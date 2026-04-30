Salud

Tiempos de diálisis más largos asociados a una mejor supervivencia

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MIÉRCOLES, 29 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Para los adultos que se someten a hemodiálisis de mantenimiento en el centro, los tiempos de diálisis más largos se asocian con una mejor supervivencia, según un estudio publicado en el número de junio de KI Reports.

Rachel Lasky, M.P.H., del Renal Research Institute de Waltham, Massachusetts, y sus colegas obtuvieron datos de una cohorte retrospectiva de 146.127 pacientes con hemodiálisis en centro de mantenimiento, de entre 18 y 89 años. Los participantes fueron estratificados en grupos según el tiempo medio de tratamiento durante el periodo de exposición: 180 a 194, 195 a 209, 210 a 224, 225 a 239, 240 a 254 y 255 a 269 minutos.

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La media de diálisis fue de más de cuatro años, y pocos pacientes probablemente presentaban función renal residual. Los investigadores encontraron que los pacientes de los grupos que recibieron 195 a 209, 210 a 224, 225 a 239 y 240 a 254 minutos de tratamiento tuvieron tasas de mortalidad relativa reducidas del 15, 19, 19 y 27 por ciento, respectivamente, en comparación con aquellos que recibieron entre 180 y 194 minutos de tratamiento. En subgrupos de pacientes en una amplia gama de volúmenes de ultrafiltración, así como con un Kt/V (spKt/V) de un solo pool >1,4, pero no con spKt/V <1,4, se observaron estos beneficios. Se observaron asociaciones similares entre tiempos de tratamiento más largos (hasta 240 a 254 minutos) con tasas de hospitalización reducidas y estancias hospitalarias más cortas en análisis secundarios.

"Nuestros hallazgos proporcionan datos observacionales adicionales que apoyan una asociación entre un tiempo de tratamiento más largo y mejores resultados", escriben los autores. "Estos hallazgos sugieren que puede ser ventajoso ampliar el tiempo de tratamiento para la mayoría de los pacientes, preferiblemente hasta un mínimo de 240 minutos, pero incluso hasta solo >210 minutos para individuos con tiempos de tratamiento prescritos <210 minutos."

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Varios autores revelaron vínculos con las industrias biofarmacéutica y de dispositivos médicos.

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