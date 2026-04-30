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Programa en línea calma el estrés postraumático en niños lesionados

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MIÉRCOLES, 29 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los accidentes de coche, lesiones deportivas, caídas graves, quemaduras graves y otras fuentes de trauma pueden dejar cicatrices duraderas en la mente de niños y adolescentes.

Casi la mitad de los niños que han sufrido traumas físicos sufren síntomas duraderos de estrés postraumático, según los investigadores.

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Pero un nuevo programa online puede ayudar a estos niños a superar estas heridas mentales ocultas, informaron los investigadores el 27 de abril en JAMA Pediatrics.

El programa, relativamente breve -- Reducir el estrés tras el trauma (ReSeT) -- redujo significativamente el estrés postraumático en niños elegidos aleatoriamente para tomarlo, según los investigadores.

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"Los tamaños del efecto ReSeT fueron comparables con los de ensayos clínicos aleatorizados con terapeutas presenciales, más sesiones y más horas de intervención", concluyó el equipo de investigación liderado por Linda Ewing-Cobbs, presidenta de neurociencia cognitiva en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

Los niños con estrés postraumático tienden a revivir el evento que les hizo daño, evitar aquello que les recuerda su trauma, se asustan y se irritan con facilidad, tienen problemas para dormir y presentan estados de ánimo negativos persistentes que incluyen miedo, tristeza, entumecimiento y desapego, según los investigadores.

"Por ejemplo, si una lesión se debió a un accidente de coche, quizá evitar subirse a un coche o evitar la zona donde ocurrió el accidente, quizá evitar las calles por completo", dijo Mayer Bellehsen, psicólogo clínico y vicepresidente adjunto en la línea de Servicios de Salud Conductual en Northwell Health en Bay Shore, Nueva York.

"Tener pensamientos negativos también es un síntoma común --por ejemplo, preocupaciones sobre que el mundo sea un lugar inseguro, y como resultado de eso, una mayor ansiedad y miedo, asociados a ello, podrían deberse a una mayor sensación de inquietud e hipervigilancia que resulta en perder el sueño y sentirse nervioso y nervioso, añadió Bellehsen, que revisó los hallazgos.

El programa ReSeT de ocho sesiones incluye de tres a cuatro vídeos interactivos cortos que los niños completaron de forma independiente, y cada módulo tardaba menos de 20 minutos en completarse, según los investigadores.

Después de cada módulo, los niños tienen una sesión electrónica de salud con un terapeuta para practicar formas de gestionar y reducir el estrés relacionado con los recuerdos de su trauma.

"Creo que este estudio fue realmente novedoso e innovador, ya que es uno de los primeros de su tipo en evaluar una intervención híbrida tanto para utilizar módulos en línea como para el apoyo psicoterapéutico de un proveedor para tratar a niños afectados por el trauma de lesiones y factores de estrés médico", dijo Bellehsen.

Para evaluar el programa, se eligieron al azar a 47 niños de entre 8 y 17 años con estrés postraumático para realizar el programa ReSeT. Otros 46 recibieron la atención habitual tras sus lesiones.

A intervalos regulares, todos los niños y padres completaban un cuestionario que evaluaba los síntomas de estrés postraumático.

Los resultados mostraron que los niños que participaron en ReSeT presentaron un estrés postraumático significativamente menor a las 10 semanas y seis meses tras sus lesiones, en comparación con aquellos que recibieron la atención habitual.

Los chicos se beneficiaron especialmente de ReSeT, obteniendo las puntuaciones más bajas de estrés postraumático, según los investigadores.

"El programa ReSeT se basa en los elementos que sabemos que son muy útiles para tratar el estrés traumático tras eventos traumáticos, y que se incorporan en tratamientos estándar del trauma, como la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma", dijo Bellehsen, que no participó en el estudio.

"La parte novedosa de este tratamiento es que se puede hacer bastante de forma autónoma, a su propio ritmo utilizando los servicios web o los servicios y módulos en línea, y luego se apoya mediante conversaciones de seguimiento con un psicoterapeuta, lo que permite que la intervención y el programa se escalen más porque utiliza menos tiempo individual del terapeuta, "dijo.

Sin embargo, se necesita más investigación para validar el programa ReSeT y determinar cómo podría integrarse mejor en la atención al trauma infantil, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el trastorno de estrés postraumático en niños.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 27 de abril de 2026;  Mayer Bellehsen, psicólogo clínico y vicepresidente adjunto, Línea de Servicios de Salud Conductual, Northwell Health, Bay Shore, Nueva York

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