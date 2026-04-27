Crimen y Justicia

Atraparon a dos jóvenes que ocultaban 150 dosis de droga y una balanza en el techo de su auto

La Policía de Córdoba dio con los detenidos luego de una semana de investigaciones. Los delincuentes utilizaban el vehículo para comercializar los estupefacientes

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Una mano enguantada de negro sostiene bolsas con sustancias blancas y azules sobre una balanza digital dentro del habitáculo de un auto, con el techo parcialmente desmantelado
Múltiples dosis de droga y una balanza fueron halladas ocultas en el techo de un auto durante un operativo policial que culminó con varios detenidos en Córdoba (El Doce.tv)

Dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

Disposición de evidencia incautada: múltiples dosis de droga en envoltorios, cannabis, fardos de billetes argentinos, balanza, un frasco y tres teléfonos
La Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba exhibe el material secuestrado a jóvenes detenidos por tráfico de drogas, incluyendo cocaína, cannabis, efectivo y teléfonos celulares (El Doce.tv)

La FPA detalló que las operaciones de delivery se realizaban principalmente los fines de semana, aprovechando la movilidad que les proporcionaba el automóvil ahora secuestrado.

Las autoridades informaron que todo el material incautado, junto con los dos detenidos, fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con las diligencias de la causa. El operativo coordinado buscó cortar tanto la provisión local como la distribución hacia localidades más pequeñas, donde la modalidad delivery representaba un desafío adicional para las fuerzas policiales.

En la investigación se estableció que los acusados mantenían un punto de venta fijo en Córdoba capital, desde donde abastecían la demanda local, y que los envíos a localidades del norte provincial eran planificados y ejecutados los fines de semana, con el objetivo de aprovechar la menor presencia policial y la movilidad propia del vehículo.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras los elementos secuestrados permanecen como prueba principal en la causa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la misma red investigada, en función de los datos surgidos del material incautado y los registros de comunicación que acompañan el expediente.

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