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Temperaturas invernales y fuertes vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó además que parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por ráfagas

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Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)
Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)

Una semana con temperaturas templadas, sin lluvias y vientos moderados marcará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó jornadas estables, con cambios graduales en la temperatura y predominio de nubosidad variable.

De acuerdo con el parte oficial del SMN, este lunes 27 de abril comenzó con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 18°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. La nubosidad irá en aumento hacia la tarde y la noche.

"El comienzo de la semana mostrará la cara más intensa de esta irrupción fría. El lunes podría registrar una de las madrugadas más frías en lo que va del año en el área metropolitana. En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas se ubicarán cerca de 7 °C, mientras que en el conurbano podrían bajar de 5 °C. A eso se sumará el efecto del viento, que llevará la sensación térmica cerca de 0 °C en las zonas más frías del AMBA. Un escenario que ya empieza a tener rasgos invernales", detallaron desde Meteored.

El martes la tendencia se mantiene, con marcas térmicas que oscilarán entre 8°C y 20°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se prevén lluvias en la región, según detalla el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos rotarán al norte, con intensidades de 7 a 23 km/h, sin pronóstico de ráfagas fuertes.

Gráfico que presenta el pronóstico meteorológico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento, y ráfagas
El gráfico muestra el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional para el Área Metropolitana de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y condiciones del viento durante una semana.

El miércoles se anticipa un ascenso de la temperatura: la mínima será de 13°C y la máxima de 23°C, con una probabilidad muy baja de lluvias aisladas que no superará el 10%. El viento volverá a intensificarse, con registros de entre 13 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, según el reporte del SMN.

Durante el jueves y viernes, las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables. El Servicio Meteorológico Nacional prevé mínimas de 9°C y 14°C, con máximas de 22°C y 23°C, respectivamente. La nubosidad será variable y la probabilidad de lluvia permanecerá prácticamente nula.

El fin de semana iniciará con temperaturas suaves. El sábado se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, mientras que el domingo se espera una amplitud térmica similar. Los vientos serán más leves, predominando del sector norte y noreste, y sin anuncio de lluvias.

Entre los datos destacados del parte oficial, el SMN señaló la ausencia de precipitaciones para toda la semana y la presencia de ráfagas de hasta 50 km/h en los primeros días. También señaló que las condiciones generales favorecerán las actividades al aire libre. Además sugirió que el otoño porteño mantendrá un perfil moderado, sin eventos extremos a la vista para el AMBA. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se registran lluvias en casi toda la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú, mientras que el resto del territorio bonaerense tiene nubosidad variable.

El martes, las lluvias cesarán momentáneamente, pero volverán a la noche en el sector suroeste. Al día siguiente, las precipitaciones continuarán durante la mañana, pero por la tarde se espera un frente ventoso que soplará en todo el sur, centro y este de la provincia. Desde entonces y hasta el domingo, la nubosidad será variable, con mayor presencia del sol para el domingo.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina, mostrando una amplia zona de la provincia de Buenos Aires en color naranja, indicando alerta por lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en provincia de Buenos Aires

El SMN indicó que en el suroeste y parte del centro de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Desde Magdalena hasta Coronel Dorrego y desde Mar del Plata hasta Tapalqué, los vientos podrían alcanzar hasta los 70 km/h. En estos casos, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

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