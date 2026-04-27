Política

El radicalismo propone reformar las primarias, con voto optativo y sin financiamiento estatal

La bancada de la Unión Cívica Radical en el Senado presentó un proyecto alternativo al del Ejecutivo nacional, que transforma el sistema de selección de candidaturas y reduce costos mediante la supresión de fondos públicos para campañas internas

Guardar
Apertura de sesiones 2024 - Javier Milei - Congreso de la Nación
El presidente del bloque UCR del Senado, el correntino Eduardo Vischi

El debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sumó una nueva alternativa en el Congreso. Mientras el Gobierno nacional impulsa su eliminación total dentro del paquete de reforma electoral enviado al Senado, la Unión Cívica Radical presentó un proyecto que conserva la herramienta, pero modifica de raíz su funcionamiento: propone competencia voluntaria, elimina el financiamiento estatal para la campaña y habilita que el ganador de la interna presidencial defina a su compañero de fórmula después de la elección primaria.

La propuesta, impulsada por Eduardo Vischi, titular de la bancada radical en la Cámara alta, plantea reformar la Ley 26.571 y redefinir la sigla: PASO pasaría a significar Primarias Abiertas, Simultáneas y Optativas. Es decir, se mantendría el formato abierto y simultáneo, pero dejaría de ser obligatorio, modificando el régimen vigente desde su creación.

El texto fue presentado después de que la administración de Javier Milei enviara al Congreso su proyecto de reforma política, que incluye la supresión directa de las PASO. Según funcionarios de la Casa Rosada, el sistema perdió utilidad, obliga al Estado a financiar internas partidarias y genera costos operativos desproporcionados respecto de sus resultados.

Recinto del Senado de Argentina lleno de senadores y personal de pie. La sala tiene paredes claras, columnas, alfombra roja y una bandera del país
El Senado recibió el proyecto de reforma electoral que presentó el gobierno de Javier Milei

De acuerdo con la bancada radical, la iniciativa busca ofrecer una tercera vía: no defiende el esquema actual sin modificaciones, pero tampoco acompaña la eliminación total. El objetivo es preservar las primarias para ordenar candidaturas cuando exista competencia real y eliminar obligaciones que, según sus autores, desnaturalizaron el propósito original del sistema.

En los fundamentos del proyecto, Vischi sostiene que “la obligatoriedad del voto en instancias donde no existe oferta competitiva interna desnaturaliza el sentido original de las primarias como herramienta de democratización partidaria”. Así, el primer cambio central es que votar en las primarias dejaría de ser obligatorio: los ciudadanos podrían participar solo si lo desean, sin sanciones ni justificaciones por ausencia, a diferencia del régimen general.

Según el senador correntino, la participación electoral en una instancia interna no debería tener el mismo nivel de exigencia jurídica que una elección general. Bajo este nuevo diseño, la primaria sería un derecho disponible y no una carga universal.

Quienes deseen participar deberían inscribirse previamente hasta 60 días antes del comicio. Con ese padrón voluntario confirmado, el Estado organizaría únicamente la estructura necesaria: cantidad de mesas, autoridades, centros de votación y logística proporcional al número de inscriptos.

El proyecto apunta a reducir uno de los cuestionamientos más frecuentes al sistema actual: implementar una elección nacional completa, con costos plenos, incluso cuando en varios distritos no hay disputa interna o la participación efectiva es reducida.

Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, junto a Vischi
Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, junto a Vischi

Incorpora además un umbral mínimo de convocatoria: si no se inscribe al menos el 10% del electorado correspondiente a esa agrupación política, la PASO no se realizará y el partido deberá resolver sus candidaturas por mecanismos internos propios. El objetivo es evitar procesos sin volumen político o sin contienda real, como ocurrió en elecciones anteriores con listas únicas que igualmente atravesaron toda la maquinaria electoral.

En materia de financiamiento, el proyecto prohíbe el uso de fondos públicos para publicidad electoral en las primarias. El aporte estatal quedaría reservado para la elección general, considerada la instancia definitoria del proceso democrático. Para la Unión Cívica Radical, la medida combina racionalidad fiscal y una reasignación más eficiente de recursos: el Estado no financiaría campañas preliminares, sino la elección en la que efectivamente se eligen cargos públicos.

El financiamiento partidario es uno de los temas más sensibles de cada reforma política en Argentina, especialmente en contextos de ajuste fiscal y cuestionamiento social al gasto político.

La iniciativa suma un capítulo de modernización tecnológica: prevé validación electrónica de identidad para el sufragio, priorizando plataformas oficiales como Mi Argentina, bajo auditoría permanente y supervisión de la Justicia Electoral. Además, las precandidaturas podrían presentarse mediante avales digitales con firmas electrónicas certificadas. Según el texto, esto permitiría reducir maniobras irregulares vinculadas a firmas falsas en papel, agilizar trámites y acelerar procesos administrativos.

El proyecto incorpora otro cambio relevante: personas independientes, no afiliadas a partidos, podrían competir como precandidatas siempre que una agrupación política las nomine formalmente. El objetivo es ampliar la base de representación sin alterar la estructura partidaria tradicional.

En la categoría presidencial, la modificación más novedosa consiste en permitir que la fórmula se integre en dos etapas. Hoy, las fórmulas deben presentarse con presidente y vicepresidente desde el inicio. El proyecto de Vischi habilita que la primaria sea solo para presidente y que el ganador proponga a su compañero de fórmula en las 48 horas posteriores a la proclamación. Esto permitiría elegir al vice como parte de una estrategia de ampliación, equilibrio territorial, representación sectorial o acuerdo interno. Incluso podría convocar a quien fue su rival en la competencia primaria.

La cláusula busca facilitar síntesis tras internas competitivas y evitar fracturas que, en experiencias recientes, debilitaron a distintas coaliciones antes de la elección general.

El proyecto consta de 27 artículos y modifica tanto la Ley 26.571 como la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Electoral Nacional. Entre otras disposiciones, adapta plazos de campaña, reorganiza mesas según inscriptos y ratifica el uso de Boleta Única de Papel. Además, establece que la eventual entrada en vigencia debería ser al menos 180 días antes de la próxima elección general, para garantizar previsibilidad institucional.

Boletas Elecciones 2025 - Boleta única de papel (BUP) - Chaco portada
El modelo de Boleta Única de Papel que se usó el año pasado en las últimas elecciones

En el plano parlamentario, la Unión Cívica Radical cuenta con un bloque relevante en el Senado y puede convertirse en actor decisivo para cualquier reforma del sistema electoral. Ningún cambio de magnitud parece posible sin acuerdos con sectores dialoguistas.

Más allá del contenido técnico, el mensaje político es claro: el radicalismo no solo rechaza la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo, sino que plantea una alternativa propia. La Casa Rosada proponía una discusión binaria entre continuidad y supresión; con la iniciativa de Vischi, el debate puede orientarse hacia una tercera vía: primarias voluntarias, menos costosas, tecnológicamente modernizadas y sin financiamiento estatal.

La resolución de este debate tendrá impacto directo en la arquitectura electoral de 2027. Las PASO ordenan liderazgos, canalizan disputas internas y condicionan la formación de alianzas nacionales y provinciales. Con este proyecto, el radicalismo busca intervenir en esa conversación con una definición precisa: no eliminar las primarias, sino rediseñarlas por completo.

Temas Relacionados

Primarias Abiertas Simultáneas y ObligatoriasUnión Cívica RadicalReforma ElectoralFinanciamiento Político

Últimas Noticias

El Gobierno enfrenta una semana decisiva con Adorni en el Congreso y la necesidad de reactivar la agenda política

El intenso cronograma de Milei y el respaldo al jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. La reunión de mesa política y el plazo para la presentación de los planes de ajuste

El Gobierno enfrenta una semana decisiva con Adorni en el Congreso y la necesidad de reactivar la agenda política

Congreso: se activan las comisiones bicamerales ante la desaceleración del tratamiento de leyes libertarias

Al menos cuatro lo harán mañana, mientras aguardan novedades sobre la de Inteligencia. En el Senado, los ahora ex kirchneristas -de nuevo peronistas 100%- de Consenso Federal recibieron generosos premios, pese a ser tres de 72 legisladores

Congreso: se activan las comisiones bicamerales ante la desaceleración del tratamiento de leyes libertarias

El kirchnerismo quiere negociar con Kicillof una reforma electoral integral: los tres temas a discutir y una sorpresa

La propuesta incluye reelecciones de intendentes, elecciones unificadas y cronograma 2027 en la provincia de Buenos Aires. Defiende las PASO con boleta partidaria, pero aceptaría Boleta Única de Papel en la elección general

El kirchnerismo quiere negociar con Kicillof una reforma electoral integral: los tres temas a discutir y una sorpresa

Nombraron al reemplazo de Carlos Frugoni: quién será el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

No se trata de una nueva incorporación; por el contrario, el Ministerio de Economía realizó movimientos internos entre las secretarías

Nombraron al reemplazo de Carlos Frugoni: quién será el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

Desplazaron a Carlos Frugoni, el funcionario que reconoció tener propiedades sin declarar en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura posee siete inmuebles en Miami que no informó ante la Oficina Anticorrupción ni ante el ARCA. Este domingo quedó fuera del Gobierno

Desplazaron a Carlos Frugoni, el funcionario que reconoció tener propiedades sin declarar en Miami
DEPORTES
Cuál fue la inspiración para que Gianluigi Buffon se convierta en arquero y cómo cambió su destino

Cuál fue la inspiración para que Gianluigi Buffon se convierta en arquero y cómo cambió su destino

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

Por qué un láser que se opera solo durante horas entusiasmó a la comunidad científica mundial

Por qué un láser que se opera solo durante horas entusiasmó a la comunidad científica mundial

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos