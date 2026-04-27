ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 27 de abril de 2026

Este lunes cobran jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, exclusivamente con DNI terminados en 2 y 3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 27 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cumple con su calendario de pagos habitual. Jubilados, pensionados y titulares de planes sociales recibirán hoy los haberes y asignaciones correspondientes, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma establece las fechas y modalidades de cobro para cada grupo de beneficiarios, garantizando la distribución ordenada de los fondos en todo el país.

Quiénes cobran hoy, 27 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran quienes perciben jubilaciones y pensiones cuyo monto supera el haber mínimo, con DNI terminados en 2 y 3. Estos beneficiarios podrán retirar sus haberes en las entidades bancarias asignadas o a través de los canales de pago habilitados por ANSES.

El sistema establece que los haberes que superan el mínimo se abonan en fechas posteriores a quienes reciben el haber mínimo, distribuyendo los pagos a lo largo de la última semana del mes. Este mecanismo permite una mejor organización y evita aglomeraciones en sucursales bancarias.

Asignaciones por Prenatal

El 27 de abril también corresponde el pago de la Asignación por Prenatal a beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 y 7. Esta prestación está dirigida a trabajadoras registradas y titulares de ciertos planes sociales que notificaron su embarazo ante ANSES, y se liquida según el calendario de terminación de documento.

La Asignación por Prenatal se paga hoy a beneficiarias con DNI finalizados en 6 y 7, conforme al cronograma de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal pueden consultar el estado de su pago en la web oficial del organismo o a través de la aplicación Mi ANSES, donde se detalla el día exacto de acreditación.

Prestación por Desempleo

Otra prestación que se paga hoy es la Prestación por Desempleo para quienes tienen DNI terminados en 6 y 7. El beneficio está destinado a personas que se encuentran sin trabajo y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, laj ubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario.

El bono extraordinario oficial eleva la jubilación mínima a $450.319,31 y actualiza los montos de la PUAM y la PBU (REUTERS/Francisco Loureiro)

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM se actualizará a $314.539,28, y con el bono extraordinario podría llegar a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzarán $275.221,87, y si se suma el bono, el total será de $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $393.250 y hasta $463.250 si se incluye el bono. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $141.285,31, y la AUH con Discapacidad a $460.044,10.