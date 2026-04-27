Cómo la velocidad al comer y la textura de los alimentos pueden impactar en el peso corporal

Comer despacio y optar por alimentos de textura compleja mejora la saciedad y ayuda a controlar el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer más despacio y elegir alimentos que exijan mayor masticación puede marcar una diferencia real en la forma en que el cuerpo regula el hambre. Lejos de ser un detalle menor, el ritmo y la textura de lo que se consume influyen directamente en la saciedad, el apetito y el control del peso.

La evidencia científica reciente indica que los alimentos sólidos o más densos, combinados con una masticación pausada, prolongan la sensación de plenitud y reducen la ingesta calórica. Este efecto, respaldado por estudios publicados en Appetite y datos de Statista, se posiciona como una herramienta simple pero efectiva para prevenir el sobrepeso.

Diversos estudios, como los publicados en The American Journal of Clinical Nutrition, han mostrado que comer despacio y elegir alimentos que requieran mayor esfuerzo de masticación contribuye a sentirse más lleno y reduce la tendencia a comer en exceso. Al prolongar el tiempo de exposición oral y modificar la textura del alimento, se logra una reducción progresiva de la cantidad consumida, ayudando así al control del peso.

Estudios y metaanálisis de la revista Obesity Reviews muestran que la textura y el ritmo de ingesta influyen en el apetito: alimentos sólidos o viscosos, como frutas enteras, generan más saciedad que líquidos o productos blandos. Comer despacio y masticar bien reduce el consumo energético y ayuda a evitar el exceso calórico, según la Asociación Americana de Dietética.

Efectos de la textura y el procesamiento oral en el apetito

La diferencia esencial entre alimentos sólidos y ultraprocesados reside en el tiempo y esfuerzo dedicado al masticar y en el tamaño de los bocados. Alimentos integrales o de estructura compleja obligan a fraccionar los bocados y prolongar la masticación, generando mayor exposición orosensorial, según el análisis de la revista Nutrients.

Por el contrario, los ultraprocesados, de textura blanda y estructura simple, se suelen consumir en bocados más grandes y con rapidez, acortando la experiencia sensorial y la señalización del apetito. Alimentos como frutas enteras, verduras crujientes o cereales requieren mayor esfuerzo masticatorio, dificultando el consumo rápido y estimulando la saciedad.

La textura de los alimentos influye directamente en la sensación de saciedad y la regulación del apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, bebidas, purés y productos industriales suelen activar menos los receptores sensoriales de la boca, dando lugar a una menor percepción de plenitud.

Diversos estudios muestran una diferencia promedio de cerca de 5 mm en escalas analógicas de saciedad entre quienes consumen alimentos sólidos y quienes eligen líquidos, según la publicación Appetite.

Mecanismos biológicos y hormonales implicados

Masticar durante más tiempo influye en el equilibrio hormonal que regula el apetito. Al emplear más tiempo en cada bocado, se liberan señales de saciedad desde el tracto digestivo hacia el cerebro.

Este proceso modula niveles de hormonas como la grelina —conocida como la “hormona del hambre”— y estimula la secreción del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y el péptido YY (PYY), vinculados a la reducción del apetito, según la revista médica The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Quienes mastican más veces cada bocado tienden a experimentar una bajada en la grelina tras las comidas y un aumento del GLP-1 y el PYY, generando una sensación de plenitud más intensa y duradera. Masticar despacio alimentos de textura firme también mejora la digestión y la absorción de nutrientes, a la vez que intensifica la comunicación entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago.

Masticar alimentos firmes y de estructura compleja promueve una mayor exposición orosensorial y eleva la saciedad (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hallazgo relevante es que fraccionar y masticar los alimentos en piezas pequeñas, frente a un bocado grande ingerido de una sola vez, genera una respuesta hormonal más favorable, incrementando la secreción de hormonas saciantes y favoreciendo el control de la ingesta energética, como reporta la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Implicaciones prácticas para el control del peso

La relación entre los hábitos alimentarios y el peso corporal queda reflejada al analizar la velocidad al comer y el tipo de alimentos elegidos. Aquellas personas que tienden a masticar rápido y prefieren productos blandos o ultraprocesados suelen ingerir más calorías en menor tiempo y tienen mayor riesgo de ganar peso.

Por el contrario, comer con lentitud y priorizar alimentos de textura natural y firmeza conduce a porciones más pequeñas y menor consumo total. Las pruebas científicas respaldan prácticas sencillas como aumentar la masticación, reducir la velocidad al comer y limitar los alimentos ultraprocesados en la dieta diaria, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

Adoptar una dieta rica en alimentos naturales y la masticación consciente contribuyen al equilibrio nutricional y la prevención de la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien las diferencias en la ingesta pueden ser modestas, su efecto acumulado contribuye al equilibrio energético y la prevención de la obesidad. Sin embargo, estos efectos pueden variar según características individuales como la edad, el estado dental o el entorno cultural, lo que hace aconsejable personalizar las estrategias, en particular para adultos mayores.

Adoptar una alimentación basada en productos complejos y consumirlos de forma pausada refuerza la percepción de plenitud y apoya el equilibrio nutricional. Acciones simples, como elegir frutas enteras en lugar de jugos industrializados y dedicar tiempo suficiente a masticar cada bocado, surgen como alternativas accesibles para mantener un peso saludable y reducir el riesgo de obesidad.