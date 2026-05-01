Siete recomendaciones para cuidar la salud mental y mejorar el bienestar en el trabajo

Las organizaciones que cuidan la salud cerebral fortalecen tanto el crecimiento de sus equipos como su sostenibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Durante mucho tiempo, el trabajo fue entendido principalmente como una fuente de ingresos y estabilidad. Sin embargo, en los últimos años, la forma de concebir el empleo cambió de manera significativa.

PUBLICIDAD

Hoy, las personas valoran cada vez más el equilibrio entre productividad y bienestar, y buscan entornos laborales que favorezcan su desarrollo, su energía mental y su capacidad de adaptación.

Este cambio no es casual. Cada vez hay mayor evidencia de que el bienestar cognitivo y emocional influye directamente en la forma en que pensamos, tomamos decisiones y resolvemos problemas en el trabajo.

PUBLICIDAD

El apoyo social en el trabajo es clave para enfrentar el estrés y mantener la motivación a lo largo de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la doctora María Roca, directora de INECO Organizaciones, sostiene que el desafío actual no es trabajar más, sino trabajar mejor. “El trabajo ocupa una parte muy significativa de nuestra vida. Por eso, cuidar la salud del cerebro y la mente en el ámbito laboral no es solo una responsabilidad individual, sino también organizacional”, explica.

El trabajo cambió: hoy importa tanto el bienestar como el rendimiento. Después de la pandemia, muchas organizaciones comenzaron a revisar sus modelos de trabajo y a incorporar estrategias que promuevan el bienestar emocional, la flexibilidad y el desarrollo continuo.

PUBLICIDAD

Desde una mirada neuropsicológica aplicada a las organizaciones, este cambio responde a una realidad clara: la mente es el principal recurso de las personas y su cuidado impacta directamente en la calidad del desempeño.

“Hoy sabemos que la productividad sostenida depende de la salud cerebral, de la calidad de los vínculos y de la posibilidad de organizar el trabajo de manera más consciente”, señala la doctora Roca. Esto implica dejar atrás la idea de que el esfuerzo permanente o la sobrecarga son sinónimo de compromiso.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para trabajar mejor y cuidar la salud cerebral

El bienestar como una habilidad que se construye

Uno de los cambios más importantes en el mundo laboral actual es comprender que el bienestar no depende únicamente de factores externos, sino también de habilidades que pueden aprenderse y entrenarse.

Desde la neurociencia aplicada a las organizaciones, el bienestar se entiende como un proceso dinámico que involucra la gestión del tiempo, la regulación emocional y la capacidad de adaptación a contextos cambiantes.

PUBLICIDAD

El bienestar laboral se construye como una habilidad que involucra gestión del tiempo, regulación emocional y adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuidar el bienestar no significa eliminar el esfuerzo, sino aprender a gestionar la energía mental de manera más eficiente”, explica la doctora Roca.

Es así que, en un mundo laboral cada vez más exigente y cambiante, el desafío no es solo sostener el empleo, sino construir formas de trabajo que permitan crecer sin comprometer la salud.

PUBLICIDAD

Trabajar mejor para vivir mejor

El cambio en el mundo laboral pone el foco en cómo se trabaja y en la calidad de los entornos laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el Día del Trabajador de este 1 de mayo representa una oportunidad para repensar no solo el valor del trabajo, sino también su impacto en la vida cotidiana.

En la actualidad, el foco ya no está únicamente en cuánto se trabaja, sino en cómo se trabaja y en qué condiciones. Por lo tanto, promover entornos laborales saludables y desarrollar habilidades personales para gestionar el trabajo de manera consciente no solo mejora el rendimiento, sino que también fortalece la calidad de vida.

PUBLICIDAD

“Las organizaciones que cuidan la salud cerebral y mental de sus equipos no solo protegen a las personas, sino que también fortalecen su sostenibilidad y su capacidad de crecimiento”, concluye la doctora María Roca.