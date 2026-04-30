Salud

Identifican factores de riesgo metabólicos asociados a la MASLD

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MIÉRCOLES, 29 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, apnea obstructiva del sueño e hipotiroidismo son factores de riesgo metabólico independientes (MRF) para la enfermedad hepática esteatosiva asociada a la disfunción metabólica (MASLD), según un estudio publicado recientemente en el Journal of Clinical and Translational Hepatology.

Ke-Qin Hu, de la Universidad de California en Irvine, y sus colegas utilizaron la gran cohorte All of Us vinculada a historias clínicas electrónicas All of Us para evaluar siete MRF simultáneamente y presentaciones clínicas de MASLD. El estudio incluyó a 15.060 participantes con MASLD y 75.300 controles con frecuencia emparejada. Se compararon las frecuencias de MRF y los resultados clínicos entre los grupos.

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Los investigadores encontraron que la frecuencia general de MASLD era del 6,0 por ciento. Las personas con MASLD tenían una frecuencia independiente significativamente mayor de obesidad (66,1 frente al 41,3 por ciento), diabetes tipo 2 (39,5 frente al 16,9 por ciento), hipertensión (64,3 frente a 38,6 por ciento), hiperlipidemia (59,8 frente a 37,3 por ciento), apnea obstructiva del sueño (28,9 frente a 13,4 por ciento) e hipotiroidismo (21,2 frente a 13,4 por ciento) en comparación con el grupo de control. El MRF independiente más fuerte fue la obesidad entre asiáticos, blancos e hispanos, especialmente entre los menores de 50 años; la hipertensión fue el MRF independiente más fuerte entre los negros. En comparación con el grupo control, la MASLD se asoció con frecuencias significativamente mayores de eventos cardíacos, incluyendo enfermedad coronaria e infarto de miocardio; eventos hepáticos, incluyendo cirrosis y carcinoma hepatocelular; y enzimas hepáticas elevadas, incluyendo alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y fosfatasa alcalina.

"La variabilidad en los MRF según subgrupos de raza, etnia y edad puede indicar los posibles roles patógenos de la susceptibilidad genética y otros factores ambientales", escriben los autores.

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Un autor reveló vínculos con Madrigal Pharmaceuticals.

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