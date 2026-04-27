Cuál fue la inspiración para que Gianluigi Buffon se convierta en arquero y cómo cambió su destino

Gianluigi Buffon atribuye su longevidad y éxito en la élite del fútbol a la resiliencia mental y la capacidad de reinventarse constantemente (REUTERS/Alberto Lingria)

El día en que Gianluigi Buffon decidió retirarse no fue solo un cierre de etapa, sino un momento de alivio y aceptación tras casi tres décadas en la élite. En una entrevista con el pódcast The Totally Football Show, el histórico arquero repasó los desafíos, aprendizajes y decisiones que marcaron su carrera, dejando al descubierto el costado más humano detrás de una trayectoria legendaria.

Lejos de fórmulas mágicas, el excapitán de la Italia explicó que su permanencia en la cima se apoyó en una fortaleza mental sostenida en el tiempo, la capacidad de adaptarse a cada etapa y una resiliencia constante frente a la presión. Según relató, esas claves no solo impulsaron sus mayores logros, sino que también lo sostuvieron en los momentos más difíciles de su carrera.

De la infancia al debut profesional

El exportero recordó que creció en una familia donde el deporte era el pilar cotidiano. “Todos llevaban ropa deportiva desde la mañana”, contó Buffon en The Totally Football Show. Sus padres practicaron atletismo en la selección nacional y sus hermanas jugaron voleibol, mientras que varios de sus tíos destacaron en el fútbol y el baloncesto profesional.

Buffon admitió que al principio dudaba en asumir el rol de arquero. “Prefería hacer goles antes que evitarlos”, confesó. Sin embargo, su visión cambió tras el Mundial de 1990, cuando Thomas N’Kono, portero de Camerún, lo impactó durante el partido inaugural en San Siro.

El Mundial de 1990 fue determinante en la vida de Buffon, quien encontró en Thomas N’Kono su inspiración para defender el arco

Ese día decidió colocarse bajo los palos, y años después bautizó a su hijo Louis Thomas en honor a su ídolo africano. Con el tiempo, ambos establecieron una amistad duradera, compartiendo encuentros tanto en Europa como en Camerún.

El debut profesional de Buffon con el Parma estuvo lleno de anécdotas, como el encuentro con Paolo Maldini en el túnel antes de su primer partido, a los 17 años.

Buffon debutó profesionalmente en el Parma a los 17 años, demostrando serenidad y un carácter único que marcaron su llegada a la Serie A (REUTERS)

“No me conocía nadie, pero quería que pronto todos sí lo hicieran. Dormí en el autobús camino al estadio porque estaba tranquilo, todos estaban nerviosos menos yo”, reconoció. Aquella serenidad y un poco de locura juvenil, recordó, marcaron su llegada a la Serie A.

Arquero: presión, soledad y carácter

Buffon definió el papel del arquero como una combinación de peculiaridad y desafío psicológico. “El portero debe ser un poco loco, altruista y en parte masoquista”, señaló en The Totally Football Show. Asimismo, argumentó que la satisfacción del puesto rara vez se daba por marcar goles, sino por evitarlos, lo que implica vivir siempre en defensa.

También reflexionó sobre la presión inherente al puesto y la satisfacción de mantenerse en forma incluso tras retirarse. “Me entreno porque me agrada que, al encontrarme con la gente, me vean bien. No quisiera decepcionar la imagen que tienen de mí”, expresó.

El ex arquero italiano describe el puesto de portero como un desafío psicológico, que exige fortaleza, altruismo y un particular lazo emocional con los guantes (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Además, Gigi subrayó el lazo emocional con sus guantes. “Viví una vida con las manos dentro de los guantes. Antes de los partidos importantes, les hablaba: ‘Esta noche nos jugamos la dignidad y la gloria, hay que estar a la altura’”, compartió durante la entrevista.

Parma, Juventus y la evolución del fútbol italiano

Al recordar su etapa en el Parma, Buffon lo describió como “una madre” en su formación. “Llegué con 13 años e hice todo el proceso juvenil. Viví años, el Parma era la escuadra simpática y querida, conocida incluso en Sudamérica”, contó en The Totally Football Show. Y resaltó la labor de Nevio Scala, quien buscaba enseñanzas más allá del fútbol.

Sobre Carlo Ancelotti, Gianluigi Buffon resaltó una cualidad decisiva en su desarrollo: la calma y cercanía con el grupo. “Me dio una oportunidad y la aproveché”, recordó, al evocar un momento clave en su carrera.

El salto a la Juventus fue tanto un avance profesional como un desafío emocional para Gianluigi Buffon. Dejar el Parma no fue una decisión sencilla, pero entendió que ese paso representaba la mejor oportunidad para crecer en la élite.

Guiado por los consejos de su entorno cercano, eligió el club de Turín con la convicción de dar un salto de calidad. Con el tiempo, su mirada también se volvió más amplia y crítica: considera que, para las nuevas generaciones, equipos como Juventus, AC Milan o AS Roma pueden funcionar como etapas intermedias antes de llegar a destinos de mayor proyección, como el Real Madrid.

El traspaso a la Juventus representó para Buffon una elección emocionalmente difícil, pero fundamental para su carrera y proyección profesional (AFP)

El peso de la camiseta de la selección italiana

Gianluigi Buffon evocó uno de los momentos más duros de sus inicios con la selección italiana en Moscú, en condiciones climáticas extremas. “Nunca hubiera querido jugar ese partido, no por la importancia sino por el frío y la nieve”, recordó en el pódcast The Totally Football Show. En ese contexto, salir a la cancha con mangas cortas fue una decisión simbólica y mental: una forma de imponerse al entorno y reafirmar su carácter competitivo.

También se refirió al clima previo al Mundial 2006, marcado por la presión mediática y la crisis interna del fútbol italiano tras el escándalo del Calciopoli. En medio de ese escenario adverso, destacó que la unidad del grupo fue determinante para sostener el rendimiento. “Sentirse defendido por tus compañeros y el entrenador significa mucho”, afirmó, al subrayar el valor del respaldo colectivo en los momentos más críticos.

Buffon recuerda el peso de la camiseta de la selección italiana, especialmente durante el Mundial 2006 y las tensiones derivadas del escándalo 'Calciopoli' (AP/Thomas Kienzle)

Al hablar sobre figuras como Francesco Totti y Fabio Cannavaro, subrayó el vínculo forjado en categorías juveniles y la sintonía duradera con Totti: “Empezamos juntos, mano a mano, y esa experiencia nos une para siempre”.

Al evocar el Mundial de 2006, Buffon recordó: “El mejor momento fue cuando el árbitro pitó el final. Por fin pude respirar, tras un periodo de gran tensión y presión. Ganar lo hizo aún mejor, pero incluso sin el título, el alivio era enorme por todo el esfuerzo emocional”.

La presencia y visión de Andrea Pirlo en el campo ofrecían a Italia mayor calma y control, según la visión de Buffon (Salvatore Giglio/Grazianeri Ag)

Sobre Andrea Pirlo, subrayó: “Jugar con él facilitaba mucho. Su confianza y visión estabilizaban el partido. Bastaba darle la pelota para ganar diez segundos de tranquilidad”.

Fracaso, éxito y filosofía de vida

Las derrotas, especialmente en finales de Champions League, son un recuerdo recurrente para Buffon. Aunque no logró ese trofeo, sostuvo: “Ganar importa menos que lo que sucede antes. Es el viaje el que alimenta las emociones”. Para él, la mayor pérdida es para los aficionados: “No me pesa no haber ganado la Copa de Europa, pero me apena por los hinchas”.

Recordó que la Juventus renació tras su descenso y halló su identidad con la llegada de Antonio Conte en 2011. “Recuperamos la mentalidad y volvimos a sentirnos un equipo fuerte”, relató.

El legado de Buffon en el fútbol se define por su filosofía de superar derrotas y disfrutar la evolución personal y profesional (REUTERS/Massimo Pinca)

Sobre el retiro, Buffon admitió la dificultad de alejarse del fútbol de alto nivel. En el pódcast especializado The Athletic FC Podcast, compartió: “Lo que uno extraña es la evaluación constante, ese examen cada tres días”. Y añadió que ahora aprende a vivir con nuevos matices, superando la nostalgia y abriéndose a nuevas etapas.

Con casi 30 años al más alto nivel, la historia de Buffon demuestra que saber adaptarse y disfrutar de cada transformación es, en sí, una nueva forma de victoria.