Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi en Miami antes del Gran Premio de Fórmula 1

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Franco Colapinto se reunieron en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi. El piloto de Alpine y el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo se encontraron este lunes en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, en la previa de uno de los fines de semana de mayor exposición del calendario de la Fórmula 1. Rodrigo De Paul también estuvo presente en el encuentro, que quedó registrado en una foto que circuló ampliamente en redes sociales.

Franco Colapinto, de 22 años, había expresado en más de una ocasión su deseo de conocer a Lionel Messi. La última vez fue durante el Road Show que protagonizó el domingo anterior en Buenos Aires, donde ante miles de personas reunidas en la Avenida del Libertador dijo sin rodeos: “Me encantaría conocer a Messi”. Menos de 24 horas después, el deseo se materializó.

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El encuentro tuvo como escenario las instalaciones de Inter Miami, el club de la Major League Soccer (MLS) donde milita Messi. Fue YPF —empresa argentina que tiene como embajadores a los tres protagonistas— quien difundió la imagen del momento con el mensaje: “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”.

El timing del cruce no fue casual. El Gran Premio de Miami de Fórmula 1, programado del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos, llevó a Colapinto a la ciudad de Florida, donde también se encuentra concentrado el plantel de Inter Miami. El equipo de Messi tiene previsto disputar el sábado el denominado “clásico del sol” ante Orlando City, y el domingo sus jugadores tendrán el día libre, lo que les permitirá asistir a la carrera principal.

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Los antecedentes del vínculo entre Colapinto y Messi no eran nulos. El padre del piloto, Aníbal Colapinto, había revelado tiempo atrás que su hijo mantuvo “algunas charlas informales” con el rosarino, con la promesa de concretar un encuentro para “un almuerzo o un asado”. En Miami fue la primera vez que ambos deportistas se vieron cara a cara.

El encuentro se produjo en una semana de alta exposición para Colapinto. Tras el multitudinario Road Show en la capital argentina —considerado uno de los eventos automovilísticos más convocantes de los últimos años en el país— el piloto pilarense viajó directamente a Estados Unidos para preparar su participación en el Gran Premio de Miami, una de las citas más mediáticas del calendario de la F1.

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Alpine tendrá un diseño especial para el GP de Miami de F1

Alpine tendrá un diseño especial para el GP de Miami de F1

Alpine anunció que el monoplaza A526 lucirá una decoración especial para el Gran Premio de Miami, con el logo de una empresa de comercio electrónico en la cubierta del motor y el alerón trasero, que le añade un toque amarillo al auto.

El equipo destacó que Franco Colapinto y Pierre Gasly usaron el receso del calendario —provocado por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita— para trabajar en el simulador y realizar una jornada de rodaje en Silverstone. Colapinto, además, protagonizó el Road Show en Buenos Aires, donde unas 600.000 personas lo vieron manejar el E20 ganador de 2012 por las calles de Palermo.

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De cara a Miami, Colapinto señaló que nunca corrió en ese circuito y que la sesión extendida de entrenamientos libres del viernes será clave para conocer la pista antes de la clasificación del Sprint. Gasly, por su parte, apuntó a retomar el nivel mostrado en Suzuka y a seguir su racha de puntuación del 100% en la temporada.

Steve Nielsen, director general de Alpine, advirtió que los rivales también habrán trabajado en mejoras durante el parate, pero aseguró que el equipo revisó sus puntos débiles y aceleró algunos desarrollos para el fin de semana en Florida.

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