuevas asociaciones y a mitigar la vergüenza o el autodesprecio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reír con otros produce sincronía, sentimientos de pertenencia y seguridad, añadió el experto. Y agregó que la risa también puede ayudar en casos de depresión: “Aumenta los momentos de placer, favorece la activación conductual que combate el estancamiento, y reduce el aislamiento a través de una práctica en grupo. A su vez, el humor puede ayudar a abrir nuevas asociaciones y mitigar la vergüenza, el autodesprecio, la sensación de inutilidad, la desesperanza, encontrando una forma menos opresiva de habitar el dolor, sin quedar paralizado o completamente identificado con el síntoma".

También es beneficiosa en casos de ansiedad. “La risa puede tener un efecto regulador porque introduce una señal incompatible con la sensación de amenaza. Cuando una persona ríe, especialmente si lo hace en un entorno seguro, el organismo recibe una información distinta. No todo es peligro, no todo exige control, no todo requiere vigilancia. La risa no elimina la preocupación ni resuelve por sí misma el conflicto, pero puede modificar por un momento el estado corporal y emocional desde el cual la persona lo atraviesa, y predisponerla para una mejor elaboración de su malestar".

También se ha estudiado la relación entre risa, estrés y memoria. “Algunas investigaciones sugieren que la risa puede favorecer la memoria a corto plazo en adultos mayores, probablemente por su efecto sobre la reducción del estrés, ya que cuando el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, puede afectar estructuras como el hipocampo, involucrado en los procesos de memoria y aprendizaje. En ese sentido, reír puede contribuir a generar un estado fisiológico más favorable para el funcionamiento cognitivo“.

La risa, una aliada de la longevidad

En adultos mayores, la risa mejora el estado de ánimo, la calidad del sueño y favorece la interacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No hay una fórmula mágica para vivir más años, pero sí hay modos de vivir mejor el tiempo que tenemos. Y la risa suma”, destacó López de Gomara.

Por su parte, Barrera Oro añadió que el sentido del humor ha sido asociado con mejores indicadores de supervivencia a lo largo del tiempo.

“En investigaciones sobre perfiles de personalidad en personas centenarias se han encontrado rasgos característicos como una actitud positiva ante la vida, expresividad emocional, sociabilidad y disfrute de la risa. Si bien esas cualidades explican por sí solas la longevidad, podemos reconocer que el modo en que una persona se vincula con los demás, afronta las dificultades y conserva cierta disposición lúdica puede formar parte de una vida larga y saludable“.

La risa introduce distancia frente a los problemas, permitiendo abordarlos con mayor flexibilidad y menor rigidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según López de Gomara, la risa introduce movimiento, juego y una ligereza que hace más llevadero lo inevitable. No detiene el paso del tiempo, pero lo vuelve menos pesado. “Recuerdo el caso de un hombre que visitó a su tío en sus últimos días: al entrar en la habitación, lo encontró inmóvil, sin reacción, como si ya se hubiera ido. Se acercó en silencio y, de pronto, el tío abrió los ojos de golpe para asustarlo; estaba fingiendo estar muerto. Ambos terminaron riendo”, relató el doctor.

Y concluyó: “Siempre me quedó esa escena. No porque niegue lo que estaba pasando, sino por lo contrario: en el momento más serio, aparece un acto que desarma la solemnidad. Como si incluso en lo extremo algo pudiera correrse del guion esperado. Por supuesto que esa risa no cambió el final, pero sí el modo de atravesarlo. Y eso es mucho".