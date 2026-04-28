Costa Rica

Costa Rica: el lado oscuro del oro y la metamorfosis criminal en el Parque Nacional Corcovado

Las bandas vinculadas al tráfico de drogas han incursionado en la minería ilegal, manejando logística, insumos y financiamiento, en una zona donde el aislamiento geográfico facilita la operación de redes transnacionales y la apertura de rutas ilícitas

Guardar
El Parque Nacional Corcovado enfrenta una ola de minería ilegal de oro impulsada por redes conectadas al narcotráfico en Costa Rica. (Imagen: CRHOY)
El Parque Nacional Corcovado enfrenta una ola de minería ilegal de oro impulsada por redes conectadas al narcotráfico en Costa Rica. (Imagen: CRHOY)

La selva densa y apartada del Parque Nacional Corcovado se ha convertido en el escenario central de una transformación silenciosa: el incremento del precio internacional del oro ha reconfigurado el crimen organizado en la zona sur de Costa Rica, destaca una nota de Diario CRHOY.

Redes asociadas al narcotráfico encontraron en la extracción ilegal de oro no solo una actividad rentable, sino una estructura de negocio que replica la lógica de los grandes delitos transnacionales, según información de la Fiscalía Adjunta Ambiental y del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC).

PUBLICIDAD

Quienes patrullan Corcovado, como relata el guardaparques óscar Beita, describen jornadas de hasta dos días avanzando entre ríos y lodazales para llegar a sitios como los ríos Tigre y Sirena.

Allí, la huella es inconfundible: maquinaria pesada, árboles caídos, caminos abiertos a la fuerza y vestigios de operaciones clandestinas que han cambiado el paisaje. No se trata de mineros aislados, sino de organizaciones que proveen todo lo necesario: combustible, alimentos y la compra directa del oro.

PUBLICIDAD

El atractivo es evidente. Un gramo de oro extraído ilegalmente puede alcanzar los ₡69,000 (aproximadamente USD 130), una cifra que, según datos recabados en la zona, convierte el mineral en el motor de una economía clandestina.

El fiscal coordinador Luis Diego Hernández advirtió que el Ministerio Público ya no aborda estos casos como hechos sueltos, sino como “fenómenos estructurados”: las redes financian, transportan, suministran materiales peligrosos como mercurio y cianuro, y logran que el oro llegue a circuitos comerciales que se extienden hasta San José o atraviesan fronteras nacionales.

Una logística que desafía la conservación

La utilización de mercurio y cianuro en la minería ilegal contamina aguas y representa un grave riesgo para la biodiversidad y las comunidades cercanas. (Imagen: CRHOY)
La utilización de mercurio y cianuro en la minería ilegal contamina aguas y representa un grave riesgo para la biodiversidad y las comunidades cercanas. (Imagen: CRHOY)

La misma geografía que protege la biodiversidad del parque facilita las actividades clandestinas. El aislamiento, según Beita, es aprovechado para operar sin interrupciones y abastecer a quienes extraen el oro. La presencia de maquinaria y caminos improvisados evidencia la magnitud y permanencia de la actividad. El delito ambiental, según la Fiscalía Ambiental y el SINAC, involucra financiamiento, transporte y distribución de insumos tóxicos, replicando esquemas conocidos en el narcotráfico.

Este patrón se repite en Puerto Jiménez y otras localidades, donde la presión sobre ecosistemas protegidos se hace sentir. La apertura de senderos ilegales y la acumulación de residuos en zonas tradicionalmente inaccesibles alteran el equilibrio ecológico y exponen a los guardaparques a riesgos crecientes.

El impacto: ríos intervenidos y amenazas constantes

Los daños no son solo ambientales. En los ríos Tigre y Sirena, los guardaparques han documentado excavaciones, alteración de cauces y contaminación por químicos. El uso de mercurio y cianuro para separar el oro envenena aguas, afecta la fauna y pone en riesgo a comunidades cercanas. La deforestación y los residuos generan un efecto dominó que compromete la regeneración forestal y la supervivencia de especies endémicas.

La extracción ilegal de oro en Corcovado involucra maquinaria pesada, alteración de ríos y caminos clandestinos que dañan el ecosistema. (Imagen: CRHOY)
La extracción ilegal de oro en Corcovado involucra maquinaria pesada, alteración de ríos y caminos clandestinos que dañan el ecosistema. (Imagen: CRHOY)

Vigilar estos territorios implica aislamiento extremo y recursos limitados. El personal, generalmente en parejas, enfrenta amenazas y presiones directas para reducir su presencia o silenciar los reportes de actividades ilegales.

El oro como ruta de lavado y expansión criminal

La cadena de valor del oro ilegal no termina en las excavaciones. Personas ligadas al narcotráfico adquieren el mineral en comunidades del Pacífico sur, como Sierpe, Golfito y Puerto Jiménez. Parte de ese oro se vende localmente, pero otra fracción llega a San José, donde adquiere apariencia legal y, en ocasiones, sale del país.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sostiene que la rentabilidad de esta actividad ha motivado a las organizaciones criminales a expandir su alcance, convirtiendo la minería ilegal en un negocio “altamente lucrativo” y de difícil rastreo.

Así, las estructuras criminales han transformado la minería ilegal de oro en Corcovado en una operación compleja que genera ganancias millonarias, contamina ecosistemas protegidos y permite el lavado de capitales ilícitos en Costa Rica.

Temas Relacionados

Parque Nacional CorcovadoCrimen OrganizadoMinería IlegalDelito AmbientalCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

Las intervenciones, ejecutadas por Fovial bajo coordinación estatal, forman parte de un plan más amplio para reforzar la infraestructura urbana ante la llegada de la temporada invernal en el país

El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: torturas sistemáticas, exilio forzado y el perfeccionamiento de la represión bajo la sombra del poder

Un informe denuncia el endurecimiento de las estrategias represivas. Documentos inéditos revelan nombres, métodos y el impacto sobre las víctimas. El temor y la búsqueda de justicia traspasan fronteras

Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: torturas sistemáticas, exilio forzado y el perfeccionamiento de la represión bajo la sombra del poder

El presidente Arévalo firma agenda territorial con mayas de Totonicapán para atender demandas históricas

La firma de la agenda priorizó acciones en salud, educación e infraestructura, tras un proceso de consulta entre representantes indígenas y funcionarios, con el objetivo de mejorar condiciones de vida y avanzar en transparencia administrativa

El presidente Arévalo firma agenda territorial con mayas de Totonicapán para atender demandas históricas

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

Autoridades prevén que Panamá se mantenga entre las economías de mayor crecimiento global

Subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones al mes por incremento en la demanda

La libreta perdida: el misterio sin resolver en Costa Rica 41 años después del arresto de Rafael Caro Quintero

El documento incautado durante la detención del narcotraficante en 1985 nunca fue revelado públicamente, mientras diversos informes oficiales y mediáticos alimentan hipótesis sobre su posible uso o destrucción en el país centroamericano

La libreta perdida: el misterio sin resolver en Costa Rica 41 años después del arresto de Rafael Caro Quintero

TECNO

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

ENTRETENIMIENTO

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

Estas son las primeras reacciones de la crítica sobre la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

MUNDO

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

Grecia endureció las penas contra la falsificación de arte y el tráfico de antigüedades

El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó su intención de reunirse con Zelensky en Ucrania para restablecer el vínculo bilateral

Restos en cajas de zapatos y ADN mezclado con lodo: el desgarrador relato de la madre que cedió su asiento en el Titan

La ONU exigió una rendición de cuentas por las violaciones de derechos en Siria