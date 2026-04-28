Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica y aún se mantiene el misterio sobre el contenido de su libreta vinculado al narcotráfico./(Policías de Costa Rica 2.0)

Han transcurrido 41 años desde el arresto de Rafael Caro Quintero en Costa Rica y la libreta incautada al narcotraficante mexicano sigue sin aparecer, consolidando uno de los enigmas más persistentes del país centroamericano en torno al poder del narcotráfico y la relación con las estructuras políticas de los años ochenta.

Según reportes de Q Costa Rica y archivos de prensa, así como documentos oficiales, la agenda decomisada durante el operativo en la finca “La California” en Alajuela, el 4 de abril de 1985, fue objeto de especulación y controversia desde sus primeras horas bajo custodia judicial.

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El caso de la famosa libreta, supuestamente mutilada y con páginas faltantes, adquirió notoriedad inmediata por los rumores sobre los nombres y contactos de figuras de alto nivel en Costa Rica y México que podría haber contenido.

La libreta fue incautada por agentes de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, tras pasar a la Fiscalía General, se convirtió en un expediente judicial sellado cuyos detalles nunca fueron divulgados públicamente. Años después, la negativa de la Corte Suprema de Justicia a entregar el cuadernillo a la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aumentó las sospechas de encubrimiento, de acuerdo con los archivos desclasificados y reportes de prensa.

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El narcotraficante fue arrestado el 4 de abril de 1985, en su lujosa residencia conocida como "El Castillo", en Alajuela./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Las teorías sobre el destino de la libreta han girado en torno a la posibilidad de que fuera utilizada como herramienta de chantaje político o que su contenido demostró la existencia de una red de protección para el capo del Cártel de Guadalajara en territorio costarricense. No existen reportes recientes ni reaperturas mediáticas sobre el paradero del documento ni sobre nuevos hallazgos relacionados, según confirmó Infobae.

La controversia sobre la custodia y la desaparición de la libreta ha implicado recurrentemente al exmagistrado Fernando Cruz, aunque los datos disponibles señalan que su vinculación directa con el expediente es producto de interpretaciones erróneas y versiones políticas interesadas.

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Según algunos medios costarricenses, exdiputados y miembros de la comisión especial que investigó la penetración del narcotráfico en la política del periodo 1986-1990 defendieron a Cruz, destacando que “no tuvo ninguna actuación que favoreciera el ingreso o egreso al país de Caro Quintero” y que la libreta permaneció en poder del OIJ desde el primer momento.

La insistencia en este punto se reforzó en declaraciones recientes, donde Cruz aclaró que nunca estuvo bajo su control directo y que la polémica se basa en interpretaciones imprecisas de los hechos.

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Una llamada de Sara Cosío (la mujer con la que se encontraba en ese momento) a sus padres sirvió para localizar al líder del Cartel de Guadalajara en Costa Rica./(Policías de Costa Rica 2.0)

Pese a la persistencia del misterio, la figura de Fernando Cruz ha cobrado relevancia en los últimos años por su papel en la defensa de la independencia judicial y los derechos humanos, como lo reconoció la Facultad de Derecho de Northwestern recientemente con el premio Jurista Global del Año, según confirmó Infobae.

En paralelo, la situación de la libreta de Caro Quintero continúa generando interrogantes sobre el alcance del narcotráfico en las instituciones de Costa Rica y sobre los mecanismos que permitieron la instalación y protección de uno de los capos más buscados de México en los años ochenta.

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La última referencia pública sobre la libreta perdida se remonta al expediente judicial sellado por la Corte Suprema y a la negativa de las autoridades de entregar el documento a instancias legislativas, consolidando su estatus como un “secreto a voces” en la historia reciente de Costa Rica.

Mientras tanto, el propio Caro Quintero permanece en una cárcel estadounidense, sin que se haya esclarecido el destino del pequeño cuaderno que, cuatro décadas después, sigue simbolizando las sombras del pasado entre la política y el narcotráfico.

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