Sociedad

Denuncian al femicida Pablo Laurta por amenazar a los familiares de la víctima desde la cárcel en Córdoba

Pablo Laurta fue acusado de enviar mensajes intimidatorios a familiares de su expareje, Luna Giardina, lo que impulsó la demanda de medidas precautorias

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Traslado de Pablo Laurta desde Gualeguachú a Córdoba
El penal de Gualeguaychú es escenario de amenazas atribuidas a un acusado de asesinato

Otra vez se pone en la mira a Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y a un remisero Martín Palacio. Este jueves confirmaron que el hombre fue denunciado por enviar amenazas desde la cárcel de Gualeguaychú a familiares de su expareja, según informó Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas.

La fiscalía notificó a la parte denunciante sobre la existencia de comunicaciones intimidatorias provenientes del penal de máxima seguridad donde Laurta permanece detenido. La letrada detalló que su clienta tuvo conocimiento del envío de mensajes luego de ser contactada oficialmente por las autoridades judiciales y destacó el contenido intimidatorio de las frases: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

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Romano subrayó en diálogo con ElDoce.tv que las amenazas se dirigieron al entorno directo de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, lo cual generó una profunda preocupación en la familia. En este marco, el impacto de los mensajes fue calificado por la abogada como una “verdadera burla del sistema”, describiendo el temor de la familia frente a lo que consideran un exceso de permisividad hacia el acusado.

doble feminicidio
Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio cometido por Pablo Laurta

“Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, sostuvo la abogada. Romano también informó que solicitarán medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto de Laurta con los allegados de las víctimas con el objetivo de resguardar la seguridad del núcleo familiar afectado.

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En el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija de 26 y 54 años, respectivamente, Pablo Laurta está imputado por los delitos de: homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El día de los trágicos hechos, Laurta entró armado al domicilio de su ex y madre de su hijo de 5 años. Al ingresar, atacó a Luna y a Mariel a tiros hasta su asesinarlas. Luego, se dio a la fuga con el niño, desencadenando un operativo de búsqueda hasta la provincia de Entre Ríos. Finalmente, fue detenido por la policía el 12 de octubre de 2025 en el hotel Berlín de Gualeguaychú.

Laurta figuraba como creativo principal de una comunidad digital defensora de los “derechos de los hombres” y opositora a las políticas de género. La expareja, había presentado múltiples denuncias previas por violencia de género y amenazas, y poseía orden de restricción y botón antipánico, medidas que resultaron insuficientes para evitar el resultado fatal.

Doble femicida Pablo Laurta
El detenido por triple homicidio es denunciado por hostigamiento a la familia de una de las víctimas (Fotografía: RS Fotos)

Por otro lado, el detenido enfrenta cargo de un homicidio en Entre Ríos por el chofer porteño que fue encontrado descuartizado tras un viaje a Córdoba en octubre del año pasado. La investigación policial sostiene que Laurta fue el último pasajero de Palacio, al que habría ejecutado con un disparo en la cabeza para luego descuartizar su cuerpo y arrojar los restos en distintas zonas de Córdoba.

La Justicia imputó a Pablo Laurta por abuso sexual

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno de Córdoba imputó a Pablo Laurta por abuso sexual infantil, luego de hallar imágenes explícitas de menores de 18 años involucradas en actividades sexuales, según confirmó el Ministerio Público Fiscal cordobés.

Pablo Laurta durante su audiencia por la prisión preventiva tras los homicidios cometidos en Córdoba
Pablo Laurta durante su audiencia por la prisión preventiva tras los homicidios cometidos en Córdoba

“El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales", informaron.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó el 29 de abril de 2026 que Pablo Daniel Rodriguez Laurta será sometido a un juicio oral por el doble asesinato. La resolución subraya que se trata de un caso de violencia de género agravada, y establece que el juicio se realizará ante jurados populares, una medida reservada para delitos de la máxima gravedad.

Si el jurado popular encuentra culpable a Laurta por los delitos de homicidio calificado por vínculo, alevosía y violencia de género, podría ser sentenciado a prisión perpetua. El próximo paso procesal es el sorteo de la Cámara del Crimen encargada de sustanciar el debate oral.

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