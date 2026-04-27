El lado oculto de la fructosa y el edulcorante: por qué los expertos advierten sobre su consumo en la dieta moderna

La fructosa es metabolizada principalmente en el hígado, donde puede transformarse en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de fructosa favorece la acumulación de grasa en el cuerpo a través de mecanismos distintos y, según científicos citados por Fox News Digital. Según científicos citados por Fox News Digital, su impacto puede ser más perjudicial que el de otros endulzantes habituales.

Este hallazgo refuerza la preocupación por su posible vínculo con la aceleración de enfermedades metabólicas, lo que lo convierte en un factor clave a tener en cuenta en la alimentación diaria.

La fructosa se metaboliza principalmente en el hígado, donde tiende a transformarse rápidamente en grasa y triglicéridos. Este proceso, según la revisión publicada recientemente en Nature Metabolism y recogida por el medio citado, difiere notablemente del mecanismo de la glucosa, que impulsa la secreción de insulina y el almacenamiento de energía.

Un estudio liderado por la Universidad de Colorado Anschutz señala que la fructosa actúa como una señal metabólica específica. En lugar de ser solo otra forma de caloría, promueve directamente la producción y el almacenamiento de grasa corporal, algo que no ocurre del mismo modo con otros azúcares.

Investigadores advierten sobre los posibles efectos metabólicos negativos de la fructosa en comparación con otros azúcares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe detalla que la fructosa esquiva etapas clave del proceso energético celular, lo que permite una mayor generación de grasa y una menor disponibilidad de energía para el organismo. Este mecanismo puede contribuir a la acumulación de compuestos asociados a la disfunción metabólica, así como a la elevación de triglicéridos en las arterias.

El doctor Richard Johnson, profesor de la Universidad de Colorado Anschutz y autor principal del estudio, sostuvo en diálogo con el medio citado que “la fructosa no es solo otra caloría”, sino “una señal metabólica que promueve la producción y el almacenamiento de grasa de formas que se diferencian fundamentalmente de la glucosa”.

Los investigadores indicaron que, en contextos de sobrealimentación crónica, el exceso de fructosa puede favorecer el surgimiento del síndrome metabólico.

Estudios recientes relacionan el consumo elevado de fructosa con enfermedades como la obesidad y la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de la fructosa para la salud metabólica

Según los expertos citados por Fox News Digital, la fructosa puede desempeñar un papel clave en el aumento de obesidad, resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular.

Además, la revisión científica destaca conexiones emergentes entre el consumo excesivo de fructosa y enfermedades como el cáncer y ciertos tipos de demencia.

Johnson advirtió que los riesgos asociados a este tipo de azúcar se intensifican en contextos donde predominan los azúcares añadidos. En estos escenarios, el impacto sobre el organismo no es menor y puede potenciar efectos negativos a largo plazo.

El informe destaca que su capacidad para eludir los controles metabólicos naturales aumenta la acumulación de grasa interna y favorece alteraciones en la señalización de la insulina, dos factores clave en el desarrollo de trastornos metabólicos.

La nutricionista certificada Robin DeCicco señaló al medio que la fructosa se procesa de forma diferente a otros azúcares, ya que se dirige casi exclusivamente al hígado y facilita la generación de grasa. Explicó que este proceso puede aumentar la formación de triglicéridos en las arterias y dificultar el control de la insulina por parte del páncreas, lo que se asocia al desarrollo de la diabetes.

Alternativas a la fructosa, como la stevia y el fruto del monje, son recomendadas para quienes cuidan su metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones saludables frente a la fructosa

DeCicco explicó que este tipo de azúcar se encuentra tanto en productos procesados como en alimentos naturales, incluidos frutas y verduras, lo que amplía su presencia en la dieta cotidiana.

Sin embargo, hizo una distinción clave: las frutas enteras representan un menor riesgo, ya que su contenido de fibra, vitaminas y antioxidantes ralentiza la absorción y aporta beneficios para la salud general.

Entre las alternativas al azúcar, el especialista recomendó la stevia y el fruto del monje como opciones más seguras para quienes buscan cuidar su metabolismo.

También aclaró que no todos los endulzantes son iguales: el sirope de arce contiene menor proporción que la miel, mientras que los jarabes de arroz o de glucosa no incluyen este tipo de azúcar, lo que los posiciona como opciones a considerar según el contexto de consumo.

Comprender el metabolismo de la fructosa es clave para la prevención y tratamiento de las enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugirió además que endulzar con productos derivados de frutas enteras, como puré o jugo de manzana, puede ser favorable porque, además de fructosa, aportan fibra y micronutrientes. Sin embargo, advirtió que quienes tienen daño hepático, sobrepeso o diabetes deberían optar por alternativas exentas de fructosa si necesitan endulzantes.

Fox News Digital aclara que este informe se basa en una revisión de estudios previos y no en nuevos experimentos, por lo que sus conclusiones refieren únicamente asociaciones y no causalidad directa.

Comprender el funcionamiento singular de la fructosa en el organismo es decisivo para mejorar las estrategias de prevención y tratamiento de las enfermedades metabólicas.