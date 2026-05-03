La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

La investigación reveló que la banda operaba bajo un patrón de robos sistemáticos en locales comerciales porteños usando siempre la misma modalidad.

Tres personas extranjeras fueron detenidas por la Policía de la Ciudad tras un operativo que permitió desarticular una secuencia de robos de productos cosméticos en farmacias de los barrios de San Nicolás y Retiro. Según informaron fuentes oficiales, uno de los implicados es un ciudadano peruano de 38 años con antecedentes y condena previa por delitos contra la propiedad, mientras que las otras dos detenidas son mujeres chilenas de 38 y 39 años, quienes fueron aprehendidas tras sustraer 23 cajas de perfumes y cremas en diferentes locales.

La Policía de la Ciudad detuvo a un peruano con antecedentes y dos chilenas implicadas en el robo a una farmacia, recuperando los artículos sustraídos y un vehículo.

El robo inicial se produjo en una farmacia ubicada en Carlos Pellegrini al 400, donde los acusados sustrajeron mercadería antes de escapar en un vehículo. Una vez recibida la denuncia, personal de la Comisaría Vecinal 1ª localizó e interceptó el automóvil sobre Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, a pocas cuadras del sitio del primer hecho. Los tres fueron encontrados en posesión de perfumes, potes de crema para el cabello y una mochila donde ocultaban los productos robados.

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Tras realizar la aprehensión, los agentes verificaron que la banda había actuado momentos antes en otra sucursal de la misma cadena, ubicada en Yrigoyen al 900, donde emplearon la misma modalidad para apoderarse de mercadería. Según la investigación inicial, este grupo integraría una organización dedicada a robos sistemáticos en locales comerciales de la Ciudad, un patrón observado en recientes operativos de campo.

Las ladronas, ingresando a una farmacia

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, bajo la titularidad de Manuel Bruniard, dispuso la intervención inmediata para determinar la posible vinculación de los involucrados con otros hechos perpetrados bajo similares características en el corredor comercial porteño. Los procedimientos incluyeron la recuperación de los elementos sustraídos y su restitución a la firma damnificada.

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Los tres sospechosos quedaron a disposición judicial para la continuidad de las actuaciones y eventuales cargos adicionales conforme avance la investigación.

El momento en que las dos mujeres chilenas roban productos en una farmacia

A comienzos del mes pasado, la Policía de la Ciudad logró desarticular una banda delictiva compuesta por tres ciudadanos chilenos acusados de robos bajo la modalidad de “escruche” (robos cometidos en ausencia de moradores). La operación fue resultado de una investigación iniciada tras un asalto ocurrido la madrugada del 17 de febrero de 2026 en una empresa de alimentos situada en la calle José Martí, en Villa Soldati. La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, que encomendó la pesquisa a la División Robos y Hurtos.

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A partir del robo, los investigadores desplegaron un trabajo exhaustivo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y ciberpatrullaje. Gracias a estas herramientas, se reconstruyeron los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho. Así, lograron identificar a los tres presuntos autores, determinar los domicilios que frecuentaban y el vehículo utilizado, un Peugeot 408 que fue visto cerca de la fábrica antes de un corte de luz, lo que reforzó la hipótesis de un golpe planificado.

Los ciudadanos chilenos, acusados de robar con la modalidad "escruche"

Durante la investigación, se detectaron además conversaciones que apuntaban a la organización de futuros delitos, lo que aceleró las acciones policiales para evitar nuevos hechos. Ante el cúmulo de pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 ordenó dos allanamientos en el barrio de San Nicolás. El primero se realizó en un edificio de la calle Lavalle al 1700, donde se detuvo a dos sospechosos en la vía pública y al tercero en un departamento del noveno piso. En el lugar se secuestraron el vehículo usado en el robo, teléfonos celulares, herramientas para forzar accesos, guantes, prendas vinculadas al delito, dispositivos electrónicos tipo handy (utilizados como inhibidores de señal), pasaportes de los detenidos y otros objetos de interés.

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El segundo allanamiento fue en un local comercial de la calle Paraná al 400, pero no se hallaron elementos vinculados al robo. Sin embargo, se entrevistó al responsable del local para descartar nexos con los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Benjamín Contrera Ríos, de 36 años; Sergio Antonio Espina Queupo, de 34; y Carlos Antonio Torres Fuente Alba, de 40, todos de nacionalidad chilena. Uno de ellos tenía una alerta verde de Interpol, lo que implicaba seguimiento internacional previo. Tras su detención, quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.

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Los elementos sustraídos en los allanamientos

La investigación contó con la participación de diversas áreas especializadas, como Ciberpatrullaje, Video Judicial, Enlace Interpol, Innovaciones Tecnológicas Especiales y Patrones Delictuales. La colaboración de estos equipos permitió reunir prueba clave para avanzar en el caso. Las autoridades consideran que el hecho quedó esclarecido y no descartan que la banda esté vinculada a otros robos similares en la Ciudad de Buenos Aires.