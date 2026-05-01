Condenaron en Rosario al jefe de una organización que traficó casi 500 kilos de cocaína

Oficiales de policía y un perro detector inspeccionan cientos de sacos blancos durante una incautación de drogas masiva en Rosario, un operativo vinculado al jefe narco René 'Manudo' Guzmán (Fiscales.gob.ar)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dictó una sentencia que marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Tras meses de investigación y un proceso judicial con múltiples pruebas, René “Manudo” Guzmán fue condenado a 10 años de prisión como organizador de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de cocaína.

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La decisión judicial se tomó luego de comprobar que Guzmán coordinó el transporte de al menos dos grandes cargamentos de estupefacientes, ocultos en camiones de carga lícita que partieron del norte argentino con destino a Buenos Aires durante 2023.

La condena no se detuvo allí. Los magistrados Eugenio Martínez Ferrero, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano unificaron la nueva sanción con dos condenas previas dictadas en Salta y Santiago del Estero, lo que elevó la pena a 15 años de prisión e incluyó la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. En el mismo fallo, el tribunal dispuso el decomiso de los vehículos empleados para los traslados, el dinero en efectivo secuestrado y la destrucción del material estupefaciente reservado como muestra en la causa.

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Según informó el portal Rosario3, durante la audiencia, la fiscalía —representada por Federico Reynares Solari, junto a los auxiliares Rodrigo Romero y Santiago Iglesias— expuso el entramado criminal que permitió a la banda operar incluso con su líder ya detenido desde abril de 2023. El caso revela cómo el grupo pudo sostener su logística y distribución de cocaína, valiéndose de recursos materiales y humanos, y desplegando maniobras sofisticadas que incluyeron aviones, camiones y comunicaciones clandestinas.

La investigación, encabezada por la Regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), permitió documentar dos secuestros de cocaína en controles policiales sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. El primero ocurrió el 18 de marzo de 2023: efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un camión que transportaba porotos y hallaron 427,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en 14 bolsas de arpillera. El segundo operativo, realizado el 29 de diciembre de 2023, dio como resultado la incautación de 56,515 kilogramos de la misma droga, camuflados entre cajas de bananas.

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Ambos cargamentos, con un peso total de 484 kilos, tenían como destino el Mercado Central de Buenos Aires. La droga había sido acondicionada entre la carga lícita de los camiones y fue detectada en el peaje General Lagos, punto estratégico para el control de rutas hacia la capital. La sofisticación del método quedó evidenciada en el uso simultáneo de rutas aéreas y terrestres para el traslado de los estupefacientes.

La condena de René “Manudo” Guzmán a 15 años de prisión fue resultado de la investigación que probó su rol como organizador del tráfico de cocaína desde el norte hasta Buenos Aires.

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Según los fundamentos de la sentencia publicados en Fiscales.gob.ar, la banda actuaba mediante una estructura jerarquizada, con funciones claramente delimitadas para cada integrante. Guzmán era el encargado de captar camioneros a quienes ofrecía dinero a cambio del transporte, impartía órdenes y coordinaba la logística a distancia, incluso cuando ya se encontraba privado de libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Masivo decomiso de sacos y paquetes de drogas relacionados con la condena de René “Manudo” Guzmán, mostrando el impacto de las operaciones antinarcóticos en Rosario (Fiscales.gob.ar)

La organización recibía cocaína proveniente de países limítrofes. El material era ingresado al país en avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas o mediante el “bombardeo” de bultos desde el aire sobre campos de Salta y Santiago del Estero. Luego, la droga era acopiada y acondicionada entre la carga lícita de camiones, que recorrían cientos de kilómetros hasta llegar a Buenos Aires.

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En el trayecto, la banda desplegaba “punteros” para vigilar rutas, empleaba autos y motocicletas de apoyo, y mantenía tareas de inteligencia en zonas de descarga. Los recursos incautados —camiones, armas, teléfonos satelitales y dinero en efectivo— evidenciaron el alcance y la sofisticación del grupo.

Durante el debate oral, se analizaron audios y mensajes extraídos de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Según la fiscalía, estos registros permitieron reconstruir los roles, las instrucciones de Guzmán y la retribución económica de los participantes, así como la coordinación para evitar los controles policiales.

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Un episodio clave fue la detención de Guzmán en abril de 2023, en Santiago del Estero. En ese procedimiento, el líder de la banda se enfrentó a tiros con personal de Gendarmería Nacional y, tras su aprehensión, se le incautaron un fusil de asalto, un chaleco antibalas y teléfonos satelitales. La pesquisa continuó incluso tras su traslado a Ezeiza.

El tribunal resaltó que Guzmán mantuvo el control de la organización desde prisión, valiéndose de un esquema de comunicación clandestino. El 11 de enero de 2024, durante una requisa, se halló un teléfono celular oculto en el inodoro de su celda. El análisis del dispositivo permitió identificar contactos y mensajes con otros miembros de la banda, así como imágenes de los cargamentos incautados.

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Además de la condena a Guzmán, el tribunal sentenció a Alcides Damián Luna a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego y encubrimiento. El resto de los involucrados ya había sido condenado mediante juicio abreviado, cerrando así una de las causas más relevantes contra el narcotráfico en Rosario en el último año.