Salud

Sangre acumulada del cordón umbilical mejora el éxito del trasplante de células madre, según un ensayo

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MIÉRCOLES, 29 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Una nueva forma de utilizar la sangre del cordón umbilical --agrupando sangre de varios donantes-- podría facilitar la obtención de un trasplante de células madre para leucemia, según un nuevo estudio.

Casi todos los pacientes de un pequeño grupo que recibieron estos trasplantes agrupados sobrevivieron al menos un año sin signos graves de rechazo, informaron los investigadores el 27 de abril en el Journal of Clinical Oncology.

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"Esta es la primera vez que pacientes trasplantados reciben células de lo que equivalen a nueve seres humanos diferentes", declaró el investigador principal , Dr. Filippo Milano, director del Programa de Sangre de Cordón Umbilical en el Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle, en un comunicado de prensa.

Las donaciones de sangre de cordón umbilical pueden ayudar a pacientes con cáncer de sangre u otras enfermedades que necesitan un trasplante de células madre, lo que crea esencialmente un reinicio saludable para la médula ósea productora de sangre de una persona.

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Las células madre en la sangre del cordón no tienen que estar tan estrictamente emparejadas para ser seguras y efectivas, lo que las convierte en una buena opción para quienes carecen de un donante cercano de compatibilidad, según los investigadores.

Sin embargo, el número de células en una sola unidad de sangre de cordón donado suele ser demasiado pequeño para ayudar a un paciente dado, según los investigadores.

Para este ensayo, los investigadores crearon un nuevo producto de células madre llamado dilanubicel (Deverra Therapeutics), que combina células madre sanguíneas aisladas de seis a ocho unidades diferentes de sangre donada para el cordón umbilical. Esas células madre se cuidan en un laboratorio y se dejan crecer y expandirse antes de ser infundidas en el paciente.

El equipo reclutó a 28 pacientes con leucemia o síndrome mielodisplásico --dos tipos de cáncer de sangre-- para recibir dilanubicel junto con una sola unidad de sangre de cordón umbilical.

Los resultados mostraron que 27 de los 28 pacientes sobrevivieron al menos un año, sin que ninguno experimentara síntomas graves relacionados con el rechazo del trasplante.

Un paciente falleció y otro recayó casi un año después del trasplante y recibió otro tratamiento. Ese paciente lleva al menos un año de remisión.

Los investigadores descubrieron que las células madre agrupadas no se injertaban a largo plazo en la médula ósea del paciente, pero proporcionaban un apoyo inmunológico esencial y temprano. Una semana después del trasplante, la sangre de los pacientes mostró una recuperación constante impulsada por dilanubicel.

"Las células del producto de células madre de donante agrupado no permanecieron a largo plazo, pero todas ayudaron al donante de sangre de cordón emparejado a establecer un nuevo sistema inmunitario sano en el paciente", dijo Milano.

Los investigadores ahora buscan financiación adicional para ensayos clínicos de seguimiento que incluyan a más pacientes.

"La sangre del cordón sigue siendo una opción importante para las personas que necesitan un trasplante de células madre, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto riesgo", dijo Milano.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el síndrome mielodisplásico.

FUENTES: Fred Hutchinson Cancer Center, comunicado de prensa, 27 de abril de 2026; Journal of Clinical Oncology, 27 de abril de 2026

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