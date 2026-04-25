Salud

El resentimiento daña la salud física y mental, según la ciencia

Investigaciones recientes señalan que mantener emociones negativas como el rencor provoca estrés crónico, debilita el sistema inmunológico y facilita la aparición de enfermedades, mientras que el perdón mejora el bienestar general

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Ilustración minimalista de una persona de perfil arrastrando una sombra oscura con una cadena, caminando hacia una luz amarilla brillante.
El resentimiento afecta la salud física y mental, según estudios difundidos por Psychology Today (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resentimiento puede afectar gravemente la salud física y mental, según investigaciones recientes difundidas por Psychology Today. Diversos estudios han constatado que mantener emociones negativas como el rencor provoca estrés crónico, debilita el sistema inmunitario y facilita la aparición de enfermedades, mientras que la práctica del perdón puede restaurar el equilibrio emocional y la estabilidad física.

El resentimiento sostenido puede desencadenar trastornos graves en el organismo y la mente. La ciencia confirma que genera un estado de alerta permanente, perjudica los sistemas de defensa del cuerpo y favorece la aparición de afecciones tanto físicas como psicológicas.

Investigaciones internacionales han identificado cuatro estrategias concretas para dejar atrás el rencor: atención plena, autocompasión, apoyo social y la capacidad de distinguir entre la persona ofensora y el acto cometido. El perdón, concebido como un proceso y no solo como aceptación, se presenta como una respuesta eficaz que favorece la recuperación interior y el bienestar general.

Los efectos del resentimiento en la salud

De acuerdo con la investigación citada por Diane Dreher, doctora, autora, investigadora y coach en psicología positiva, el resentimiento no gestionado puede llevar a un círculo vicioso de dolor emocional, disfunción en las relaciones y daños físicos, según recogió Psychology Today.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las relaciones personales tienden a deteriorarse cuando el resentimiento no se aborda de forma adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores portugueses Bernardo Almeida y Carlos Cunha observaron que la incapacidad para procesar emociones dolorosas mantiene a las personas atrapadas en el resentimiento durante años, lo que genera malestar emocional y deterioro en los vínculos.

Este resentimiento persistente puede provocar una gama de emociones dañinas, desde la agresividad hasta la apatía, impidiendo satisfacer necesidades esenciales. La memoria emocional conserva las ofensas por largo tiempo, alimentando inseguridad y reforzando la percepción de amenaza.

El psiquiatra Bessel van der Kolk explica que estas memorias perpetúan una “respuesta de alarma” en el cerebro, enviando al cuerpo señales continuas de peligro. Según el estudio holandés mencionado por Psychology Today, recordar experiencias dolorosas puede derivar en síntomas como presión arterial alta, fatiga y ansiedad.

Toda situación que evoque el daño trae consigo reactivación del resentimiento, debilitando el sistema inmunológico y manteniendo al organismo en alerta continua. Si las emociones no se canalizan adecuadamente, se establece un ciclo de tensión, enfermedad y distanciamiento afectivo difícil de romper.

Por qué el perdón favorece el bienestar emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evidencia científica demuestra que practicar el perdón favorece la recuperación emocional y el crecimiento personal, fortaleciendo la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la evidencia científica como la experiencia espiritual coinciden en que el perdón promueve la recuperación emocional y el crecimiento personal. El psicólogo Fred Luskin, director del Proyecto de Perdón de Stanford, destacó en Psychology Today que aprender a perdonar contribuye a una mejor salud física, reduce el estrés y fortalece emociones positivas como la esperanza y la alegría.

Los expertos subrayan que perdonar no implica excusar o olvidar la ofensa, ni necesariamente reconciliarse con quien causó el daño. “Perdonamos por nuestro propio bien”, afirma Luskin, insistiendo en que el bienestar deriva de liberar el resentimiento, no de restar importancia a la herida.

Almeida y Cunha sostienen que “el proceso de perdón puede transformar el resentimiento en empatía, compasión y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás”. Estas transformaciones favorecen la paz mental, la resiliencia y el sentido de control personal, como se ha documentado en los estudios citados por Psychology Today.

Cuatro estrategias clave para superar el resentimiento

Las investigaciones recopiladas en Psychology Today proponen cuatro estrategias prácticas para dejar atrás el resentimiento crónico:

Una mujer sentada en un sofá sostiene las manos de una joven que cubre su rostro, posiblemente en angustia, en una sala de estar con luz tenue.
Practicar la autocompasión favorece la aceptación personal y ayuda a tratar el sufrimiento con amabilidad y comprensión interna (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cultivar la atención plena: prestar atención consciente y sin juicio a las emociones reprimidas y al dolor propio, lo que permite reconocer y nombrar los sentimientos difíciles.
  2. Practicar la autocompasión. consiste en tratarse a uno mismo con amabilidad y aceptar que sentir dolor es parte de la experiencia humana. Los especialistas sugieren hablarse con comprensión interna, por ejemplo: “sé que esto es complicado, pero estoy aquí para apoyarme”.
  3. Compartir la propia historia y las emociones vinculadas, ya sea con un amigo o un terapeuta, para obtener apoyo y situar la experiencia en un contexto más amplio. Este intercambio es útil para procesar el dolor y flexibilizar la percepción del pasado.
  4. Separar el acto de la identidad de la persona resulta crucial. Perdonar, según la doctora Dreher en Psychology Today, exige reconocer el daño y rechazar la acción, pero sin abandonar la compasión por la humanidad compartida. Este enfoque coincide con la tradición budista, que aboga por la claridad ética y la compasión simultáneamente.

Perdonar no es olvidar: justicia y compasión

Diferenciar entre perdonar y tolerar es esencial desde una perspectiva ética y espiritual. Líderes como el Dalai Lama señalan que “existe una distinción importante entre el perdón y simplemente tolerar las malas acciones de otros”, según cita Psychology Today.

Tanto el Dalai Lama como el arzobispo Desmond Tutu ilustran este principio, pues afrontaron grandes injusticias pero evitaron el odio como respuesta.

El perdón, según los expertos, no debe confundirse con la impunidad ni con la inacción ante la injusticia. Es necesario defender los propios límites y exigir reparación, pero también dejar atrás el rencor para proteger la salud emocional y física.

El equilibrio entre compasión y justicia fortalece el bienestar, permitiendo vivir con empatía y claridad ante situaciones dolorosas. Cuando el daño persiste o la ofensa amerita una reacción, tanto la ciencia como valores éticos coinciden: actuar para protegerse es válido, sin sacrificar la empatía ni la paz interior.

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