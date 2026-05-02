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Naoya Inoue retuvo el título mundial en la pelea más importante de la historia del boxeo japonés: el cabezazo que lo benefició

El Monstruo se impuso por fallo unánime ante Junto Nakatani y sigue siendo el campeón absoluto en la categoría supergallo

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Naoya Inoue volvió a tener una gran actuación en el cuadrilátero y se llevó “la pelea más importante en la historia del boxeo japonés”, según rotuló ESPN, gracias a su triunfo por decisión unánime frente a Junto Nakatani en el Tokyo Dome, que albergó un lleno absoluto con 55 mil espectadores en las tribunas. De esta manera, El Monstruo permanece como el campeón indiscutido en la categoría supergallo.

En un combate a 12 rounds, los primeros asaltos fueron de estudio total entre dos peleadores que llegaban invictos a la cita en su país. Nakatani, quien ostentaba 32 victorias, 24 de ellas antes del límite, buscó tomar la iniciativa a partir de la quinta manga, pero Inoue le maniató los caminos e impidió que crezca a partir de su ofensiva.

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Bajo este escenario, el perdedor decidió apostar fuerte a partir de sus combinaciones. Utilizó su jab y apuntó al cuerpo de su contrincante. De hecho, Rudy Hernández, entrenador de Junto Nakatani, le dijo que debía ser más agresivo y soltar los puños antes de afrontar el octavo round.

Sin embargo, Naoya Inoue demostró mucha soltura con sus movimientos para evitar ser arrinconado y, cuando podía, descargaba sus golpes con letalidad para imponerse de manera ajustada en los parciales. Un corte de Nakatani sobre su ojo izquierdo tras un choque de cabezas involuntario precipitó el combate de manera definitiva en las manos del ganador, quien lo castigó con fiereza en los dos últimos asaltos, aunque sin poder derribarlo.

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Dos luchadores en un ring: uno de cabello rubio con guantes negros golpea al otro de cabello oscuro que protege su rostro con guantes blancos y oro
Naoya Inoue le asesta un golpe a Junto Nakatani en la pelea más importante de la historia del boxeo japonés (Reuters)

No hubo dudas en las tarjetas de los tres jueces con una victoria categórica de Inoue por 116-112, 115-113 y 116-112. Su récord profesional se prolongó a 33 victorias, 27 de ellas por KO, sin derrotas ni empates y conserva sus títulos de la AMB, CMB, FIB, OMB y Ring Magazine en la categoría de 122 libras (55.3 kg). Acumula 4409 días como campeón mundial desde su consagración como minimosca del Consejo Mundial de Boxeo el 6 de abril de 2014.

Registró triunfos ante 15 campeones o ex campeones mundiales, incluido el filipino Nonito Donaire, a quien venció en dos ocasiones. Esto llevó a los que narradores de ESPN lo definan como “el mejor libra por libra del boxeo”.

Por otro lado, Junto Nakatani es conocido como Big Bang y, en la previa, se destacaba por su envergadura superior —1,73 metros de altura y 1,74 de alcance frente a los 1,65 y 1,71 de su rival— y por haberse coronado campeón en cuatro divisiones: mosca y supermosca por la OMB, gallo por el CMB y la Federación Internacional de Boxeo.

Dos boxeadores en el ring. Un púgil con cabello rubio y guantes blancos recibe un golpe en el lateral de la cabeza de su oponente
Naoya Inoue retuvo el título mundial supergallo (Reuters)

El boxeador nipón de 28 años saltó a la categoría supergallo en diciembre pasado, cuando venció por puntos al mexicano Sebastián Hernández.

La importancia de este combate con Inoue trasciende a la historia de Japón y la rivalidad deportiva entre ambos en el ring. Comenzó a gestarse a fines de 2024 y fue promocionado el 31 de marzo de 2025 en el medio de la gala anual de la Comisión Japonesa de Boxeo. Luego de recibir el premio al mejor púgil de Japón por séptimo año consecutivo, el Monstruo le extendió la propuesta del duelo a Nakatani. El anuncio oficial se realizó el 6 de marzo de 2026.

Al término del enfrentamiento, el campeón defensor dejó su mensaje: “Quiero expresar mi agradecimiento a Junto Nakatani por pelear conmigo esta noche. Esta victoria es muy valiosa para mí porque Junto también está clasificado entre los mejores libra por libra. Es un triunfo importante y valioso para mí”.

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