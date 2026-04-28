República Dominicana

República Dominicana: Minería lidera el crecimiento económico con un alza de 7.7 % en el primer trimestre de 2026

El sector minero se ha consolidado como el principal motor de la economía dominicana. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien destacó que este dinamismo supera ampliamente el crecimiento promedio nacional del 4.1 %

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Vista aérea de una gran mina a cielo abierto con camiones volquete y excavadoras, una planta industrial con chimeneas, y un edificio con paneles solares, entre colinas verdes.
La minería lidera los indicadores del IMAE en 2026, superando el crecimiento acumulado general del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un despliegue de cifras que confirman la resiliencia y el potencial estratégico de los recursos naturales de la nación, el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reveló que el sector minero ha iniciado el año 2026 con un desempeño histórico. Durante el primer trimestre, la actividad minera registra un crecimiento de 7.7 %, posicionándose como el sector de mayor dinamismo dentro de la economía dominicana.

Este auge no es un hecho aislado, sino la culminación de una gestión enfocada en la seguridad jurídica y la atracción de capitales. Mientras la economía nacional alcanzó un crecimiento acumulado del 4.1 %, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, la minería casi duplicó ese ritmo, evidenciando su papel decisivo en el Producto Interno Bruto (PIB).

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Para entender el salto del 7.7 % en este inicio de año, es imperativo mirar hacia atrás. El ministro Santos recordó que el 2025 cerró como un año de hitos sin precedentes. Las exportaciones mineras superaron los USD 2,590 millones, la cifra más alta en la historia del país.

Este flujo de divisas fue impulsado por la extracción de oro, plata y cobre, pero su impacto fue más allá de las fronteras comerciales. Los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente los RD 45,000 millones, fondos que han sido fundamentales para el fortalecimiento de las finanzas públicas y la ejecución de programas de infraestructura social.

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destaca el papel decisivo de la minería en el crecimiento del 4.1 % de la economía nacional durante el primer trimestre de 2026 (Cortesía Presidencia Gob RD).
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destaca el papel decisivo de la minería en el crecimiento del 4.1 % de la economía nacional durante el primer trimestre de 2026 (Cortesía Presidencia Gob RD).

Tierras raras: la nueva frontera estratégica

Uno de los puntos que mayor optimismo genera en el sector público y privado es la incursión en la exploración de tierras raras en la provincia de Pedernales. Recientemente, el gobierno dominicano presentó este ambicioso proyecto en la convención PDAC 2026 en Canadá, captando la atención de inversionistas globales.

La posibilidad de que República Dominicana se convierta en un actor relevante en el mercado de minerales críticos, esenciales para la tecnología global y la transición energética, coloca al país en un mapa geopolítico de alto nivel, atrayendo una Inversión Extranjera Directa (IED) que, solo al segundo trimestre del año pasado, ya sumaba USD 420.6 millones.

Más allá de los lingotes y las rocas, el funcionario enfatizó el impacto social de la industria. Actualmente, la minería genera más de 7,300 empleos directos. No se trata solo de cantidad, sino de calidad: el sector mantiene niveles salariales altamente competitivos, situándose entre los más altos del mercado laboral dominicano.

Un globo, un frasco de vidrio con minerales y polvos de tierras raras, y un mapa mundial con regiones destacadas, con un gráfico de fondo.
Sin tierras raras no hay energía verde: estos minerales son vitales para los imanes de alta potencia de los vehículos eléctricos y generadores renovables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se destacó el carácter contracíclico de la minería. En momentos donde los mercados internacionales pueden mostrar volatilidad, la minería dominicana aporta estabilidad, permitiendo que el país mantenga su ritmo de crecimiento incluso frente a contextos globales complejos.

Sinergia con el sector energético

La bonanza minera camina de la mano con una transformación energética sin precedentes. El sector energía creció un 3.4 % en el periodo enero-marzo de 2026. Santos precisó que la capacidad instalada ha pasado de 4,921 MW en 2020 a más de 7,100 MW en la actualidad, con un enfoque agresivo en energías renovables.

El mensaje del Ministerio de Energía y Minas es claro: la minería no es solo una actividad de extracción, sino un eje de desarrollo multidimensional. Representa cerca del 2 % del PIB y el 7 % del producto bruto industrial, consolidándose como la columna vertebral que sostiene la aceleración económica que hoy experimenta el país caribeño.

Con el impulso de nuevos proyectos de exploración y una matriz energética fortalecida, el país se proyecta no solo como un líder regional en turismo, sino como una potencia minera responsable que sabe transformar sus recursos naturales en bienestar social y estabilidad macroeconómica.

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