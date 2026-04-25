Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra van por el pase a octavos en el Masters 1000 de Madrid: cómo ver la jornada en vivo

Tomás Etcheverry se presenta en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Este domingo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra saldrán a la cancha en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo. La jornada completa podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Etcheverry viene recuperando solidez con el correr de las semanas. La pesada mochila de no haber conseguido títulos en el ATP Tour, tras las finales perdidas en Santiago, Houston y Lyon, quedó atrás esta temporada con la consagración en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde superó en la final al chileno Alejandro Tabilo.

Su llegada a la Caja Mágica tuvo como antecedente inmediato los octavos de final alcanzados en el Masters 1000 de Montecarlo, instancia en la que compitió de igual a igual ante el murciano Carlos Alcaraz, quien por entonces ocupaba el número 1 del mundo. Actualmente, el murciano se ubica en el segundo puesto y se encuentra fuera del circuito por una lesión en la muñeca que lo marginó de Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros.

En su estreno en el torneo madrileño, al que accedió directamente en la segunda ronda por su condición de cabeza de serie, el platense superó en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner (83°) por un doble 6-4. Instalado en la fase de 64, el bonaerense se enfrentará por primera vez con el croata Dino Prizmic (87°), surgido de la clasificación, quien viene de eliminar al italiano Matteo Berrettini (92°) y luego sorprender al estadounidense Ben Shelton (6°).

Thiago Tirante festeja su triunfo en el Masters 1000 de Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

El encuentro se disputará en el segundo turno de la cancha 4, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina). En caso de avanzar a los octavos de final, podría cruzarse con el ganador del duelo entre el estadounidense Emilio Nava (116°) y el francés Arthur Fils (25°).

Por su parte, Thiago Tirante (75°) protagonizó una de las sorpresas en la ronda anterior al derrotar al estadounidense Tommy Paul (18°) en sets corridos. El platense busca dar el salto definitivo a la élite del tenis mundial, dejar atrás el circuito Challenger y afianzarse dentro del top 70: actualmente aparece 69 en el ranking en vivo, lo que le permitiría ingresar de manera directa a varios cuadros principales.

Para seguir en carrera en Madrid, se medirá con el británico Cameron Norrie (23°), quien es entrenado por los argentinos Facundo Lugones y Kevin Konfederak. De avanzar, podría enfrentarse al italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, o al danés Elmer Moller (169°).

El partido fue programado en el cuarto turno de la cancha 3, no antes de las 12:30.

Se presenta Sierra

Solana Sierra busca un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid (Crédito: DICKSON / AFP)

En el cuadro femenino, Solana Sierra está sacando el máximo provecho de su superficie predilecta, la arcilla. En sus dos primeras presentaciones en la capital española partía como punto, pero aun así desplegó un alto nivel para vencer primero a la ucraniana Dayana Yastremska (49°) y luego a la polaca Magdalena Fręch (38°), sin ceder sets en ninguno de los encuentros.

Este domingo, por un lugar en los octavos de final, se enfrentará a la turca Zeynep Sönmez (67°). El partido abrirá la jornada en la cancha 4, a partir de las 6:00.