Política

“Va a estar bueno”: cómo vive Manuel Adorni las últimas horas antes de la sesión clave en Diputados

El jefe de Gabinete dice estar cansado, pero preparado para hablar en la Cámara baja. La estrategia que ideó con la cúpula del Gobierno y los últimos preparativos que hizo por estos días

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Casa Rosada - Salida Adorni
Manuel Adorni irá mañana a Diputados (Nicolas Stulberg)

Manuel Adorni está a horas de dar el primer Informe de Gestión desde que es Jefe de Gabinete de Ministros. Pero la sesión excede a esa presentación, que por su raigambre constitucional le obliga a someterse al escrutinio público por primera vez desde aquella conferencia de prensa en Casa Rosada realizada un mes atrás.

El 29 de abril aparece en el calendario como una fecha clave desde el momento mismo en el que Adorni quedó en el centro de la tormenta a partir de las diferentes revelaciones mediáticas y judiciales. “Desde entonces se espera que hable en público, algo que evitó a lo largo de este tiempo”, explican.

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Adorni le confesó esta mañana a un interlocutor que sintió el paso de estas semanas. De todas maneras, avisa que no está nervioso por la sesión de mañana. “Estoy cansado, pero no tengo nervios. Va a estar bueno lo de Diputados”, confiesa ante su fuero íntimo.

La Jefatura de Gabinete enviará hacia el fin de esta jornada un archivo con las más de 2.100 respuestas que escribieron sobre las consultas de los diputados nacionales, que son el resultante de un proceso de filtrado y aglomeración de las 4.800 preguntas originales que se habían hecho. Aquello fue comandado por los equipos técnicos que Adorni tiene en su área, quienes, a su vez, lo coordinaron con los demás ministerios y organismos estatales.

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Habrá respuestas relativas a la gestión, mas no sobre la situación judicial o patrimonial del funcionario. Tampoco se referirá a esas cuestiones cuando los diputados de los diferentes bloques seguramente lo aborden sobre esa cuestión. “Vamos a tratar de hablar sobre cuestiones de gestión, solamente. Lo demás se dirá que es un tema judicializado. No va a correr el riesgo de decir algo que después pueda llegar a ser utilizado en su contra”, comenta una figura del Gobierno que conversó con Adorni por estos días.

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
Maximiliano Luna

La sesión por el informe de gestión va a comenzar a las 10.30 horas de mañana. Esta se dividirá en tres partes: una discurso inicial de Adorni, un extensísimo bloque de preguntas y respuestas entre los bloques opositores y Adorni; y un último apartado de cierre que será hecho por el bloque de La Libertad Avanza.

Adorni ya ensayó la primera parte de la sesión este lunes en el Congreso. La parte del Palacio por la que transitó estuvo bajo un estricto operativo de seguridad que se ocupó de resguardar los movimientos del jefe de Gabinete sin ser grabado ni visto. Luego de la práctica se reunió con Martín Menem, una de las figuras del Gobierno con las que más habló por estas semanas, ya que tendrá la responsabilidad institucional de liderar una sesión que se prevé caótica.

“Va a ser un discurso institucional de un poco más de una hora. Se va a hacer foco en logros económicos y en la estabilidad macro. También en las reformas que ya se hicieron y en las pendientes”, avisan en su círculo chico.

Arriba en las gradas tendrá un apoyo inusitado: estarán presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y todos los ministros y funcionarios de la cúpula de la Casa Rosada. “Yo no recuerdo haber visto un despliegue así en todas las décadas que llevo en el Congreso”, confesaba un trabajador del recinto.

A esto se le sumará la búsqueda de una épica y una fuerza de choque que estará corporizada en la masa militante que ya está apalabrada para ocupar los palcos del hemiciclo. Eso es algo que está confirmado, aunque es una incógnita si irán Las Fuerzas del Cielo: la cámara baja es un territorio comandado por los Menem, con quienes el vínculo no es particularmente fluido.

La semana pasada Infobae adelantó que Adorni tendrá un as bajo la manga: hacer la “gran Francos”. Es decir, abandonar el recinto si es que se siente agraviado por los diputados opositores. Es por ese motivo que los estrategas libertarios dejaron últimos en el cronograma de preguntas a quienes integran el bloque de Unión por la Patria. “Si se pasan de vivos se quedan sin preguntar”, avisa un colaborador libertario.

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Después de hacer una pasada por el Congreso ayer por la mañana, Adorni fue a la Casa de Gobierno a reunirse con la mesa política y repasar la agenda en materia legislativa. Se trató brevemente el asunto de la sesión: les transmitió que estaba tranquilo y quedaron en que se verían antes en Casa Rosada para partir juntos en caravana para el Congreso.

El ministro coordinador eligió tener un martes con una agenda más liviana. Se limitó a tener a estar esta mañana en El Talar para hacer una quema de una incautación masiva de drogas junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y luego canceló todo para tener unas últimas horas para repasar antes de la noche.

No es menor que el oficialismo se haya encargado de hacer todos estos preparativos antes de la sesión. Incluso, Adorni ni siquiera sabe si irá a la actividad que Presidencia estaría preparando para que Milei aterrice en el portaaviones estadounidense USS Nimitz. Lo “estresa” pensar en la posibilidad de que un avión baje en una superficie como esa, confiesa.

“Ahora mismo solo está enfocado en que salga todo bien”, marca una persona que conversa con Adorni prácticamente todos los días. No son inocentes: saben que una mala performance no lo ayudaría a su sobrevida como funcionario. Aunque hay matices según el funcionario al que se le consulte, los hermanos Milei son rotundos: no está en discusión su continuidad. Pero primero debe producirse el show de mañana. “Compren pochoclos”, avisó Martín Menem semanas atrás.

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