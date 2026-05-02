Crimen y Justicia

Insólito: un hombre intentó robarle con un arma falsa a dos mujeres policías y fue detenido

Ocurrió durante la madrugada de este sábado en la ciudad chaqueña de Resistencia. El asaltante tiene 42 años

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Detenidas por robo en Chaco
El arma falsa que utilizó el asaltante

Un hombre fue detenido este sábado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, tras intentar asaltar a dos mujeres policías usando una réplica de arma de fuego.

Según detallaron fuentes policiales, el hecho se dio durante la madrugada, cerca de las 2, en la zona de Villa Elba. El detenido, de 42 años, se acercó a dos mujeres en la vía pública y las apuntó con lo que parecía un revólver para intentar asaltarlas. Las víctimas resultaron ser policías, quienes radicaron la denuncia luego del episodio.

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Tras el intento de robo, personal de la Comisaría Undécima interceptó al sospechoso en la calle Jujuy al 2900. El hombre llevaba consigo el arma, que luego se constató que era una réplica y quedó secuestrada.

De acuerdo a lo dispuesto por el equipo fiscal en turno, el ladrón finamente fue aprehendido por tentativa de robo con arma y trasladado a la comisaría, donde lo notificaron de la causa en su contra bajo la carátula de “supuesto robo con arma en grado de tentativa”.

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Detenidas por robo en Chaco
El detenido tiene 42 años

El procedimiento también contó con la intervención de efectivos de la Comisaría Décima, se agregó en el reporte policial.

Otro operativo en Resistencia

También durante la madrugada de este sábado, otro procedimiento policial se desarrolló sobre la avenida Lonardi al 2500, en la capital chaqueña. Varios delincuentes ingresaron a un domicilio donde también funciona un comercio y cometieron un robo a mano armada, manteniendo privadas de la libertad a personas que se encontraban en el lugar.

Efectivos de la Comisaría Novena Capital acudieron tras el aviso del 911. Al llegar, observaron a un sospechoso salir del lugar e intentar escapar en un Chevrolet Aveo. Así se inició una breve persecución.

Detenidas por robo en Chaco
El auto en el que intentó darse a la fuga el detenido

La rápida maniobra de los policías fue clave para evitar la fuga. Uno de los agentes se ubicó junto al conductor para frenar la huida, mientras que otro ingresó por la puerta del acompañante en medio de la maniobra.

El vehículo avanzó en reversa, expulsando a uno de los policías y, a su vez, cayendo a un canal de la zona. Luego de varios minutos de forcejeo, el conductor, de 29 años, fue reducido y aprehendido. En tanto, sus cómplices huyeron.

Como consecuencia del operativo, un oficial debió ser trasladado en ambulancia por lesiones sufridas.

Las autoridades secuestraron el vehículo, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, cartuchos calibre 12, un DVR, herramientas y otros objetos.

Detenidas por robo en Chaco
Algunos elementos secuestrados

El dueño de la vivienda asaltada, un hombre de 36 años, denunció que al menos tres ladrones habían entrado a su vivienda, se llevaron una motocicleta Yamaha Crypton y cerca de 100.000 pesos.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso y sigue la investigación para identificar y detener a los otros implicados, así como para recuperar los bienes sustraídos. En el lugar trabajaron peritos de la Sección Rastros y del Gabinete Científico del Poder Judicial.

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