La derrota mental puede agravar el dolor crónico, según los investigadores

MIÉRCOLES, 29 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La residente del Reino Unido Fiona McNiven puede contarte cómo el dolor crónico puede desgastar a una persona, ya que ha pasado más de tres décadas luchando contra el dolor muscular y neuropático.

"Se apoderó completamente de mi vida", dijo McNiven, de 61 años y de Leeds, en un comunicado de prensa. "Fue lo más duro que he vivido, y afectó a mi estado de ánimo y a mi confianza."

PUBLICIDAD

"Catastrófico sobre el futuro y no podía verlo -- no creía que una vida plena fuera posible con dolor", dijo. "Si estás solo, puede ser abrumador porque no tienes energía ni nada que te distraiga."

Desafortunadamente, el tipo de derrota mental que describe McNiven puede en realidad empeorar aún más el dolor crónico, encerrando a las personas en una espiral descendente de tormento, advierte un nuevo estudio.

PUBLICIDAD

Las personas que se sienten mentalmente derrotadas tienen más probabilidades de centrarse en su dolor, perdiendo gradualmente su sentido de sí mismos, según informaron hoy investigadores en la revista Pain.

Empiezan a retirarse de las actividades cotidianas, viendo su dolor como una fuerza incontrolable que daña tanto su identidad como su futuro, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Atacar esta sensación de derrota podría ayudar a las personas a gestionar su dolor, concluyó el equipo.

"El dolor no es algo que se pueda simplemente quitar, es la realidad de alguien", dijo la investigadora principal Nicole Tang, profesora de psicología en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Pero la forma en que las personas se relacionan con su dolor, y el significado que le asignan, puede añadir una capa extra de angustia que podríamos abordar con las intervenciones adecuadas", dijo.

El dolor crónico afecta a aproximadamente 1 de cada 5 personas (20%), según los investigadores en notas de fondo. No es solo una condición física: factores psicológicos, emocionales y conductuales moldean la experiencia del dolor en la vida diaria.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, 137 adultos que viven con dolor crónico rellenaron cuestionarios que recogían sus pensamientos, sentimientos y comportamientos tres veces al día durante dos semanas distintas.

"Puedes pensar en este método como una animación científica en stop-motion grabada durante un periodo de dos semanas", dijo Tang. "Cada fotograma muestra una instantánea de lo que alguien está pensando, sintiendo o haciendo, pero cuando los juntas, puedes ver cómo se desarrollan esas experiencias y cómo se influyen mutuamente con el tiempo."

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que el aumento en los sentimientos de derrota mental de una persona predecía consistentemente una mayor atención al dolor.

También descubrieron los investigadores que las personas tenían más probabilidades de creer que el dolor estaba dañando su identidad, sus relaciones y su futuro. Esas percepciones, a su vez, estaban relacionadas con una reducción de la actividad física.

PUBLICIDAD

El estudio también puso de manifiesto un bucle auto-reforzante: sentirse mentalmente derrotado conducía a percepciones más negativas sobre uno mismo, lo que aumentaba aún más la sensación de derrota mental de una persona.

Esto podría ayudar a explicar por qué algunas personas sienten un malestar persistente relacionado con el dolor, incluso si su dolor ha sido relativamente estable, según los investigadores.

PUBLICIDAD

La derrota mental también parece operar de forma independiente de la intensidad del dolor, el estrés o el estado de ánimo de la persona. En lugar de ser un subproducto de sentirse peor, parece ser un proceso psicológico distinto que influye en cómo una persona experimenta el dolor, dijeron los investigadores.

Por ello, la derrota mental podría ser un objetivo prometedor para la terapia, según los investigadores. A la gente se le puede enseñar cómo afrontar estos sentimientos negativos, rompiendo el ciclo de dolor/derrota.

"Al identificar cuándo la derrota mental se dispara durante el día, las futuras herramientas digitales, como las intervenciones basadas en smartphones, podrían ofrecer un apoyo oportuno para ayudar a las personas a replantear percepciones negativas de sí mismos, mantener la actividad y reducir el sufrimiento", dijo la investigadora senior Swaran Singh, profesora de psiquiatría social y comunitaria en la Universidad de Warwick.

"Este tipo de enfoque 'justo a tiempo' podría ofrecer un apoyo más personalizado junto con los tratamientos existentes", afirmó.

Más información

Mental Health America tiene más información sobre dolor crónico y salud mental.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Warwick, 29 de abril de 2026; Pain, 29 de abril de 2026