Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Madrid y saldrá del Top 20: Tomás Etcheverry será el nuevo número 1 argentino

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación deslucida y se despidió de la Caja Mágica (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación deslucida y sufrió un duro golpe en el Madrid Open: quedó eliminado en octavos de final al caer ante el belga Alexander Blockx por 7-6 (8) y 6-2.

El porteño llegaba al Masters 1000 de la capital española con una doble presión: sostener el gran momento que había mostrado en la gira sobre polvo de ladrillo y, sobre todo, defender la enorme cosecha conseguida en 2025, cuando alcanzó las semifinales en la Caja Mágica. Sin embargo, su recorrido se frenó de manera inesperada y el impacto no será solo deportivo: también tendrá consecuencias directas en el ranking ATP.

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Cerúndolo cederá siete lugares y caerá al puesto 27°. Etcheverry, que se despidió este martes en la misma instancia del certamen al perder con el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4, trepará tres posiciones y será 26° en la próxima actualización, según el ranking en vivo.

La derrota de Fran sorprendió por el contexto y por el desarrollo posterior al primer parcial. El argentino desperdició cuatro sets points para ponerse en ventaja y Blockx (69° en la clasificación de varones), con templanza y aplomo, aprovechó para llevarse la primera manga en un tie break muy cerrado.

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Cerúndolo, que destrozó su raqueta contra el polvo de ladrillo del estadio Arantxa Sánchez tras ceder el primer set sintió el golpe en su ánimo y en su tenis. El belga, de 21 años, tomó el control emocional y táctico del encuentro, aprovechó la frustración del tenista albiceleste y dominó el segundo set con autoridad.

El 6-2 final reflejó un cierre mucho más cómodo de lo previsto para Blockx, que mostró solidez desde el fondo y una madurez poco habitual para sostener el nivel en uno de los escenarios más exigentes del circuito.

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De esta forma, el europeo se transformó en una de las revelaciones del torneo: tras haber eliminado previamente a Félix Auger-Aliassime (número 5 del mundo), Blockx consiguió su primera clasificación a cuartos de final de un Masters 1000.

La derrota representa un golpe importante para Cerúndolo, que tras haber alcanzado las semifinales en la edición anterior logró el mejor ranking de su carrera: 18°. Luego de rozar varias veces este año una ubicación todavía mejor, cederá terreno en plena gira europea sobre polvo de ladrillo, su superficie predilecta.

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El movimiento en el ranking abrirá además un cambio de mando dentro del tenis argentino: Tomás Etcheverry ascenderá al 26° lugar y será el nuevo número 1 nacional, 40 puntos por encima de Fran.

Francisco Cerúndolo no pudo defender las semis del año pasado en Madrid (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Para el platense, que había alcanzado días atrás su mejor ranking histórico, se trata de un nuevo logro en un año en el que, además, logró el primer título de su carrera: el ATP 500 de Río de Janeiro, en febrero.

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Cerúndolo tendrá revancha en continuidad de la gira de polvo de ladrillo: defenderá los octavos de final en el Masters 1000 de Roma y tendrá la chance de recuperar terreno en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y donde el año pasado cayó en la primera ronda.