Teleshow

La tajante decisión de Nicole Neumann durante la fiesta de 15 de Allegra Cubero: relax, naturaleza y silencio

En medio de rumores y tensiones, la modelo optó por viajar al sur con su hijo Cruz Urcera y compartir momentos familiares, evitando así el festejo de 15 de su pequeña en Buenos Aires

Guardar
La adolescente decidió hablar en medio de la polémica que se generó por su internación
La adolescente decidió hablar en medio de la polémica que se generó por su internación

Este sábado, tras semanas de tensión, especulaciones y declaraciones cruzadas, Allegra Cubero celebró su cumpleaños de 15 junto a su familia, su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte. Como se preveía, la gran ausente fue Nicole Neumann, quien optó por aprovechar la ocasión para alejarse de Buenos Aires y realizar una escapada de fin de semana.

La celebración, que podría haber sido una oportunidad para mostrar armonía familiar, terminó poniendo en evidencia la distancia entre los padres de Allegra. Mientras desde el entorno de Fabián Cubero los preparativos y el festejo ocuparon un lugar central en redes sociales, Nicole Neumann eligió marcar su ausencia de forma notoria.

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró que se encontraba lejos del lugar donde su hija celebraba una fecha significativa. Sin emitir declaraciones, sus publicaciones resultaron elocuentes.

En las imágenes se la ve a bordo de un avión, con vistas nocturnas de la ciudad y una etiqueta que indicaba el destino: “Neuquén, Argentina”. Este destino no es casual. Neuquén es el lugar donde residen los padres de su esposo, Manuel Urcera, y suele ser el refugio elegido por Neumann para mantenerse al margen del foco mediático. En esta ocasión, viajó acompañada de su hijo Cruz Urcera, a quien se la vio en brazos, enfocada en su entorno familiar.

El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá
El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)
El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá
El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)
El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá
El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)

Ya instalada en el sur, Nicole compartió un video donde Manu Urcera aparece enseñando a su hijo a usar un triciclo eléctrico de tres ruedas, reforzando la imagen de un núcleo familiar cercano.

Sin necesidad de palabras, las publicaciones de la modelo marcaron su postura ante el festejo de Allegra y, además, desestimaron rumores sobre una crisis matrimonial, exhibiendo una escena de estabilidad familiar.

Más allá de la polémica interna familiar, Allegra disfrutó de su noche noche con música, baile y cambios de looks. La organización, a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, dejó de lado la estructura tradicional al incorporar escenografía moderna, una propuesta gastronómica dinámica y una ambientación inspirada en un club nocturno.

La celebración presentó un formato participativo, el uso de pantallas LED, efectos de iluminación, gastronomía en vivo y una organización familiar ajustada a los deseos de la homenajeada. Estos componentes marcaron una clara distancia del esquema convencional y ubicaron el evento como referencia para nuevas formas de celebrar entre adolescentes.

Fabián Cubero y Mica Viciconte llegaron al salón de Olivos varias horas antes, acompañados por Luca, familiares y el equipo organizador. Mientras los más chicos descansaban, Allegra, Mica y un grupo reducido recibieron maquillaje de Agos Rímolo. Fabián Cubero aprovechó ese tiempo para relajarse al sol.

Supervisaron de cerca el vestuario, los arreglos florales y la ambientación para que todo reflejara el espíritu innovador buscado. El clima previo se vio atravesado por expectativas y nerviosismo, tanto en redes sociales como en el círculo familiar. El vestido de Allegra, obra de Laurencio Adot, generó comentarios, ya que el diseñador, amigo de Nicole Neumann, no estuvo invitado.

Allegra Cubero vivió la fiesta de 15 que le organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte

El ingreso de Allegra marcó la diferencia. Ingresó acompañada de hermanos, amigos y familiares cercanos, despertando entusiasmo en el salón. La apertura de grandes pantallas LED y los efectos de pirotecnia fría crearon una atmósfera similar a la de un club nocturno. El espacio se destacó por muros brillantes, carteles de neón y la proyección de una “A”, aportando una identidad visual definida.

El servicio gastronómico reemplazó la cena formal por un catering participativo. Desde la recepción, los asistentes disfrutaron bruschettas caprese y brochettes en bandejas, lo que promovió la circulación y la interacción. En el centro del salón, una estación de cocina en vivo permitió preparar platos de carnes y vegetales al momento, invitando a los presentes a involucrarse en la experiencia culinaria.

Un DJ se encargó de la música durante toda la noche y una estación de glitter sumó brillo a la celebración. La coordinación familiar resultó central para dar un perfil personalizado al evento. En febrero, Nicole Neumann organizó una primera celebración, donde compartió pasarela con su hija. Ese antecedente motivó a Cubero y Viciconte a darle una impronta propia a la noche principal, en sintonía con la tendencia de eventos visuales y personalizados.

La fiesta finalizó a las 3.50 de la madrugada, con la pista todavía activa y la sensación en la familia y entre los invitados de haber vivido una celebración que impulsa nuevas formas de festejar los quince años.

Temas Relacionados

Allegra CuberoNicole NeumannFabian CuberoMica Viciconte

Últimas Noticias

Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

La esposa de Lionel Messi deslumbró a sus seguidores con un traje de baño de dos piezas de color amarillo

Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

La adolescente tuvo tres cambios de vestido en la celebración de su cumpleaños y el vestido principal fue un diseño de Laurencio Adot

Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

La pareja festejó un nuevo mes en la vida de su hijo y en esta ocasión lo hicieron acompañada de Giuliano Simeone y su pareja

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

La One habló con Marcelo Polino y Juan Etchegoyen y dejó en claro su visión sobre la pareja luego del clima de celebración que se vivió en su homenaje en el Palacio Libertad

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

El ex participante de MasterChef Celebrity compartió el primer video del detrás de escena de Triángulo Amoroso, que protagoniza junto a la conductora

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”
DEPORTES
El impactante accidente que sufrió un piloto en la Fórmula 3 Metropolitana: “La saqué bastante barata”

El impactante accidente que sufrió un piloto en la Fórmula 3 Metropolitana: “La saqué bastante barata”

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

La noche en que Maria Sharapova llamó a Serena Williams antes de su entrada al Salón de la Fama

Estudiantes empata contra Talleres en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

Los guiños de Alpine a Boca, Paredes y Messi en la previa a la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

TELESHOW
Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

INFOBAE AMÉRICA

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

El sorprendente hallazgo que muestra cómo las bacterias fabrican su propio ADN sin copiar instrucciones

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia