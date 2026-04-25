Nuevas directrices destacan la terapia conductual para el insomnio

VIERNES, 24 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Combinar medicamentos con terapia conductual para tratar el insomnio crónico puede no ser lo mejor para todos los pacientes, según una nueva guía de práctica.

La terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) funciona mejor por sí sola, pero puede combinarse con medicamentos para dormir en algunos pacientes, según la guía publicada en el Journal of Clinical Sleep Medicine.

Los medicamentos para dormir por sí solos son los que menos beneficios producen al tratar el insomnio, según los investigadores.

"La terapia combinada para el insomnio se utiliza ampliamente en la práctica clínica, pero la evidencia que guía cómo y cuándo combinar tratamientos ha sido sorprendentemente limitada", dijo el investigador principal, el Dr. Daniel Buysse, profesor de psiquiatría, medicina y ciencias clínicas y traslacionales en la Universidad de Pittsburgh.

"Nuestro análisis sugiere que la TCC-I por sí sola es el tratamiento de primera línea más eficaz para el insomnio", afirmó en un comunicado de prensa. "Sin embargo, usar medicación con TCC-I puede aportar un beneficio modesto para algunos resultados específicos, como el tiempo total de sueño."

Entre el 10% y el 15% de los adultos sufren insomnio crónico, según los investigadores en notas de fondo.

Anteriormente, las guías recomendaban el uso de medicamentos o terapia conductual, pero no abordaban la combinación de ambos enfoques, señalaron los investigadores.

Para elaborar estas nuevas recomendaciones, la Academia Americana de Medicina del Sueño encargó un grupo de trabajo de expertos en sueño para revisar sistemáticamente la evidencia existente relacionada con los tratamientos para el insomnio.

Los resultados mostraron que la terapia cognitivo-conductual era la mejor manera de ayudar a las personas a dormir lo que necesitaban.

La terapia conductual por sí sola produce mejoras significativas y duraderas sin los efectos secundarios que pueden derivar de los medicamentos con receta, concluyeron los investigadores.

Sin embargo, añadieron que la terapia conductual también podría combinarse con medicamentos para algunos pacientes.

Las directrices decían que el uso de medicamentos para dormir por sí solos era el que menos beneficio aportaba y que debía usarse en combinación con terapia conductual.

Estos incluían medicamentos para el manejo del insomnio de inicio del sueño (triazolam, ramelteón, zaleplon); insomnio de mantenimiento del sueño (doxepina, suvorexant); y insomnio combinado de inicio y mantenimiento del sueño (temazepam, zolpidem, eszopiclona).

Sin embargo, estas recomendaciones se ofrecieron con un asterisco: no hay mucha evidencia que las respalde y se necesita más investigación.

En su lugar, las directrices recomiendan que la gente hable con su médico sobre lo que es mejor para ella.

"Estas recomendaciones están pensadas para apoyar una toma de decisiones reflexiva y centrada en el paciente, en lugar de un enfoque único para todos", dijo Buysse.

Más información

La Sleep Foundation tiene más información sobre el insomnio.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 21 de abril de 2026; Journal of Clinical Sleep Medicine, 21 de abril de 2026