La tajante decisión de Nicole Neumann durante la fiesta de 15 de Allegra Cubero: relax, naturaleza y silencio

La adolescente decidió hablar en medio de la polémica que se generó por su internación

Este sábado, tras semanas de tensión, especulaciones y declaraciones cruzadas, Allegra Cubero celebró su cumpleaños de 15 junto a su familia, su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte. Como se preveía, la gran ausente fue Nicole Neumann, quien optó por aprovechar la ocasión para alejarse de Buenos Aires y realizar una escapada de fin de semana.

La celebración, que podría haber sido una oportunidad para mostrar armonía familiar, terminó poniendo en evidencia la distancia entre los padres de Allegra. Mientras desde el entorno de Fabián Cubero los preparativos y el festejo ocuparon un lugar central en redes sociales, Nicole Neumann eligió marcar su ausencia de forma notoria.

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró que se encontraba lejos del lugar donde su hija celebraba una fecha significativa. Sin emitir declaraciones, sus publicaciones resultaron elocuentes.

En las imágenes se la ve a bordo de un avión, con vistas nocturnas de la ciudad y una etiqueta que indicaba el destino: “Neuquén, Argentina”. Este destino no es casual. Neuquén es el lugar donde residen los padres de su esposo, Manuel Urcera, y suele ser el refugio elegido por Neumann para mantenerse al margen del foco mediático. En esta ocasión, viajó acompañada de su hijo Cruz Urcera, a quien se la vio en brazos, enfocada en su entorno familiar.

El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)

El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)

El gesto de Nicole Neumann durante la celebración de su hija Allegra con su papá (Instagram)

Ya instalada en el sur, Nicole compartió un video donde Manu Urcera aparece enseñando a su hijo a usar un triciclo eléctrico de tres ruedas, reforzando la imagen de un núcleo familiar cercano.

Sin necesidad de palabras, las publicaciones de la modelo marcaron su postura ante el festejo de Allegra y, además, desestimaron rumores sobre una crisis matrimonial, exhibiendo una escena de estabilidad familiar.

Más allá de la polémica interna familiar, Allegra disfrutó de su noche noche con música, baile y cambios de looks. La organización, a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, dejó de lado la estructura tradicional al incorporar escenografía moderna, una propuesta gastronómica dinámica y una ambientación inspirada en un club nocturno.

La celebración presentó un formato participativo, el uso de pantallas LED, efectos de iluminación, gastronomía en vivo y una organización familiar ajustada a los deseos de la homenajeada. Estos componentes marcaron una clara distancia del esquema convencional y ubicaron el evento como referencia para nuevas formas de celebrar entre adolescentes.

Fabián Cubero y Mica Viciconte llegaron al salón de Olivos varias horas antes, acompañados por Luca, familiares y el equipo organizador. Mientras los más chicos descansaban, Allegra, Mica y un grupo reducido recibieron maquillaje de Agos Rímolo. Fabián Cubero aprovechó ese tiempo para relajarse al sol.

Supervisaron de cerca el vestuario, los arreglos florales y la ambientación para que todo reflejara el espíritu innovador buscado. El clima previo se vio atravesado por expectativas y nerviosismo, tanto en redes sociales como en el círculo familiar. El vestido de Allegra, obra de Laurencio Adot, generó comentarios, ya que el diseñador, amigo de Nicole Neumann, no estuvo invitado.

Allegra Cubero vivió la fiesta de 15 que le organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte

El ingreso de Allegra marcó la diferencia. Ingresó acompañada de hermanos, amigos y familiares cercanos, despertando entusiasmo en el salón. La apertura de grandes pantallas LED y los efectos de pirotecnia fría crearon una atmósfera similar a la de un club nocturno. El espacio se destacó por muros brillantes, carteles de neón y la proyección de una “A”, aportando una identidad visual definida.

El servicio gastronómico reemplazó la cena formal por un catering participativo. Desde la recepción, los asistentes disfrutaron bruschettas caprese y brochettes en bandejas, lo que promovió la circulación y la interacción. En el centro del salón, una estación de cocina en vivo permitió preparar platos de carnes y vegetales al momento, invitando a los presentes a involucrarse en la experiencia culinaria.

Un DJ se encargó de la música durante toda la noche y una estación de glitter sumó brillo a la celebración. La coordinación familiar resultó central para dar un perfil personalizado al evento. En febrero, Nicole Neumann organizó una primera celebración, donde compartió pasarela con su hija. Ese antecedente motivó a Cubero y Viciconte a darle una impronta propia a la noche principal, en sintonía con la tendencia de eventos visuales y personalizados.

La fiesta finalizó a las 3.50 de la madrugada, con la pista todavía activa y la sensación en la familia y entre los invitados de haber vivido una celebración que impulsa nuevas formas de festejar los quince años.