EN VIVO: El petróleo sube ante la incertidumbre por las negociaciones entre Irán y EEUU

Este jueves se celebrará en Washington la segunda ronda de diálogo entre el Líbano e Israel, luego de que las primeras conversaciones permitieran la entrada en vigor de la tregua actual el pasado viernes. Tel Aviv buscará en la mesa de negociación el desarme total del grupo terrorista Hezbollah, mientras Beirut planteará la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel del sur de su territorio.
En paralelo, las autoridades del régimen de Irán mantienen su amenaza de no reabrir el estrecho de Ormuz mientras persista el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el miércoles por la noche que ordenó a 31 embarcaciones dar la vuelta o cambiar su rumbo como parte de la obstrucción portuaria contra la república islámica.
En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que existe la posibilidad de retomar el diálogo con Teherán en medio del alto el fuego. No obstante, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió: “Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Un funcionario de Pakistán se reúne con el embajador de EEUU para discutir las conversaciones en Islamabad
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, y la embajadora de Estados Unidos, Natalie Baker, evaluaron la situación regional y los esfuerzos diplomáticos para organizar una segunda ronda de conversaciones en Islamabad entre Irán y Estados Unidos.
El Ministerio del Interior de Pakistán comunicó en X que Naqvi valoró la iniciativa del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán y subrayó la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos para lograr una solución duradera.
Naqvi expresó su expectativa de que se produzcan “avances positivos por parte de Irán” y destacó que el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir “están haciendo todo lo posible a todos los niveles para resolver el problema”.
El Ministerio de Defensa israelí realizó un pedido de 200 millones de dólares en municiones aéreas
El Ministerio de Defensa de Israel realizó pedidos por alrededor de USD 200 millones a la empresa local Elbit Systems para el suministro de municiones aéreas avanzadas, en el contexto de la guerra contra Irán.
En un comunicado, Elbit destacó su “liderazgo tecnológico en sistemas de armas lanzados desde el aire” y expresó orgullo por la “larga colaboración con el Ministerio de Defensa israelí”. La empresa sostuvo que sus municiones figuran “entre los factores que permitieron la superioridad aérea de la Fuerza Aérea israelí”.
Según el medio Haaretz, la cartera de Defensa indicó que el acuerdo, gestionado por la dirección de adquisiciones, tiene como objetivo reforzar la “independencia en armamento” y apoyar la preparación ante “escenarios de combate inmediatos” y una “década de seguridad intensa”. El ministro de Defensa, Israel Katz, señaló que la operación se enmarca en los esfuerzos por “seguir fortaleciendo la independencia del suministro de municiones de Israel”.
El petróleo se disparó más de 1% ante la incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EEUU
Los futuros de las principales bolsas europeas anticipan una apertura con caídas cercanas al 1% este jueves, en un contexto de incremento en el precio del petróleo y persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán no registran avances.
El mercado europeo se prepara para una nueva sesión a la baja, mientras el precio del crudo Brent, referencia en Europa, sube un 1,28 %y se sitúa en 103,21 dólares por barril. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, avanza un 1,51 % y alcanza los 91,54 dólares por barril.
A las 5:30 (hora GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort retrocedieron un 1,04% y los del índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las cincuenta empresas más grandes de la zona euro, descienden un 0,94%. Los futuros de la Bolsa de París caen un 0,54%, y los de la Bolsa de Londres bajan un 0,37%.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) brindó nuevos detalles de la operación "Furia Épica“, en especial sobre el bloqueo del Ejército estadounidense a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. A su vez, el miércoles negó que embarcaciones comerciales hayan logrado evadir la obstrucción impuesta sobre las costas de Irán.
Irán ejecutó a un hombre acusado de tener vínculos con Israel
Irán ejecutó este jueves a un hombre acusado de pertenecer a un grupo de oposición prohibido y de colaborar con Israel, según informó el poder judicial.
El sitio web oficial Mizan Online identificó al ejecutado como Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr, quien fue ahorcado tras ser declarado culpable de integrar la Organización de los Muyahidines del Pueblo (MEK), calificada como grupo terrorista por las autoridades iraníes, y de colaborar con el servicio de espionaje israelí.
Shirzadi-Fakhr también recibió una condena por el delito de “hacer la guerra contra Dios”, figura utilizada en Irán para imputar a quienes participan en acciones hostiles contra la República Islámica, de acuerdo con la información difundida por Mizan.
El Ejército israelí capturó a un miembro de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah, en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que capturaron a un integrante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah, durante una operación en el sur del Líbano.
Según el Ejército israelí, las tropas localizaron al miembro de Radwan cuando planeaba llevar a cabo ataques “inminentes” contra fuerzas israelíes desplegadas en la zona.
Las FDI detallaron que, tras ser identificado, el hombre se entregó y fue detenido por las fuerzas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a Israel para ser interrogado por la Unidad 504 de la Dirección de Inteligencia Militar, especializada en inteligencia humana.
Resumen de las últimas novedades
La Casa Blanca afirmó que el presidente Trump no ha fijado un “plazo definitivo” para la prórroga del alto el fuego con Irán y que sigue esperando una “respuesta unificada” de los líderes del régimen.
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi declaró el jueves, durante una reunión en Teherán con el enviado especial de Corea del Sur, que Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de la guerra por ser los “agresores”.
Panamá condenó a Irán por la incautación de un buque portacontenedores y su tripulación, que navegaba bajo bandera panameña, en el estrecho de Ormuz; uno de los dos buques incautados por las fuerzas iraníes el miércoles.
Ucrania prevé reforzar la cooperación antiaérea con Bahréin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, mantuvo el miércoles una reunión con el secretario del Consejo Nacional de Defensa, Rustem Umerov, tras sus conversaciones con representantes de India y Bahréin para fortalecer la cooperación en seguridad ante los desafíos derivados de la guerra en Irán, en particular por el uso de drones iraníes en la región, tecnología que Rusia emplea también en ataques contra territorio ucraniano.
Zelensky explicó que, tomando como referencia la experiencia adquirida por los equipos de expertos ucranianos en Arabia Saudí y Qatar, se está trabajando para reforzar áreas específicas de la cooperación bilateral.
El presidente señaló que existe consenso sobre los aspectos prioritarios que deben fortalecerse y sobre las medidas a implementar en primer término.
Abbas Araghchi se reunió con el enviado de Corea del Sur
El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, declaró al enviado especial de Corea del Sur, Chang Byung-ha, durante una reunión en Teherán, que la agresión de Estados Unidos e Israel “es la raíz de la inseguridad” en la región del Golfo y el Estrecho de Ormuz.
Araghchi detalló a Chang los “crímenes” atribuidos a EEUU e Israel durante el conflicto con Irán y exhortó a los países a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques, según informó el régimen iraní en redes sociales.
“Irán, como Estado costero, ha adoptado medidas en virtud del derecho internacional para defender su seguridad e intereses; la responsabilidad por las consecuencias recae sobre los agresores”, sostuvo Araghchi.
La administración de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Líbano que abandonen el país ante un contexto de seguridad “complejo” y cambiante. La advertencia se produce mientras continúa el fuego cruzado entre el Ejército de Israel y Hezbollah, a pesar de la tregua de 10 días pactada la semana pasada y en vísperas de nuevas conversaciones entre delegaciones de ambos países en Washington este jueves.