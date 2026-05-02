Nuevo triunfo ecuestre: Cande Tinelli ganó su categoría en una competencia hípica

El influencer volvió a llevarse una condecoración junto a su caballo

Para Cande Tinelli, los caballos no son un hobby ni una actividad de temporada: son una pasión que ocupa un lugar central en su vida y que la llevó a construir una carrera deportiva seria dentro del salto ecuestre. Entrenamientos constantes, competencias exigentes y un vínculo profundo con sus animales definen esta faceta de la hija de Marcelo Tinelli, que lejos de los flashes mediáticos encontró en la pista de arena su propio territorio de pertenencia.

Esa dedicación volvió a dar frutos en el Montana Farm Masters 2026, donde Tinelli se consagró ganadora junto a su yegua Caruscha. Las imágenes del evento, capturadas por el fotógrafo Zequi Gasparini, muestran a la jinete en plena competencia y en el momento de la celebración, reflejando la intensidad y el vínculo construido con su caballo a lo largo de los meses de entrenamiento.

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Las fotos del certamen retratan a Tinelli en distintos momentos de la jornada. En una de las imágenes más llamativas, Caruscha supera con precisión un obstáculo de barras amarillas, con Cande firme en la silla y la mirada puesta en el recorrido. Otra postal la muestra ingresando al predio a paso tranquilo, con casco negro, saco de competencia y pantalón blanco, las iniciales MCT bordadas en la manta de su caballo.

El momento en el que Cande se consagró ganadora

Tinelli logró consagrase ganadora en su categoría

El viernes 1 de mayo, Cande compitió en Montana Farm Masters 2026

Las fotografías en blanco y negro, tomadas con luz natural y tratamiento artístico, refuerzan la atmósfera del deporte y la conexión entre jinete y animal. Una de ellas, tomada al contraluz del cielo nublado, retrata a Tinelli de perfil sobre su caballo con una imagen de gran fuerza visual que sintetiza el espíritu de la competencia.

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El festejo tras la victoria fue espontáneo y emotivo. Cande se inclinó sobre el cuello de Caruscha en un abrazo, mientras una integrante de su equipo acariciaba al caballo desde el suelo. El gesto, capturado en plena pista de arena, sintetizó la alegría del triunfo compartido entre jinete y animal. Caruscha lució la cinta verde de ganadora colgada en su cabezada, el símbolo visible del primer puesto obtenido en el Montana Farm Masters 2026.

Ya consagrada triunfadora, Tinelli compartió en sus historias de Instagram una serie de videos con los saltos de la competencia. Las palabras que eligió para acompañar las imágenes reflejaron tanto la euforia del momento como el afecto por su yegua. En el primer video escribió “Permiso, queremos ganar”, una frase que, vista en retrospectiva, funcionó como síntesis perfecta de lo que había ocurrido en la pista. En el segundo, la emoción se tradujo en “Sacadas. Que placer esta loca”, en alusión directa a Caruscha y al nivel de la actuación que acababan de protagonizar juntas.

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La hija de Tinelli y Soledad Aquino se consagró campeona de la categoría amateur

La concentración antes de comenzar con el desafío

El saludo con su entrenadora (Instagram)

En otra postal compartida en redes, aparecen dos caballos frente a frente, con Caruscha luciendo la distinción del ganador, y etiquetó a @luligorosito, quien también participó de la jornada. La imagen celebró no solo el resultado deportivo, sino también el compañerismo entre las participantes del evento.

En diciembre del año pasado Candelaria celebró un regreso soñado al mundo ecuestre y, junto a su familia y su equipo, vivió una jornada cargada de emociones y logros en el “Día 1 Nacional” de equitación. En los posteos, Cande documentó no solo su desempeño en la pista, con las vallas a 0,90 metros, junto a su yegua Caru —a la que definió con cariño como “la que tanto amo”—, sino también el acompañamiento clave de su entrenadora, Coti Abdala, agradeciéndole por motivarla a volver a las pistas y ayudarla a transitar el pánico escénico y las inseguridades. “Día 1 nacional. Gracias a mi hermosa yegua Caru que tanto amo, y a la yegua, potra y amiga de mi profe nro. 1 @cotiabdala por motivarme y hacer que vuelva a las pistas, sabiendo el pánico escénico que tengo, la inseguridad y todo lo que me costaba mentalmente”, escribió Cande, en un posteo cargado de gratitud y sinceridad.

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