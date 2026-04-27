Presidente Arévalo ordena acciones inmediatas tras ola de ciberataques en instituciones públicas de Guatemala

Fotografía de archivo: Presidente Arévalo en conferencia de prensa. (Diario de Centroamérica)

El reciente aumento de ciberataques contra dependencias del Gobierno de Guatemala ha expuesto las vulnerabilidades estructurales en los sistemas digitales estatales, situación que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a ordenar acciones inmediatas y simultáneamente reconocer la urgencia de reformas profundas en materia de ciberseguridad. El mandatario informó en conferencia de prensa que el tema está siendo analizado en el Consejo de Seguridad, mientras el Poder Ejecutivo impulsa tanto respuestas técnicas inmediatas como una transformación legal e institucional para enfrentar estas amenazas.

Uno de los aspectos más graves señalados por Arévalo, según declaraciones en conferencia de prensa transmitida por los canales oficiales de gobierno, es la antigüedad y falta de atención en la protección de los portales estatales atacados. El presidente detalló que el sitio digital del Ministerio de Trabajo afectado corresponde a una infraestructura instalada en 2023, pero se construyó sin los controles de seguridad necesarios. Ante este panorama, el Gobierno activó un análisis forense sobre los sistemas comprometidos para obtener información detallada sobre el origen y consecuencias del ataque.

Guatemala carece de un marco legal robusto frente a ciberataques internacionales

En palabras de Bernardo Arévalo, Guatemala ha sido por años un “país vulnerable” en materia de ciberseguridad debido a la inexistencia de una legislación y una infraestructura institucional capaces de responder a amenazas globales generadas desde el ciberespacio. La respuesta actual depende del accionar de una comisión interna dedicada al tema y de las competencias limitadas que permite el marco legal vigente.

Actualmente, una iniciativa de ley destinada a crear una base legislativa y un marco de acción integral para la ciberseguridad se encuentra en el Congreso de la República. La propuesta, ya en segunda lectura, fue devuelta a comisión con el objetivo de revisar los mecanismos interinstitucionales necesarios para garantizar la protección digital del Estado. Según explicó el presidente Arévalo a Infobae, los diputados buscan asegurar que “la institucionalidad que se está pensando tenga efectivamente la capacidad de tener ese nivel de control” imprescindible frente a este tipo de amenazas.

Un ciberataque de gran escala ha puesto en alerta al sector público de Guatemala, comprometiendo sistemas gubernamentales y datos confidenciales, representado por un mapa digital con una alerta roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dependencias afectadas por ataques recientes incluyen no solo el Ministerio de Trabajo, sino también la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) y el Ministerio de Salud. El presidente subrayó que “existe una respuesta en estos momentos, pero sistemática e integrada para las instituciones del Ejecutivo”, la cual implica el despliegue inmediato de medidas de protección, revisiones forenses y la generación de recomendaciones técnicas mientras se tramita la ley específica.

La precariedad histórica en seguridad digital obliga a reformas urgentes

El Gobierno enfrenta la disyuntiva de actuar con urgencia mientras se tramitan reformas legales, ya que, según dijo Arévalo al medio Infobae, no es posible “esperar hasta que salga la ley” para enfrentar riesgos que comprometen la operatividad estatal y la protección de datos sensibles. El presidente remarcó que “hay muchísimo tiempo en que se ha venido trabajando en el desarrollo de sistemas cibernéticos sin que se le ponga atención al tema de ciberseguridad”, lo que ha dejado abiertas brechas históricas que hoy facilitan las intrusiones informáticas.

La iniciativa admitida en el Congreso pretende crear “el marco legal e institucional que hoy no existe en Guatemala para poder darle una respuesta a esta nueva fuente de ataques que está causada y que viene desde cualquier lugar del mundo, porque en el ciberespacio no hay geografía”, según señaló Arévalo. El Ejecutivo, entretanto, avanza en la definición de protocolos y buenas prácticas inmediatas para proteger la operación digital de las instituciones.

La reciente serie de incidentes de ciberseguridad llevó al presidente Bernardo Arévalo a reactivar órganos de planificación y a ordenar investigaciones técnicas, en paralelo con un llamado a la actualización legislativa, en busca de que Guatemala supere el rezago y fortalezca sus defensas ante riesgos informáticos crecientes.