Salud

El auge de las sonrisas perfectas sostiene mitos y expone a riesgos de salud dental

Expertos revelan que priorizar la blancura no garantiza una boca sana, ya que factores genéticos y hábitos influyen en el color y pueden enmascarar enfermedades que solo detecta el odontólogo

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Ilustración plana de una muela blanca con un aura azul claro. Una lupa revela caries oscuras y fisuras en su interior, con puntos amarillos alrededor. Fondo liso.
Expertos advierten que una sonrisa blanca puede ocultar caries u otras enfermedades bucales que comprometen la salud dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que los dientes blancos garantizan salud bucal se ha extendido ampliamente, impulsando el auge de productos y procedimientos de blanqueamiento dental a nivel mundial. Según Popular Science, especialistas alertan que priorizar la estética puede ocultar enfermedades y conllevar riesgos.

Tener los dientes blancos no equivale necesariamente a disfrutar de salud bucal. El tono dental depende de factores genéticos, prenatales y de hábitos individuales, por lo que una sonrisa blanca puede enmascarar problemas como la caries.

Expertos consultados por Popular Science coinciden en que la tonalidad blanca no es sinónimo de una boca sana. La presión por mostrar una “sonrisa perfecta” se intensificó con la expansión de las redes sociales y la cultura de la imagen, lo que llevó al aumento de tratamientos que, lejos de mejorar la salud, pueden agravarlos.

La diversidad natural del color dental

La doctora Diana Nguyen, especialista y profesora en Odontología General Clínica de la Universidad de California en San Francisco, explicó a Popular Science que el color de los dientes tiene múltiples causas. “Existen variaciones en la tonalidad y hay varias razones para ello. Parte es genética. Otra se debe a lo que se estuvo expuesto en el vientre materno”, indicó.

Primer plano de una boca abierta con dientes blancos y rectos y encías rosadas; los labios están ligeramente separados mostrando una sonrisa.
El color de los dientes presenta múltiples causas, de acuerdo con investigaciones de odontología moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos medicamentos ingeridos por la madre durante el embarazo pueden generar tonos grisáceos en los dientes de los hijos. No obstante, los hábitos cotidianos y el consumo de ciertos alimentos o bebidas también influyen en la apariencia dental.

El sarro y la placa están detrás de la mayoría de las manchas dentales, y su origen suele ser una higiene deficiente. Si no se eliminan a tiempo, esta acumulación se endurece y se convierte en una superficie porosa que retiene pigmentos de tabaco, café y alimentos, además de alojar bacterias que afectan la salud bucal.

La clave está en la constancia. El uso diario del cepillo y el hilo dental no solo elimina la placa antes de que se endurezca, sino que también previene la acumulación de manchas y protege las encías y los dientes de daños más profundos.

Manchas dentales y salud bucal

No todas las manchas son indicio de mala salud. Nguyen comentó a Popular Science que cualquier sustancia capaz de manchar una camiseta blanca también puede teñir los dientes, sin relacionarse directamente con patologías. El vino, el café o algunas especias son ejemplos claros.

Infografía sobre el mito de los dientes blancos y la salud bucal. Muestra una boca con dientes que parecen sanos pero tienen caries y una radiografía dental con patologías.
Expertos destacan que la apariencia de dientes blancos puede ocultar enfermedades dentales como la caries (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertir tiempo o dinero en eliminar estas coloraciones no equivale a erradicar el riesgo de enfermedades graves. “La mayoría de las caries empieza entre los dientes”, señaló Nguyen según Popular Science. Y agregó: “Eso generalmente no es algo que puedas distinguir mirando la sonrisa de una persona”.

Estas lesiones suelen pasar inadvertidas hasta que crecen y pueden avanzar sin causar decoloración detectable. Por eso, una dentadura blanca puede albergar complicaciones profundas.

Riesgos de los tratamientos estéticos extremos

La búsqueda de blancos intensos ha popularizado productos y procedimientos que pueden dañar la estructura dental si no son indicados por un profesional. Nguyen advirtió sobre el uso de pastas abrasivas, como las que contienen carbón activado, y sobre el cepillado excesivo. Estas prácticas “pueden desprender capas saludables de esmalte”, explicó la especialista.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia por obtener dientes más blancos impulsa el uso de productos que pueden perjudicar la salud dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carillas constituyen un caso aparte, cada vez más usadas para lograr una sonrisa homogénea. Nguyen destacó en Popular Science que este procedimiento implica “remover mecánicamente parte de la estructura dental—muy frecuentemente tejido sano—para adherir un material artificial, lo que exige mantenimiento permanente”.

Este tipo de intervenciones representa un riesgo considerable, ya que pueden debilitar dientes sanos en pos de un resultado meramente estético.

La presión por una sonrisa perfecta en la era digital

La equiparación entre belleza y salud dental ganó fuerza de la mano de redes sociales y filtros digitales. “La idea de la sonrisa perfecta, blanca, al estilo Hollywood existe desde hace mucho tiempo”, comentó Nguyen a Popular Science.

Una mujer con delantal prepara un postre en un vaso, alternando capas de yogur griego y galletas, mientras graba con un smartphone en un trípode.
La relación entre belleza y salud dental se fortaleció con la influencia de las redes sociales y filtros digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición constante a imágenes retocadas refuerza la presión de exhibir una sonrisa inmaculada y puede motivar la elección de tratamientos rápidos o invasivos, desplazando la salud dental a un segundo plano. Los especialistas insisten en que el criterio profesional debe predominar ante modas pasajeras o consejos virales en internet.

Los odontólogos citados por Popular Science aconsejan anteponer la funcionalidad, la comodidad y la salud antes que procedimientos netamente estéticos. El blanqueamiento debe considerarse únicamente tras resolver el dolor o las caries activas, y jamás como paso inicial.

No existen dos sonrisas iguales y la particularidad otorga autenticidad y valor singular. Leves imperfecciones evidencian autenticidad y aportan expresión propia a cada persona.

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