Salud

Así eligen los dermatólogos el mejor protector solar para cada piel

Ajustar la protección a determinadas características cutáneas garantiza resultados óptimos y previene molestias frecuentes en rutinas modernas de cuidado personal

Guardar
Ilustración de una mujer aplicando protector solar en su brazo. Ella sostiene una botella y rayos de sol brillan sobre ella contra un cielo azul.
La diferencia clave entre los filtros solares minerales y químicos influye en la experiencia de protección diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección solar constituye uno de los pilares de cualquier rutina dermatológica. La elección entre protector solar mineral y químico puede generar dudas, pero conocer sus diferencias ayuda a tomar una decisión informada. Según la dermatóloga Anetta Reszk, ambas alternativas ofrecen seguridad, aunque sus ventajas varían según el tipo de piel y la preferencia individual.

Quienes presentan piel sensible, con tendencia a la rosácea o que han pasado por procedimientos dermatológicos recientes suelen beneficiarse de los protectores minerales. Estos productos, fabricados con óxido de zinc o dióxido de titanio, forman una barrera física que refleja la radiación ultravioleta.

Reszk destaca que esta característica los convierte en la opción predilecta para quienes buscan minimizar el riesgo de reacciones adversas o proteger pieles delicadas.

Por contraste, los protectores solares químicos, que absorben la radiación ultravioleta antes de que alcance las capas profundas de la piel, resultan especialmente apropiados para personas con piel normal, mixta o grasa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El óxido de zinc y el dióxido de titanio ofrecen una barrera física recomendada para pieles sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explica que sus fórmulas ligeras y transparentes se integran discretamente, evitando el residuo visible y la sensación pesada asociada a ciertas cremas minerales.

Ambos mecanismos de acción, según E! Online, brindan protección siempre que se apliquen correctamente. Es fundamental distribuir el producto de manera uniforme y reaplicarlo cada dos horas o tras el contacto con el agua o el sudor, para garantizar la eficacia.

Diferencias clave entre filtros minerales y químicos

La principal diferencia radica en la manera en que bloquean la radiación solar. Los filtros minerales actúan como un escudo que desvía los rayos, mientras que los químicos los neutralizan dentro de la piel. Esta distinción influye en la experiencia de uso y en la tolerancia cutánea.

Las fórmulas químicas destacan por su textura ligera e invisibilidad tras la aplicación en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fórmulas químicas destacan por su textura ligera e invisibilidad tras la aplicación en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fórmulas minerales, aunque eficaces, pueden dejar un residuo blanquecino, lo que a veces limita su aceptación entre quienes buscan un acabado imperceptible. Para estos casos, existen protectores minerales con pigmentos que reducen el efecto blanco, o bien la opción de recurrir a filtros químicos, que suelen desaparecer tras la aplicación.

Las personas con tendencia al acné o a las irritaciones frecuentemente encuentran en los filtros minerales una solución más amable. En cambio, quienes prefieren una textura ligera y sin residuos visibles suelen optar por los filtros químicos, que aportan un acabado natural.

Consejos para elegir el protector solar adecuado

Seleccionar un protector solar efectivo implica tener en cuenta factores como el tipo de piel, la presencia de afecciones dermatológicas y la preferencia estética. La dermatóloga Reszk sugiere que quienes desean evitar residuos visibles pueden inclinarse por fórmulas químicas o minerales con color. Por otro lado, quienes priorizan la tolerancia y la protección de pieles frágiles deben considerar los filtros minerales.

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
La elección del protector solar debe considerar tanto la tolerancia cutánea como la preferencia estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo habitual de los especialistas consiste en aplicar la cantidad suficiente de producto. La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda una cantidad equivalente a una cucharadita para el rostro y cuello, y al menos 30 mililitros (aproximadamente un vaso pequeño) para el cuerpo en cada aplicación.

La reaplicación frecuente es igualmente relevante. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos subraya que ningún filtro es completamente resistente al agua o al sudor, por lo que la protección debe renovarse tras nadar o al transpirar.

Recomendaciones de organismos internacionales

Instituciones como la AAD y la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalan tanto los protectores solares minerales como los químicos, siempre que tengan un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 y ofrezcan cobertura de amplio espectro, es decir, contra rayos UVA y UVB.

Infografía que compara protectores solares minerales y químicos, mostrando su acción en la piel, textura, aplicación recomendada, requisitos de FPS y uso diario.
Esta infografía ilustra las diferencias entre protectores solares minerales y químicos, sus modos de acción y consejos clave para una aplicación efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS apunta que la exposición solar sin protección constituye un factor de riesgo para el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. Por ello, aconseja complementar el uso de protectores con medidas adicionales, como la búsqueda de sombra y el uso de ropa adecuada.

¿Qué protector solar es mejor?

No existe un filtro universalmente superior. La decisión depende de la sensibilidad cutánea, la textura preferida y las necesidades personales. Las fórmulas minerales destacan en pieles delicadas o tras procedimientos médicos, mientras que los químicos ofrecen fórmulas más ligeras y transparentes, atractivas para quienes evitan residuos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los organismos internacionales avalan el uso de filtros solares con FPS 30 o superior y protección de amplio espectro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la constancia de uso y la reaplicación. Tanto los filtros minerales como los químicos, si se eligen y emplean correctamente, proporcionan una protección eficaz frente al daño solar.

En resumen, la elección ideal surge de un balance entre la tolerancia de la piel, la comodidad y la expectativa estética. Los expertos coinciden: lo fundamental es usar protector solar todos los días y reaplicarlo según las indicaciones para prevenir daños cutáneos a corto y largo plazo.

Temas Relacionados

Protector SolarCuidado de la PielDermatologíaSolPielNewsroom BUE

Últimas Noticias

La ansiedad digital ya afecta al 60% de la juventud iberoamericana

Un nuevo informe regional advierte sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso excesivo de redes sociales

La ansiedad digital ya afecta al 60% de la juventud iberoamericana

Cuáles son las vacunas del Calendario Nacional en Argentina y por qué son fundamentales para la salud pública

En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, un repaso por el esquema oficial que establece la aplicación gratuita y obligatoria de diferentes dosis desde el nacimiento hasta la adultez

Cuáles son las vacunas del Calendario Nacional en Argentina y por qué son fundamentales para la salud pública

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

Expertos usaron algoritmos avanzados para crear moléculas. Por qué abrieron posibilidades para enfrentar infecciones que hoy desafían a la medicina

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

8 factores silenciosos que elevan el estrés fisiológico diario y afectan el sueño y la concentración

Pequeñas acciones cotidianas pueden acumularse y afectar el rendimiento mental, aunque no se perciban señales evidentes

8 factores silenciosos que elevan el estrés fisiológico diario y afectan el sueño y la concentración

Por qué comer al aire libre una vez por semana puede reducir el estrés y mejorar tu bienestar mental, según expertos

Tener una comida semanal fuera de casa en compañía puede reforzar lazos personales, activar la atención plena y brindar un descanso anímico tras un día intenso

Por qué comer al aire libre una vez por semana puede reducir el estrés y mejorar tu bienestar mental, según expertos
DEPORTES
Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz