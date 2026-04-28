La dura declaración de la otra expareja de Brian Sarmiento: “Se quieren sacar el apellido”

La mujer vive en España y es la madre de dos de las hijas del exparticipante de Gran Hermano (Video: Intrusos-América tv)

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se convirtió en una de las más intensas y decisivas de la temporada. La tensión se mantuvo desde el inicio hasta el cierre, con una placa de nominados que generó expectativa dentro y fuera de la casa. Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán fueron los protagonistas de la definición, representando estrategias opuestas y personalidades que dividieron al público.

El destino de los jugadores quedó en manos de la audiencia, que con su voto decidió la eliminación de Brian. La salida del exfutbolista alteró por completo la dinámica interna, ya que su presencia solía marcar el ritmo de la convivencia y las alianzas. Al mismo tiempo, la permanencia de Yipio, celebrada junto a sus aliados, renovó los equilibrios y reforzó su liderazgo en la competencia.

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Tras abandonar la casa, Sarmiento visitó La Cumbre, el ciclo de streaming conducido por Santiago del Moro, donde abordó su situación personal y económica. Allí, el exdeportista se refirió a las deudas por las cuotas alimentarias con sus hijas y explicó que no pudo mantener los convenios acordados durante su etapa como futbolista: ““Yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol”.

Tras estas declaraciones Tessie Poza, madre de una de las hijas del deportista, dio su versión de los hechos y ahora se sumó, desde España, la voz de Diana, madre de dos de sus hijas y expareja del jugador, dialogó con Intrusos (América TV) y negó los dichos del exdeportista. “Me separé cuando la pequeña tendría unos tres años, más o menos. Nunca falló ningún mes y siempre ayudó, superatento, y yo también hacia él, mandando videos, fotos. Cuando llegué aquí, dejé todo mi trabajo para irme para allá y cuando volví, entre que buscaba trabajo y con las dos niñas, era un poco más complicado, pero luego conseguí trabajo y ya estaba trabajando y él me pidió volver para allá. Le dimos una oportunidad y volví para Argentina. A los seis o nueve meses nos volvimos otra vez para España”, detalló.

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La mujer aseguró que no le llegó ninguna transferencia por parte del exdeportista (Video: Intrusos-América TV)

Diana continuó: “Ahí iba más o menos bien. Él quiso bajar la cuota de la pensión alimenticia, si no recuerdo mal. Yo no le puse ninguna pega, fue todo bien. Lo que pasa que, a raíz de ahí, yo creo que fue porque él tuvo una relación, para mí, creo yo, que fue algo tóxica, porque la pareja en ese momento no toleraba que él pasara una pensión. No veía que era una pensión alimenticia para sus hijos, era como que era para mí”.

Al escuchar las declaraciones de Brian en La Cumbre, Diana reaccionó: “Es muy gracioso, de verdad. Podría estar enfadada o indignada, pero es muy cómico escucharle decir eso”. Agregó: “Tengo mensajes en los que le suplico prácticamente, ya no le suplicaba que mandara ni cinco euros, porque hace, no sé si era el 2018 o 2019, ante un juez, que no estaba mandando ya pensión a las niñas. Pero lo gracioso de todo esto es que dice que no puede, que no las dejamos ver a las niñas. Yo le he mandado mensajes diciendo: ‘Por favor, por lo menos llámala en el cumpleaños, en Navidad’. Es que es tan gracioso”.

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Consultada sobre el vínculo actual, respondió: “Es que su padre es Alan”. Marcela Tauro fue directa con su pregunta: “¿Se quieren sacar el apellido Sarmiento?" y la respuesta de la española fue igual de contundente: “Hace mucho tiempo”. Además, relató que la mayor ya tiene catorce años: “Es una mujer chiquita. No es tonta, ella lo ve, pese a que no tiene redes sociales porque yo no la dejo tener, pero sus amigas sí tienen y en el colegio, en Informática, hace años, les mandaban buscar en Google su nombre y aparece su nombre. Cuando dice él que no quiere exponer a mis nenas, él siempre ha subido fotos”.

Sobre el último contacto, explicó: “La última vez, él estaba en México y quería verlas. Ellas eran pequeñitas, hace cerca de ocho años”. En torno a la cuota alimentaria, Diana desmintió haber recibido transferencias recientes: “No”. Y ante la consulta sobre el monto de la deuda, fue precisa: “Cerca de ochenta mil euros”.

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