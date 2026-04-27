Por qué un láser que se opera solo durante horas entusiasmó a la comunidad científica mundial

El láser compacto permite observar los átomos durante un periodo de 8 horas gracias a sistemas de estabilización avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores logró operar un sistema láser de alta potencia estable durante más de 8 horas, un desarrollo que podría transformar la manera en que se observan los átomos, según informó el medio especializado Geo. Este resultado promete reducir el tamaño y la complejidad de las instalaciones científicas para estudiar la materia a escala atómica, lo que abre nuevas posibilidades para la investigación en química, física y ciencia de materiales.

El nuevo dispositivo, presentado en la revista científica Physical Review Accelerators and Beams, funcionó de forma continua gracias a la integración de cinco sistemas de estabilización activos, que operan en paralelo y monitorizan de manera continua variables como el foco, la energía transmitida y la duración de cada pulso.

Este sistema, capaz de generar haces de electrones de 100 MeV a 1 Hz (es decir, electrones acelerados a 100 megaelectronvoltios que se emiten a una frecuencia de un pulso por segundo), mantuvo su funcionamiento estable durante 10 horas en condiciones experimentales controladas. Dentro de ese periodo, el láser demostró una autonomía comprobada de 8 horas sin necesidad de intervención humana, un logro que deja atrás las limitaciones previas de estos dispositivos en cuanto a estabilidad y operación continua.

El nuevo sistema láser reduce significativamente el tamaño y la complejidad de las instalaciones científicas para experimentos atómicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos de los láseres tradicionales y alternativas compactas

Hasta la fecha, la observación de los movimientos atómicos se apoyaba principalmente en los láseres de electrones libres (FEL, por sus siglas en inglés), herramientas utilizadas para descifrar reacciones químicas, analizar propiedades de materiales y explorar fenómenos físicos fundamentales.

Los FEL tradicionales dependen de grandes aceleradores lineales y dispositivos llamados onduleurs, donde los electrones de alta energía oscilan a través de campos magnéticos alternos. Este principio técnico obliga a construir instalaciones que pueden extenderse por varios kilómetros, lo que dificulta la instalación y operatividad fuera de los mayores centros de investigación, como detalló el medio especializado Interesting Engineering.

En busca de alternativas más compactas, la ciencia ha dirigido sus esfuerzos hacia los aceleradores láser-plasma (LPA, por sus siglas en inglés). Estos emplean plasmas —gases compuestos por partículas cargadas— para generar intensos campos eléctricos que impulsan electrones a velocidades cercanas al 99,99% de la velocidad de la luz. Así, el sistema puede emitir flashes regulares de un pulso por segundo.

No obstante, la principal desventaja de los modelos LPA ha sido su falta de estabilidad, lo que hasta este momento había impedido su utilización como reemplazo efectivo de los aceleradores lineales convencionales en aplicaciones científicas exigentes.

La investigación incorporó, además, un “haz fantasma” de baja potencia —una réplica del haz principal— destinado a identificar fluctuaciones sutiles que el sistema central de control no detectaría por sí solo. Esta estrategia, sumada a los otros mecanismos de estabilización, permitió alcanzar una estabilidad inédita en el funcionamiento de FEL compactos.

Este desarrollo acerca la tecnología FEL compacta a laboratorios de tamaño medio, ampliando el acceso a técnicas de observación atómica avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovaciones, alcances y desafíos

En términos científicos, la consecuencia directa de este desarrollo es que, por primera vez, un sistema compacto de láser de 100 teravatios puede operar durante varias horas. De este modo, la tecnología de los FEL se aproxima a laboratorios de tamaño medio y así se reducen las barreras de acceso que imponía su escala hasta ahora.

Sin embargo, los autores del estudio advirtieron que este prototipo aún funciona en niveles de energía modestos. Para que los láseres de electrones libres alcancen todo su potencial en experimentos que exigen potencias superiores, serán necesarias nuevas optimizaciones.

El desarrollo reciente de un acelerador láser-plasma compacto y estable implica que la observación y manipulación de la materia a nivel atómico podría volverse más accesible para la comunidad científica, con impactos futuros en el desarrollo de nuevos materiales, la ingeniería cuántica y las ciencias químicas y físicas. Los autores subrayaron que este avance, aunque prometedor, no representa un punto de llegada definitivo sino un paso intermedio en el desarrollo de esta tecnología.