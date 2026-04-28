Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

El subsidio al combustible arrancó el 15 de abril con precios de $0.88 para gasolina de 91 octanos, $0.90 diésel y $1.00 gasolina de 95. REUTERS/Andrew Kelly

El subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones mensuales, una cifra que supera la estimación inicial del Gobierno y refleja la alta demanda del programa entre transportistas y sectores productivos, en medio de un contexto internacional marcado por el alza sostenida de los precios del petróleo.

La medida, que comenzó a aplicarse el 15 de abril, busca contener el impacto directo en el bolsillo de los usuarios y evitar un incremento en las tarifas del transporte público y selectivo.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el costo del subsidio será mayor al previsto. Explicó que la proyección inicial era de unos $10 millones mensuales, pero el consumo ha superado las expectativas.

“El volumen que están utilizando el transporte de personas, carga, sector agropecuario y pesca artesanal es más alto de lo anticipado”, indicó, al señalar que una extrapolación preliminar ubica el gasto más cerca del rango de $15 millones o incluso por encima de esa cifra.

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El programa tendrá una duración inicial de 10 meses para evitar aumentos en el pasaje. REUTERS/Lisi Niesner

El programa permite acceder a precios reducidos de combustible, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado. La iniciativa incluye controles tecnológicos, topes de consumo y validación digital, además de requisitos como documentación al día y registro en una plataforma.

En sus primeras horas, más de 600 transportistas hicieron uso del subsidio, mientras que el total de inscritos supera los 21,000 usuarios.

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Chapman reiteró que el subsidio funciona como un “paliativo” temporal, con el objetivo de evitar que los costos operativos del transporte se trasladen a los usuarios. El plan tiene una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto en la economía.

La presión sobre el combustible, explicó, se mantiene como uno de los factores más determinantes en la estructura de costos del sector transporte.

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Perspectivas se mantienen

En paralelo, el titular de Economía destacó que Panamá mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 4% para 2026, una cifra que ubicaría al país entre las economías de mejor desempeño en el mundo.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, advirtió que el subsidio al combustible podría superar los $15 millones mensuales, por encima de la estimación inicial de $10 millones, debido al mayor consumo del sector transporte. Alex Hernández

Tras participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro indicó que inversionistas y organismos multilaterales han mostrado interés en el país, pese a un entorno global más complejo.

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“El promedio de las proyecciones converge alrededor del 4%, incluso cuando organismos internacionales han ajustado a la baja el crecimiento global”, explicó Chapman. Añadió que el reto principal será lograr que ese crecimiento económico se traduzca en empleo, inversión y mejoras en la calidad de vida, en un proceso que depende de la estabilidad macroeconómica y la atracción de capital extranjero.

El ministro también señaló que durante sus encuentros con calificadoras de riesgo, tenedores de bonos y empresas internacionales, recibió consultas de compañías interesadas en establecer operaciones en Panamá, pero que enfrentan limitaciones regulatorias en sus países de origen. En ese sentido, insistió en la necesidad de facilitar la inversión extranjera directa como motor de crecimiento.

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Chapman rechaza señalamientos sobre etanol

En medio de la discusión pública sobre el uso de etanol en combustibles, Chapman aclaró que se ha mantenido “cien por ciento al margen” del proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional. El funcionario subrayó que no ha participado en debates ni decisiones relacionadas con la iniciativa, pese a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y medios de comunicación.

La Asamblea suspendió el debate del proyecto que propone una mezcla obligatoria de 10% de etanol en la gasolina. Archivo

El ministro reconoció que un hermano suyo es director suplente en una empresa vinculada a ingenios azucareros, pero enfatizó que no existe garantía de que dicha compañía participe en el negocio del etanol. Explicó que cualquier decisión en ese sentido requeriría la aprobación de los accionistas y una inversión considerable, por lo que no hay definiciones al respecto.

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Además, rechazó los señalamientos sobre la posible creación de un monopolio, al indicar que en Panamá operan al menos cuatro ingenios azucareros, lo que permitiría la participación de múltiples actores en el mercado. También señaló que la legislación permitiría la importación de etanol por parte de cualquier interesado, lo que amplía el espectro de competencia.

Las declaraciones de Chapman se dieron horas después de que la Asamblea Nacional suspendiera, hasta segunda orden, la discusión del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de una mezcla de 10% de etanol en la gasolina que se vende en Panamá.

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La decisión legislativa fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancada acordaran pausar el debate bajo el argumento de que la ciudadanía necesita mayor información sobre los posibles beneficios o impactos de la medida.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias, y planteaba una primera etapa con corte obligatorio de gasolina fósil con 10% de etanol. La suspensión se produjo en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente José Raúl Mulino convocara a sesiones extraordinarias para avanzar con la iniciativa, mientras el Órgano Legislativo entra en receso y retomará funciones el próximo 1 de julio.