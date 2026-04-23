EN VIVO: El petróleo sube ante la incertidumbre por las negociaciones entre Irán y EEUU

Vehículos militares israelíes y topadoras operan en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el miércoles 5 de abril de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

Este jueves se celebrará en Washington la segunda ronda de diálogo entre el Líbano e Israel, luego de que las primeras conversaciones permitieran la entrada en vigor de la tregua actual el pasado viernes. Tel Aviv buscará en la mesa de negociación el desarme total del grupo terrorista Hezbollah, mientras Beirut planteará la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel del sur de su territorio.

En paralelo, las autoridades del régimen de Irán mantienen su amenaza de no reabrir el estrecho de Ormuz mientras persista el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el miércoles por la noche que ordenó a 31 embarcaciones dar la vuelta o cambiar su rumbo como parte de la obstrucción portuaria contra la república islámica.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que existe la posibilidad de retomar el diálogo con Teherán en medio del alto el fuego. No obstante, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió: “Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval”.